Google Haberler

Kuşaklar arası sözleşme çalışıyor mu?

Burak Tayiz

Burak Tayiz

Yeşil Odak

burak.tayiz@dunya.com
Tüm Yazıları

Sürdürülebilir kalkınma “bir toplumun yarın fikri ayakta mı?” diye sorar. Özü şudur: Bugünü yaşarken yarını yakmamak. Bir kuşağın rahatını diğer kuşağın sırtına yıkmamak. Kâğıt üzerinde “büyüme” ya­zarken, gerçek hayatta herkesin birbirine “borç” ve “alacak” çıkarmadığı bir denge kurmak. Şu an denge bozulmuş gibi.

Genç­ler “geleceğim ipotekli” diyor; yaş alanlar ise “ben yalnızım.” İkisi de birbirine kıza­rak söylemiyor bunu. Daha çok aynı sis­temin iki ucunda sıkışmış gibi söylüyor. Gençler için ipotek, sadece banka kredisi değil; hayatın kendisi. Kira, ulaşım, gıda, asgari yaşam maliyeti… Hepsi yükselirken başlangıç maaşıyla bir hayat kurma ihti­mali düşüyor. Üstelik bu durum bir “yok­sulluk” meselesinden çıkıp bir “plan ya­pamama” meselesine dönüşüyor. Plan ya­pamayan toplum sürdürülebilir kalkınma üretemez; çünkü sürdürülebilir kalkınma, tam olarak uzun vadeli kararlar demek.

Konut–emeklilik hattı güvencenin inşası

Ev sahibi olan kuşak, konutu güvence olarak görüyor; kirada kalan kuşak, konu­tu bir “hayat eşiği” olarak. Bu fark sadece statü değil, sistemsel bir ayrım yaratıyor. Ev sahibi olmak; çocuk yapma kararından şehir seçimine, risk alma kapasitesinden iş değiştirmeye kadar her şeyi etkiliyor. Ko­nut, sürdürülebilir kalkınmanın temel ko­şullarından biri olan “insanların yerleşik ve öngörülebilir bir yaşam kurabilmesi”­nin ana aracı. Konut erişimi çöktüğünde, sadece barınma krizi yaşamıyorsun; de­mografiyi, işgücü piyasasını, eğitim karar­larını, hatta toplumsal huzuru etkileyen bir zinciri koparıyorsun.

Emeklilik sistemi de bu zincirin finansal omurgası. Emeklilik, kuşaklar arası sözleş­menin “kurumsallaşmış” hali. Bugünün ça­lışanı, bugünün emeklisine katkı verir; sis­tem de “yarın sıra sende” diye güvence su­nar. Bu güvence zayıfladığında genç kuşak sistemle pazarlık etmeye başlıyor: kayıt dı­şına kaçma, katkıdan kaçınma, “karşılığını alamayacağım” hissi. Bu hissin yayılması, sistemi daha da zayıflatıyor. Sürdürülebi­lir kalkınma dediğimiz şeyin tam da bura­da bir ön koşulu var: kurumlara güven. Gü­ven yoksa uzun vadeli yatırım da yok; uzun vadeli yatırım yoksa dönüşüm de yok.

İklim Politikası, kuşaklar arası sözleşmeye bakar

İşin ilginç kısmı şu: Kuşaklar arası söz­leşme bozulunca iklim dönüşümü bile zor­laşıyor. Çünkü iklim politikası ve yeşil dö­nüşüm, doğası gereği “bugün maliyet–ya­rın kazanç” denklemine dayanır. Toplum yarına güvenmiyorsa, yarın için fedakâr­lık yapmayı “lüks” görür. Enerji verimlili­ği yatırımını erteler, dönüşümü “dayatma” gibi algılar, uzun vadeli hedeflere şüpheyle bakar. Yani sürdürülebilir kalkınma sade­ce çevre politikasının meselesi değildir; o çevre politikasının toplumsal zemini, ku­şaklar arası sözleşmenin sağlamlığıdır.

O halde meseleye tersinden bakalım: Sürdürülebilir kalkınmayı “doğru teknolo­ji” değil, “doğru denge” olarak kurmak zo­rundayız. Gençlere plan yapma imkânı ver­meyen bir düzen; inovasyon üretmez, risk alamaz, yeni sektör kuramaz. Yaş alanla­rı yalnız bırakan bir düzen; bakım yükünü eve yıkar, toplumsal refahı aşındırır. Konu­tu erişilmez kılan bir düzen; hayatın bütün kararlarını kilitler. Emekliliği güvensiz kı­lan bir düzen; kurumsal güveni çökertir.

Yarının kredisi bitince ne olacak?

İklim dönüşümünü bile buradan okuya­lım: Enerji verimliliği, düşük karbon, yeşil finans… Bunların hepsi uzun vadeli yatı­rım ister. Uzun vadeli yatırım için vatanda­şın yarına inanması gerekir. Yarına inan­mayan toplum, dönüşümü “maliyet” olarak görür; kazancı görmez. Çünkü kazanç gele­cektedir, maliyet bugünde. Kuşaklar ara­sı sözleşme bozulmuşsa geleceğin kredisi yoktur.

O yüzden sürdürülebilir kalkınma, ön­ce şu soruya çarpar: Gençler geleceğe, yaş alanlar bugüne güveniyor mu? Kuşaklar arası sözleşme çalışıyor mu? Eğer cevap bulanıksa, güneş paneli de rüzgâr türbini de tek başına bir hikâye anlatmaz.

Yazara Ait Diğer Yazılar
Piyasa Özeti
Borsa 14.050,83 -0,08 %
Dolar 43,8593 0,04 %
Euro 51,6804 0,03 %
Euro/Dolar 1,1774 -0,01 %
Altın (GR) 7.252,60 -0,37 %
Altın (ONS) 5.142,93 -0,41 %
Brent 71,0800 -0,25 %
Çok Okunanlar