Kurutma makinesinden çıkan su, çamaşırda ilk yıkama için kullanılıyor

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, Berlin’deki (Almanya) tüketici elektroniği fuarı IFA’daki konuşmasına hazırlanırken şirketin “SaveWater” çalışmalarını irdeledi:

- Çamaşır kurutma makinesi, kurutmayı tamamladığında toplam 5.2 litre su atılıyor. Şimdi kurutma makinesinde 5.2 litre suyu alıp, çamaşır makinesinde “ilk yıkama suyu” olarak kullanabiliyoruz.

Arçelik ekibi, IFA’daki Beko-Grundig standında çamaşır makinesinin üstüne yerleştirdikleri kurutma makinesi üzerinden profesyonel müşterilerine sağlanan su tasarrufunu anlattı:

- Her kurutmada 5.2 litrelik su, ilk yıkamada kullanılarak önemli bir tasarruf sağlanıyor. Bugüne kadar boşa giden kurutma makinesi suyunu değerlendirmiş oluyoruz.

Hakan Bulgurlu, benzeri bir durumun bulaşık makinesinde de devreye girdiği üzerinde durdu:

- Bulaşık makinesi, yıkanan bulaşığın durulanması sırasında 2.6 litre su kullanıyor. Bugüne kadar durulama suyu boşa gidiyordu. Şimdi durulama suyu bulaşık makinesinde depolanıyor. İlk yıkama suyu olarak kullanılıyor.

Bulgurlu, İFA’daki konuşmasını yaparken Arçelik’teki ekibi şu destek bilgileri paylaştı:

Arçelik, kaynak verimli yenilikleri desteklemenin yanısıra su risklerini belirlemek ve verimliliği artırmak için kendi üretim operasyonlarında da en son teknolojilerden yararlanıyor.

Şirketimiz son 12 yılda Türkiye’de yaklaşık 2.7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk gelen 2.17 milyon metreküp suyun tasarruf edilmesini sağladı.

Beko ve Grundig stantları sonrasında Türkiye’den 130 ülkeyi yöneten, dünyadaki en büyük üretim merkezlerinden biri Çerkezköy’de bulunan BSH Ev Aletleri’nin standına geçtim.

BSH standındaki Bosch markalı ürünleri gözden geçirirken çamaşır makinelerinin yer aldığı bölümde durdum, Mart 2021’deki fabrika turunu anımsadım.

BSH Ev Aletleri CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Rudolf Klötscher ev sahipliğindeki fabrika turu sırasında Bulaşık Makinesi Fabrikası Direktörü Serkan Öztürk’ün verdiği bilgiler aklıma geldi:

- Makine testi için 4.3 litre su kullanırdık. Bunu 3.5 litreye indirdik. Yıllık su tasarrufumuz 1.4 milyon litreyi buldu.

BSH Türkiye İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı da tur sırasında Trakya Bölgesi’ndeki su sıkıntısına dikkat çekip, hedeflerini ortaya koymuştu:

- Çerkezköy’deki üretim üssünde su tüketimini 2025’te yüzde 58 aşağı çekmek için çalışıyoruz. 2010 yılında 350 bin ton olan su tüketimimiz 2020’de 300 bin tona indi. 2025’te üretimde kullandığımız su miktarını yıllık 150 bin tona indireceğiz.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, 30’uncu kez katıldıkları IFA’daki 3 bin metrekarelik stant turumuz sırasında çok sayıda yeniliği sıralarken, bulaşık makinelerindeki “Dose-on” teknolojisi dikkatimi çekti:

- Bu teknoloji, her seferinde deterjan eklemeye gerek kalmadan yıkama yapmayı sağlıyor, kir düzeyini algılayıp deterjan kullanımını otomatik olarak düzenliyor. Kimyasal kullanımını düşürerek doğaya zararı azaltıyor, ekonomik yıkamayı da sağlıyor.

IFA’da stantları gezerken Hakan Bulgurlu’nun IFA’daki açılış konuşmasında verdiği mesajları düşündüm:

İnsanlığın dünya tarihinde bizi “harekete geçenler” ya da “duyarsız kalanlar” olarak tanımlayacağı bir kavşaktayız.

“harekete geçenler” “duyarsız kalanlar” Sektörümüzün sürdürülebilir inovasyona odaklanması, enerji, su ve çevre konularında gerçek anlamda fark yaratan teknolojiler geliştirmeye öncelik vermesi oldukça önemli.

Farkındalık yaratma dönemini geride bıraktık, artık iklim krizi ile mücadelede sorumluluk alma zamanı.

Türkiye’nin beyaz eşya, dayanıklı tüketim mallarındaki iki devi Arçelik ve Vestel ile dünyadaki en büyük tesislerinden biri Çerkezköy’de bulunan BSH, “enerji, su ve çevre konularında fark yaratan teknolojiler geliştirmeye” odaklanmalarıyla dikkat çekiyor.

Söz konusu ürünlerin kullanımı yaygınlaştıkça yarattıkları olumlu etkinin daha iyi ortaya çıkacağı anlaşılıyor.

4-5 yıl önce bir Türk şirketini APPLIA’ya başkan seçmezlerdi

ARÇELİK CEO’su Hakan Bulgurlu, haziran ayında Avrupa Ev Aletleri Üreticileri Birliği’nin (APPLIA) Başkanlığını devraldığını belirtti:

- 4-5 yıl önce bir Türk şirketini, o şirketin yöneticisini APPLIA Başkanlığına seçmezlerdi. Seçilmemde sürdürülebilirlik konusundaki adımlarımız da etkili oldu.

Ardından ekledi:

- APPLIA Başkanlığım sırasında sürdürülebilirlik gündemini ileriye taşımaya, iklim liderliği ve karbondan arındırma yolculuğunda ivme yaratmaya, sektörü bu misyon etrafında birleştirmeye odaklanacağım.

Merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan APPLIA’nın 24 üyesinin toplam cirosu 54 milyar Euro’yu buluyor.

Kahvenin yanına ‘akıllı bahçe’ ve ‘lahmacun makinesi’ni de ekledik

BERLİN’deki tüketici elektroniği fuarı IFA’da Arzum’un standına uğramaya vakit kalmayınca Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı’na mesaj yazdım:

- IFA’da yeni hangi ürünleri sergiliyorsunuz?

Yanıta şöyle girdi:

- Pandemi sonrası gelebilenlerin keyifle gezdiği, yeni ürünleri görme fırsatı bulduğu bir fuar gerçekleşiyor. Fuar bizim için de hareketli geçiyor.

Arından ürünlere odaklandı:

- Ürün olarak her zamanki gibi kahve makinemiz Okka’larımız var. Onların yanına bu fuarda “lahmacun makinesi” ile “akıllı bahçe”yi ekledik.

Sonra şu bilgiyi paylaştı:

- Dünyada 60 ülkeye yayılmış distribütörlerimizden 22’sini IFA’da ağırlıyoruz.

Berliner Zeitung’da yayınlanan haberi de iletti: