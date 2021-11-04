Kurumsal başarı için yönetişim

Sezgin ERÖZBAĞ

ASKİ Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanı

Dünyada sanayi toplum şartlarından bilgi toplumuna geçişle birlikte kurum ve kuruluşların yönetiminde ve hizmet anlayışında bir değişim ve dönüşüm yaşanmış, yaşanmaya da devam etmektedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında toplumun artan ve çeşitlenen talepleri, yönetim faaliyetlerinden haberdar olunma, sorgulama ve aynı zamanda gün geçtikçe artan yönetime katılma istekliliğini örnek olarak gösterebiliriz.

Konuyu kamu yönetimi bağlamında ele alacak olursak; idarelerin eskiden olduğu gibi tepeden inmeci, vatandaş istek ve beklentilerine duyarsız, aşırı bürokratik ve merkeziyetçi, kapalı ve sorgulanamayan yöntemlerle hareket eden, ayrıca performansı da çok fazla dikkate almayan yapılar olarak varlıklarını sürdüremeyecekleri gerçeğinden hareketle, 10.12.2013 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve takip eden mevzuat düzenlemelerinde “katılımcılık”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” anlayışına kuvvetli bir vurgu yapılmıştır.

Özellikle katılımcılık ekseninde ki bu anlayışı isimlendirecek olursak yönetimden yönetişim anlayışına geçiş olduğunu, bunun da kurumsallaşmanın ön koşulu olduğunu çok rahat söyleyebiliriz.

Öyle ki bu idare tarzı toplumdaki ekonomik, siyasal ve toplumsal aktörlere ortaklar olarak bakmakta, bu aktörlerin etkileşiminin ortaya çıkardığı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus kurumsal hedeflere ulaşabilmek için yönetişim anlayışının içselleştirilmesi, kurumsal kültür haline gelmesi için de gerekli zemin ve motivasyonun oluşturulmasıdır. Bu da bir sistem kurgusunu gerektirmektedir.

Bu öyle bir kurgu olmalı ki kurumun tüm faaliyetlerini kapsamalı, tüm çalışanlarına rol ve sorumluluk vermeli, stratejik kararların ve operasyonel işlerin şahıslara bağlı olmadan bir sistem üzerinden yürümesini bünyesinde barındırmalıdır. Nitekim kişilere bağlı yapılarda işlerde aksama riski yüksek olduğu gibi günümüzün yönetim anlayışında bunun kabul edilebilir bir tarafı da bulunmamaktadır.