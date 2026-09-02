Kurumsal yatırımcı coşkulu, bireyler temkinli
Son yıllarda uygulanan ekonomi politikalarıyla TL yatırımlar yeniden cazip hale gelirken, yurt içi ve yabancı yatırımcıların TL cinsi portföy yatırımları arttı. TCMB’nin güncellediği uluslararası yatırım pozisyonu verilerinden de yararlanarak, son üç yılda yatırımcıların döviz pozisyonlarının nasıl değiştiğini inceledik.
Şirketlerde açık pozisyon zirveye yakın
Şirketlerin döviz açık pozisyonu, döviz yükümlülükleri ile varlıkları arasındaki farkı gösteriyor ve TCMB tarafından yayımlanıyor. Şirketlerin 2023 Haziran’da 75.0 milyar dolara kadar gerileyen döviz açık pozisyonu, 2025 sonunda 190.4 milyar dolara, 2026 Haziran’da ise 205.8 milyar dolara yükseldi. Böylece açık pozisyon, 2018’deki 207.9 milyar dolarlık zirveye oldukça yaklaştı.
Bireyler dövizi bırakmıyor
Bireyler döviz cinsinden borçlanamadıkları için döviz pozisyon fazlası veriyor. Bireylerin döviz pozisyonunu; döviz mevduatları, KKM, yabancı para menkul kıymetleri, yurt dışı portföy yatırımları ile yatırım ve emeklilik fonlarındaki döviz cinsi varlıkların toplamı olarak hesaplıyoruz.
Bu yaklaşımla bireylerin döviz pozisyon fazlası, 2023 Haziran’daki 282.8 milyar dolardan 2026 Haziran’da 300.7 milyar dolara yükseldi. Üç yıllık artış 17.9 milyar dolar ile sınırlı görünse de portföyün bileşimi büyük ölçüde değişti. Bireysel KKM bakiyesi 104.6 milyar dolardan sıfıra gerilerken, yatırım ve emeklilik fonlarındaki döviz varlıkları 66.8 milyar dolar, yurt içi döviz mevduatları 35.0 milyar dolar, yurt dışı mevduatlar 15.1 milyar dolar ve yurt dışı portföy yatırımları 5.8 milyar dolar arttı.
Özel bankaların döviz pozisyon fazlası aynı dönemde 2.6 milyar dolardan 0.1 milyar dolara geriledi. Şirketler, bireyler ve özel bankalar birlikte değerlendirildiğinde, özel sektörün toplam döviz pozisyon fazlası 2023 Haziran’daki 210.4 milyar dolardan 2026 Haziran’da 95.0 milyar dolara düştü. Bu 115.3 milyar dolarlık azalmanın temel kaynağı şirketlerin döviz açık pozisyonundaki artış olurken, bireylerin döviz pozisyon fazlasındaki artış bozulmayı sınırlandırdı.
Yabancı yatırımcılar zirvede
Yabancı yatırımcıların taşıdığı TL pozisyonunu; hisse senetleri, TL cinsi kamu ve özel sektör tahvilleri, yatırım fonları, TL mevduat ve swap işlemlerinin toplamı olarak hesaplıyoruz.
Yabancı yatırımcıların toplam TL pozisyonu, 2023 Haziran’daki 19.6 milyar dolardan 2026 Haziran’da 135.3 milyar dolara yükseldi. Üç yıllık 115.7 milyar dolarlık artışın 60.8 milyar doları swap işlemlerinden kaynaklandı. Aynı dönemde hisse senedi pozisyonu 18.4 milyar dolar, TL tahvil pozisyonu 17.0 milyar dolar, TL mevduatlar 11.6 milyar dolar ve yatırım fonları 7.9 milyar dolar arttı. Swap, tahvil, mevduat ve yatırım fonlarındaki toplam 97.3 milyar dolarlık artışın büyük ölçüde kısa vadeli TL faiz getirisi amaçlayan carry trade işlemleriyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz.
Öncü verilere göre, Temmuz-Ağustos aylarında fon girişleri güçlenerek 25 milyar dolar civarına ulaştı. Bu doğrultuda yabancı yatırımcıların TL pozisyonunun 2017’deki 162 milyar dolarlık rekor seviyeye yaklaştığını düşünüyoruz.
Yatırımcıların TL varlıklara ilgisinin artmasıyla, 2023 öncesinde belirgin biçimde bozulan kamu kesiminin döviz pozisyonu önemli ölçüde iyileşti. Kamunun döviz açık pozisyonu, 2023 Haziran’daki 330.1 milyar dolardan 2026 Haziran’da 129.0 milyar dolara geriledi. Bu iyileşme esas olarak TCMB’nin döviz pozisyonunun 205.0 milyar dolar açıktan 23.5 milyar dolar fazlaya geçmesinden kaynaklandı. Buna karşılık Hazine’nin döviz açık pozisyonu 26.8 milyar dolar artarak 153.3 milyar dolara yükseldi. Kamu bankalarının döviz pozisyonundaki değişim ise sınırlı kaldı.
Sonuç olarak, 2023 öncesinde kamuya geçen döviz açık pozisyon riskinin yeniden yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılara döndüğü görülüyor. Bu doğrultuda hem yabancı yatırımcıların hem de yurt içi şirketlerin taşıdığı kur riski 2018’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, bireyler daha temkinli kalmıştır.
Bireysel kesimde döviz mevduatlarındaki artış bankacılık düzenlemeleriyle sınırlı kalırken, döviz birikimi yatırım fonları ve yurt dışı portföy yatırımları gibi alternatif kanallara yönelmiştir. Yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu ve son 3 yılda 300 ton civarında arttığını tahmin ettiğimiz kayıt dışı altın stokunun da büyük ölçüde bireylerin elinde olduğu dikkate alındığında, bireysel kesimin döviz ve altın birikimlerinin 2023 öncesine göre bile oldukça yüksek olduğu görülmektedir.
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