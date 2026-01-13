Kurumsal eğitim programlarınızı YZ’ya göre değiştirin!
İş dünyası liderlerinin önündeki en büyük sorun teknolojiye ayak uydurmak değil, bunu yapabilecek yetkinlikte insanı hızla bulmak ve elde tutmak. Asıl mesele beceri boşluğu. YZ entegrasyonu “daha iyi bir sisteme geçiş” değil. Uçtan uca bir işletim sistemi değişimi. Altyapı, yazılım, veri ve iş yapış biçimi birlikte yenileniyor.
Bu yüzden eğitim artık “kurs kataloğu” değildir. Öğrenme, iş sonuçlarına bağlanan, ölçülen ve tekrarlanan bir performans sistemidir. Üstelik otonom ajanlar ve insansı makineler sahaya indikçe “yetenekli çalışan” tanımı değişiyor. Rekabet, sadece insan insana değil, YZ ile (insansılarla) güçlenen ekipler arasında yaşanıyor.
Bu dönüşümde eğitim içeriği üç katmanlı tasarlanmalı:
* Herkes için YZ okuryazarlığı ve güvenli kullanım
* Her bölüm için süreç tabanlı uygulama
* Kritik roller için derin uzmanlık
Her modül, şirketin kendi verisi (eğitimlerde sentetik veri de kullanılabilir) ve gerçek iş akışıyla çalışılan atölye, ölçümlü görev ve denetim iziyle kapanmalı.
Ayrıca programın dili de değişmeli. “şunu öğrenin” değil, “şu işi artık böyle yapacağız” demeli. Eski prosedürlerin yanına;
* Prompt kütüphanesi,
* Kontrol listesi,
* Veri sözlüğü ve
* Hata senaryoları eklenmeli.
Her bölüm, 6 haftalık mini dönüşüm sprintlerinde/etaplarında en az bir süreci YZ ile yeniden kurmalı.
Hangi eğitimler verilmeli-alınmalı?
Her bölüm ve her çalışan için:
YZ ile Çalışma Temelleri. Doğru Komut Yazma (Prompt). Çıktı Kontrolü ve Hata Yakalama. Veri Okuma, Tablo Grafik Yorumlama. Dosya ve Dokümanla Çalışma Özeti Çıkarma. Kurumsal Gizlilik ve Veri Güvenliği Temelleri. Karbonsuzlaşma 101-Neden Şimdi? Karbon Ayak İzi Temelleri, Scope 1 2 3 Mantığı. İkiz Dönüşüm Kriterleri. Siber Güvenlik. 1) İnsan kaynakları
YZ ile İş Tanımı ve Rol Tasarımı. Beceri Haritası Çıkarma. YZ Dönemi Yetkinlik Seviye Tanımlama. Aday Değerlendirmede Görev Bazlı Ölçme Tasarımı. YZ ile Mülakat Soru Seti Üretme. Öğrenme Programı Tasarlama İş Sonucuna Bağlama. Karbonsuzlaşma Yetkinlikleri Yeşil İş Aileleri. Saha ve Ofis Rollerinde Karbon Etkisi Farkları. 2) Finans
YZ ile Bütçe ve Tahmin Üretme. Sapma Analizi Okuma ve Neden Bulma. Nakit Akışı Senaryo Çalışması. Maliyet Sürücüleri Belirleme. Harcama Kalemlerinde Verimsizlik Yakalama. Karbon Muhasebesi Temelleri. Ürün ve Proje Bazında Emisyon Maliyeti Okuma. Tedarikçi Emisyon Verisini Değerlendirme. 3) Satış ve pazarlama
Müşteri Verisi Okuryazarlığı. Segment Mantığı ve Hedefleme. YZ ile Teklif Mesajı Üretme. İtiraz Yanıtı Tasarlama. Görüşme Notundan Özet ve Takip Planı. Kampanya Ölçümleme Temelleri. Yeşil İddia Kontrolü Greenwashing Riskleri. Karbon Etkisini Basit Dille Anlatma Ürün Hikayesi. 4) Operasyon ve tedarik zinciri
Talep Verisi Okuma. Stok Mantığı Emniyet Stoğu Sipariş Noktası. YZ ile Planlama Senaryosu Kurma. Kayıp ve Hata Türleri Analizi. Tedarikçi Performans Verisi Okuma. Enerji Verimliliği Temelleri. Lojistikte Emisyon Sürücüleri. Tedarikçi Scope 3 Verisi Okuma ve Sorgulama. 5) Bilgi teknolojileri ve veri
Kurumsal Veri Temelleri Veri Sözlüğü Mantığı. Erişim Yetkisi ve Güvenlik Temelleri. YZ Uygulamalarında Riskli Kullanım Örnekleri. Yanlış Yanıtı Yakalama Testi. Kayıt ve İz Takibi Temelleri. Dokümandan Doğru Bilgi Bulma ve Kaynağı Gösterme. Enerji Verisi Toplama Temelleri. Emisyon Verisi İçin Veri Kalitesi Kontrolü.
YZ çağında “eğitim” artık rutinleşmiş bir fonksiyon değil, üretim hattının bir parçası. Yetkinlik gelişimini işin içine mihenk taşı gibi kilitlemeyen şirket kaybeder. Çünkü asıl farkı Farkı yaratan, aracı kullanmak değil, işi yeniden tarif etmektir. Bugün atılan her eğitim adımı, yarının süreç standardını belirler. Eğitimi ciddiye almalı ve kaynak, bütçe ayırmalısınız.
