Kuşaklar arası sözleşme çalışıyor mu?
Sürdürülebilir kalkınma “bir toplumun yarın fikri ayakta mı?” diye sorar. Özü şudur: Bugünü yaşarken yarını yakmamak. Bir kuşağın rahatını diğer kuşağın sırtına yıkmamak. Kâğıt üzerinde “büyüme” yazarken, gerçek hayatta herkesin birbirine “borç” ve “alacak” çıkarmadığı bir denge kurmak. Şu an denge bozulmuş gibi.
Gençler “geleceğim ipotekli” diyor; yaş alanlar ise “ben yalnızım.” İkisi de birbirine kızarak söylemiyor bunu. Daha çok aynı sistemin iki ucunda sıkışmış gibi söylüyor. Gençler için ipotek, sadece banka kredisi değil; hayatın kendisi. Kira, ulaşım, gıda, asgari yaşam maliyeti… Hepsi yükselirken başlangıç maaşıyla bir hayat kurma ihtimali düşüyor. Üstelik bu durum bir “yoksulluk” meselesinden çıkıp bir “plan yapamama” meselesine dönüşüyor. Plan yapamayan toplum sürdürülebilir kalkınma üretemez; çünkü sürdürülebilir kalkınma, tam olarak uzun vadeli kararlar demek.
Konut–emeklilik hattı güvencenin inşası
Ev sahibi olan kuşak, konutu güvence olarak görüyor; kirada kalan kuşak, konutu bir “hayat eşiği” olarak. Bu fark sadece statü değil, sistemsel bir ayrım yaratıyor. Ev sahibi olmak; çocuk yapma kararından şehir seçimine, risk alma kapasitesinden iş değiştirmeye kadar her şeyi etkiliyor. Konut, sürdürülebilir kalkınmanın temel koşullarından biri olan “insanların yerleşik ve öngörülebilir bir yaşam kurabilmesi”nin ana aracı. Konut erişimi çöktüğünde, sadece barınma krizi yaşamıyorsun; demografiyi, işgücü piyasasını, eğitim kararlarını, hatta toplumsal huzuru etkileyen bir zinciri koparıyorsun.
Emeklilik sistemi de bu zincirin finansal omurgası. Emeklilik, kuşaklar arası sözleşmenin “kurumsallaşmış” hali. Bugünün çalışanı, bugünün emeklisine katkı verir; sistem de “yarın sıra sende” diye güvence sunar. Bu güvence zayıfladığında genç kuşak sistemle pazarlık etmeye başlıyor: kayıt dışına kaçma, katkıdan kaçınma, “karşılığını alamayacağım” hissi. Bu hissin yayılması, sistemi daha da zayıflatıyor. Sürdürülebilir kalkınma dediğimiz şeyin tam da burada bir ön koşulu var: kurumlara güven. Güven yoksa uzun vadeli yatırım da yok; uzun vadeli yatırım yoksa dönüşüm de yok.
İklim Politikası, kuşaklar arası sözleşmeye bakar
İşin ilginç kısmı şu: Kuşaklar arası sözleşme bozulunca iklim dönüşümü bile zorlaşıyor. Çünkü iklim politikası ve yeşil dönüşüm, doğası gereği “bugün maliyet–yarın kazanç” denklemine dayanır. Toplum yarına güvenmiyorsa, yarın için fedakârlık yapmayı “lüks” görür. Enerji verimliliği yatırımını erteler, dönüşümü “dayatma” gibi algılar, uzun vadeli hedeflere şüpheyle bakar. Yani sürdürülebilir kalkınma sadece çevre politikasının meselesi değildir; o çevre politikasının toplumsal zemini, kuşaklar arası sözleşmenin sağlamlığıdır.
O halde meseleye tersinden bakalım: Sürdürülebilir kalkınmayı “doğru teknoloji” değil, “doğru denge” olarak kurmak zorundayız. Gençlere plan yapma imkânı vermeyen bir düzen; inovasyon üretmez, risk alamaz, yeni sektör kuramaz. Yaş alanları yalnız bırakan bir düzen; bakım yükünü eve yıkar, toplumsal refahı aşındırır. Konutu erişilmez kılan bir düzen; hayatın bütün kararlarını kilitler. Emekliliği güvensiz kılan bir düzen; kurumsal güveni çökertir.
Yarının kredisi bitince ne olacak?
İklim dönüşümünü bile buradan okuyalım: Enerji verimliliği, düşük karbon, yeşil finans… Bunların hepsi uzun vadeli yatırım ister. Uzun vadeli yatırım için vatandaşın yarına inanması gerekir. Yarına inanmayan toplum, dönüşümü “maliyet” olarak görür; kazancı görmez. Çünkü kazanç gelecektedir, maliyet bugünde. Kuşaklar arası sözleşme bozulmuşsa geleceğin kredisi yoktur.
O yüzden sürdürülebilir kalkınma, önce şu soruya çarpar: Gençler geleceğe, yaş alanlar bugüne güveniyor mu? Kuşaklar arası sözleşme çalışıyor mu? Eğer cevap bulanıksa, güneş paneli de rüzgâr türbini de tek başına bir hikâye anlatmaz.
