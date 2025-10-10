Kurumsal yatırımcılar gayrimenkul sektörüne nasıl çekilir?

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı uzun yıl­lar boyunca bireysel yatırımcının hâkimi­yetinde gelişti. Konut ya da ticari gayrimenkul, çoğunlukla kişisel tasarrufların bir gayrimen­kule yatırılması refleksiyle el değiştirdi. Özel­likle BDDK’nın Ağustos 2023 tarihinde almış olduğu kredi sıkılaştırıcı tedbirlerin devamın­da, bireysel tarafta finansal kaldıraçtan fayda­lanma imkanı neredeyse sıfırlandı.

Bugün pi­yasada özellikle sıfır konutlara yönelik talebin azlığının bir nedeni de bu aslında. Dolayısıy­la, kurumsal gayrimenkul finansman kurgu­su, menkul kıymetleştirme, fon yapıları olma­dan sürdürülebilir kurumsal yatırımcı ilgisinin olduğu bir pazar yaratmak artık mümkün de­ğil gibi. O halde, burada asıl soru şu: Kurumsal yatırımcıyı bu sektöre nasıl çekeriz? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının Eylül so­nu itibariyle toplam büyüklüğü 1,5 trilyon TL’yi aşarken, Türkiye’de bu kaynakların gayrimen­kule yönelimi hâlen sınırlı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı, BES ve sigorta fonla­rının gayrimenkul yatırım fonu (GYF) payla­rına yatırım yapmasına izin veriyor (SPK’nın III-52.3 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonla­rına İlişkin Esaslar Tebliği” ile III-52.4 sayı­lı Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve ayrıca sigorta yatırım fonlarına dair mevzuatta, GYF paylarının portföye dahil edi­lebileceği açıkça düzenlenmiştir.). Buna rağ­men, toplam portföyler içinde bu enstrüman­ların oranı çok düşük düzeyde. Sorunu mevzu­atta aramak yerine başka yerlerde aramalıyız.

Bence sorun, uzun vadeli gayrimenkul projele­rinin getiri–risk profilini doğru yapılandıracak ürünlerin eksikliğinde…Mesela İngiltere’de “long-income property funds” gibi düzenli ki­ra getirisi ve enflasyona endeksli nakit akışı sunan fonlar, emeklilik fonlarının ana tercih­lerinden biri. Türkiye’de benzer yapıların oluş­turulması hâlinde, hem BES hem de sigorta şir­ketleri gayrimenkule daha rahat girebilir.

Uluslararası kurumsal yatırımcıların Türk gayrimenkul yatırım fonlarına bakışı

Yabancı kurumsal yatırımcı, Türkiye gayri­menkul piyasasına bakarken üç temel unsuru inceler: döviz bazlı getiri potansiyeli, piyasa li­kiditesi ve hukuki güvenceler. Uluslararası ya­tırımcı, 50–100 milyon dolarlık tekil fon bü­yüklüğü, bağımsız değerleme standartları ve düzenli İngilizce raporlama bekliyor. Kurum­sal yatırımcı; geliştirici eksenli değil, fon yöne­ticisi odaklı bir model arıyor. Malezya ve En­donezya örneklerinde olduğu gibi, devletin ga­rantili kira kontratları veya altyapı bağlantılı gayrimenkul portföyleri, yabancı ilgisini ciddi şekilde artırabiliyor.

Gayrimenkul yönetim şirketleri gözüyle kurumsal yatırımcı

Kurumsal yatırımcının bakış açısını anla­mak önemli; çünkü kurumsal yatırımcı, gayri­menkule “al–sat” mantığıyla değil, “profesyo­nel yönetim” perspektifiyle bakar. Bu noktada devreye gayrimenkul yönetim şirketleri giri­yor. Türkiye’de profesyonel yönetim hizmeti veren şirket sayısı artsa da, henüz fon ölçekle­rine uygun operasyonel standartlar tam otur­muş değil.

Kurumsal yatırımcı için şeffaf ra­porlama ve ESG (Çevresel–Sosyal–Yönetişim) uyumu artık olmazsa olmaz. Özellikle Ocak 2025’te duyurulan yeni Uluslararası Değerle­me Standartları’nın bir an önce ülkemizde de uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Yurtdışın­daki gayrimenkul portföylerinde olduğu gibi, düzenli kira tahsilatı, boşluk oranlarının yöne­timi, kiracı memnuniyeti ölçümü ve enerji ve­rimliliği raporları sunabilen şirketler, fonların tercih listesinde üst sıraya çıkar. Türkiye’de de bu alanda sertifikasyon ve denetim mekaniz­malarının güçlendirilmesi, kurumsal yatırım­cının güvenini artıracaktır.

Sonuç

Türkiye’de gayrimenkul piyasasının uzun vadeli ve istikrarlı büyümesi, bireysel yatı­rımcıdan kurumsal yatırımcıya doğru strate­jik bir kayışa bağlı. BES ve sigorta fonları için uygun ürünler, uluslararası yatırımcıya gü­ven verecek ölçek ve şeffaflık, sermaye piyasa­sında ürün çeşitliliği ve güçlü bir profesyonel yönetim altyapısı… Bu dört başlık, kurumsal sermayeyi gayrimenkule çekmenin anahtarı. Unutmayalım: Gayrimenkul artık yalnızca bir varlık sınıfı değil; güven temelli bir sistem ku­rabilirsek ve bu doğru tasarlanırsa, gayrimen­kul uzun vadeli ulusal servet oluşturacak bir yatırım ekosistemi.