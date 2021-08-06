Kurumsal Raporlamada Paradigma Değişimi          

Yatırımcıların ve fon sağlayıcıların değişen bilgi gereksinimlerine ve raporlama ortamındaki gelişmelere yanıt olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), şirketlerin uzun vadeli değerlendirme yapmaları için ihtiyaç duyduğu bilgileri bir araya getirmesini sağlayacak kapsamlı yeni bir çerçeve için önerilerini Kasım 2021’e kadar kamu istişaresine açtı. UFRS Uygulama Bildirimi 1 Yönetim Yorumunun yerini alacak yeni çerçeve, şirketin maddi olmayan kaynakları ve ilişkileri ile şirketi etkileyen sürdürülebilirlik konuları hakkında bilgilerin açıklanmasını öngörüyor.

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’ndan önemli sürdürülebilirlik adımı

IASB, şirketin finansal performansının yanı sıra iş modeli, iş stratejisi, kaynakları ve ilişkileri, riskleri ve dış ortam olmak üzere altı içerik alanına odaklanan hedeflere dayalı bir yaklaşım öneriyor. Bir şirketin, uzun vadeli beklentileri noktasında ‘önemli’ konulara odaklanarak değer yaratma hikayesini anlatabilmesi için yeterli esnekliği sağlamak üzere tasarlanan bu yaklaşım, aynı zamanda düzenleyicilerin revize edilmiş Uygulama Bildirimini yürürlüğe koyması ve uygunluk denetimi için etkili bir temel sunmayı amaçlıyor.

Küresel çerçeve, yerel uygulama

Önerilen çerçeve, kurumların hali hazırda başvurmuş olduğu sürdürülebilirlik ve entegre raporlama ile yerel yasa, yönetmelik, gereklilik ve yönergeleri uygulayabilmelerine olanak sağlıyor. Aynı zamanda, Eylül 2020’de Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC) çağrısını yapmış olduğu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) Vakfı’nın himayesi altında IASB ile eş seviyede olacak Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu’nun (ISSB) belirleyeceği standartlara da çerçevede atıfta bulunuluyor. Bu çerçeveye uygun yönetim yorumunun kurumlardan istenip istenmemesi kararı ise yerel kanun koyucu ve düzenleyicilere bırakılmakla birlikte istenmemesi halinde kurumların gönüllü uygulaması teşvik ediliyor.

Entegre raporlamanın varlığı güçleniyor

IFAC’in küresel bir raporlama yapısının oluşturulması için yapmış olduğu çağrı ve sonrasında Şubat 2021’de IIRC ile entegre raporlamanın güvencesini hızlandırmak için ortak vizyon açıklamasının ardından önerilen bu yeni çerçeve ile entegre raporlamanın kurumsal raporlama ekosistemi içerisindeki varlığının daha da güçlendirdiğini görüyoruz. Mevcut kurumsal raporlama düzenleri arasında, önerilen çerçevede belirlenen altı içerik alanının tamamını kapsayan entegre raporlama, hali hazırda bu çerçevenin gerekliliklerini sağlayan tek raporlama düzeni olarak karşımıza çıkıyor.

Kurumsal değer maksimizasyonu için pusula: Entegre düşünce ve raporlama Günümüzde kâr maksimizasyonu paradigmasının yetersizliğini ortaya koyan, kurumun kaynakları ile birlikte ilişkilerini de içeren çoklu sermaye ögeleri (doğal, insan, sosyal ve ilişkisel, fikri, üretilmiş, finansal sermaye) tarafından açıklanan “kurumsal değer” kavramının giderek artan önemi ile birlikte kurumsal raporlama ekosistemi yeniden şekilleniyor. Küresel ölçekte bu faktörlerin ölçümü ve kurumsal değerin ortaya konulması için sağlam ve kapsayıcı sürdürülebilirlik standartlarının belirlenmesi çalışmalarına olan katkısının yanı sıra, entegre düşünce temeline dayanan entegre raporlama yaklaşımı, bu dönüşüm sürecinde de kurumlara en temel yol gösterici araç olarak ışık tutuyor.