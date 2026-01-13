Kurumsal eğitim programlarınızı YZ’ya göre değiştirin!

İş dünyası liderlerinin önündeki en bü­yük sorun teknolojiye ayak uydurmak değil, bunu yapabilecek yetkinlikte in­sanı hızla bulmak ve elde tutmak. Asıl mesele beceri boşluğu. YZ entegrasyonu “daha iyi bir sisteme geçiş” değil. Uçtan uca bir işletim sistemi değişimi. Altya­pı, yazılım, veri ve iş yapış biçimi birlik­te yenileniyor.

Bu yüzden eğitim artık “kurs kataloğu” değildir. Öğrenme, iş sonuçlarına bağlanan, ölçülen ve tekrarlanan bir performans sis­temidir. Üstelik otonom ajanlar ve insansı makineler sahaya indikçe “yetenekli çalı­şan” tanımı değişiyor. Rekabet, sadece insan insana değil, YZ ile (insansılarla) güçlenen ekipler arasında yaşanıyor.

Bu dönüşümde eğitim içeriği üç kat­manlı tasarlanmalı:

* Herkes için YZ okuryazarlığı ve güven­li kullanım

* Her bölüm için süreç tabanlı uygulama

* Kritik roller için derin uzmanlık

Her modül, şirketin kendi verisi (eğitim­lerde sentetik veri de kullanılabilir) ve ger­çek iş akışıyla çalışılan atölye, ölçümlü gö­rev ve denetim iziyle kapanmalı.

Ayrıca programın dili de değişmeli. “şunu öğrenin” değil, “şu işi artık böyle yapacağız” demeli. Eski prosedürlerin yanına;

* Prompt kütüphanesi,

* Kontrol listesi,

* Veri sözlüğü ve

* Hata senaryoları eklenmeli.

Her bölüm, 6 haftalık mini dönüşüm sprintlerinde/etaplarında en az bir süreci YZ ile yeniden kurmalı.

Hangi eğitimler verilmeli-alınmalı?

Her bölüm ve her çalışan için:

YZ ile Çalışma Temelleri. Doğru Ko­mut Yazma (Prompt). Çıktı Kontrolü ve Hata Yakalama. Veri Okuma, Tablo Gra­fik Yorumlama. Dosya ve Dokümanla Ça­lışma Özeti Çıkarma. Kurumsal Gizli­lik ve Veri Güvenliği Temelleri. Karbon­suzlaşma 101-Neden Şimdi? Karbon Ayak İzi Temelleri, Scope 1 2 3 Mantığı. İkiz Dönüşüm Kriterleri. Siber Güvenlik. 1) İnsan kaynakları

YZ ile İş Tanımı ve Rol Tasarımı. Bece­ri Haritası Çıkarma. YZ Dönemi Yetkinlik Seviye Tanımlama. Aday Değerlendirme­de Görev Bazlı Ölçme Tasarımı. YZ ile Mü­lakat Soru Seti Üretme. Öğrenme Programı Tasarlama İş Sonucuna Bağlama. Karbon­suzlaşma Yetkinlikleri Yeşil İş Aileleri. Saha ve Ofis Rollerinde Karbon Etkisi Farkları. 2) Finans

YZ ile Bütçe ve Tahmin Üretme. Sap­ma Analizi Okuma ve Neden Bulma. Na­kit Akışı Senaryo Çalışması. Maliyet Sü­rücüleri Belirleme. Harcama Kalem­lerinde Verimsizlik Yakalama. Karbon Muhasebesi Temelleri. Ürün ve Proje Ba­zında Emisyon Maliyeti Okuma. Teda­rikçi Emisyon Verisini Değerlendirme. 3) Satış ve pazarlama

Müşteri Verisi Okuryazarlığı. Segment Mantığı ve Hedefleme. YZ ile Teklif Mesa­jı Üretme. İtiraz Yanıtı Tasarlama. Görüş­me Notundan Özet ve Takip Planı. Kam­panya Ölçümleme Temelleri. Yeşil İddia Kontrolü Greenwashing Riskleri. Karbon Etkisini Basit Dille Anlatma Ürün Hikayesi. 4) Operasyon ve tedarik zinciri

Talep Verisi Okuma. Stok Mantığı Em­niyet Stoğu Sipariş Noktası. YZ ile Planla­ma Senaryosu Kurma. Kayıp ve Hata Tür­leri Analizi. Tedarikçi Performans Veri­si Okuma. Enerji Verimliliği Temelleri. Lojistikte Emisyon Sürücüleri. Tedarik­çi Scope 3 Verisi Okuma ve Sorgulama. 5) Bilgi teknolojileri ve veri

Kurumsal Veri Temelleri Veri Sözlüğü Mantığı. Erişim Yetkisi ve Güvenlik Temel­leri. YZ Uygulamalarında Riskli Kullanım Örnekleri. Yanlış Yanıtı Yakalama Testi. Kayıt ve İz Takibi Temelleri. Dokümandan Doğru Bilgi Bulma ve Kaynağı Gösterme. Enerji Verisi Toplama Temelleri. Emisyon Verisi İçin Veri Kalitesi Kontrolü.

YZ çağında “eğitim” artık rutinleşmiş bir fonksiyon değil, üretim hattının bir parça­sı. Yetkinlik gelişimini işin içine mihenk ta­şı gibi kilitlemeyen şirket kaybeder. Çünkü asıl farkı Farkı yaratan, aracı kullanmak de­ğil, işi yeniden tarif etmektir. Bugün atılan her eğitim adımı, yarının süreç standardını belirler. Eğitimi ciddiye almalı ve kaynak, bütçe ayırmalısınız.