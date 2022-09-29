Kütahya TSO’nun yeni başkan adayı Esin Güral Argat

TOBB’a bağlı oda ve borsaların yeni yönetimlerini seçmelerine az kaldı. Ne yazık ki seçim sürecinde, bazı illerde adaylar ve listeler arasındaki çekişmelerin dozunun artması, iş dünyası STK’ları ve meslek örgütlerinde seçime siyasetin karıştığına yönelik iddialar ve yaşanan istifalar, tansiyonu yükselti.

Kütahya’da ise oda ve borsa seçimleri her dönem olduğu gibi sakin ilerliyor. Geçtiğimiz haftaya kadar KUTSO’da başkanlık için adaylığını açıklayan olmadı. Kulislerde, Oda’ya 23 yıl aralıksız başkanlık yapan ve bugün Meclis Başkanlığı görevini yürüten NG Topluluğu Kurucu Başkanı Nafi Güral’ın işaret ettiği ismin aday olacağı görüşü dile getirilse de beklenen bir isim yoktu.

Dönemin son meclis toplantısında KUTSO Başkanı İsmet Özotraç, “Önümüzdeki dönem uygun görülürse, odamız meclisinde tekrar vazife almaya ve bana verilecek her türlü görevi yapmaya gayret sarf edeceğim” diyerek yeniden aday olabileceği mesajını verdikten sonra konuşan Nafi Güral, herkesin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Meclis üyelerine başkan adayı olarak Esin Güral Argat’ı tavsiye etti. Argat’ın bu göreve hazır olduğu bilgisini teyit ettiğimi belirteyim.

Başkan adayının kriterleri hakkında meclis üyelerinden gelen mesajları dikkate aldığını kaydeden Nafi Güral, “Yönetim Kurulu Başkan Adayı; kariyer sahibi, kendi işinde başarılı, kurumsal yapıyı çok iyi bilen, uygulayan, liderlik vasıfları olan, mümkünse ülke genelinde tanınan, bilinen, sosyal yönleri güçlü, TOBB nezdinde etkin çalışmalar yapabilecek, Odamıza yönelik olası tavırları bertaraf edebilecek, üyelerimizle kesintisiz diyalog kuracak, uyumlu çalışmalar yapacak, Odamıza zaman ayıracak, görevini severek ifa edecek kriterlere sahip olması gerektiği sonucuna ulaştım” diyerek adayı şöyle tanıttı: “Esin Güral Argat. İş insanı Rıza Güral’ın kızı, 53 yaşında, evli ve iki oğul annesi, dünyanın beşinci büyük cam üreticisi LAV’ın ortağı ve Başkan Yardımcısı. Maldivler’deki iki oteli ailenin fiili desteği olmadan hayata geçirdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu’nda 6 yıl çalıştı. Halen Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu Üyesi.”

Argat, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük bağımsız iş örgütü TÜRKONFED’de yönetim kurulu üyesi. Görev aldığı sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına öncülük etmiş başarılı bir iş kadını. Globalde yarışan Türkiye’nin en büyük sektör gruplarından GÜROK Holding’in Başkan Vekili.

Pozitif yaklaşımlara rağmen kadının iş hayatında daha fazla yer alması konusunda başarılı olamadığımız ortada. Yönetim katlarında görev alan kadın sayısı görece artsa da, iş dünyası STK’larında kadının adı “eser” sayıda. TOBB’un 365 oda ve borsası içinde kadın başkan sayısı sadece 2. Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı ve İTB Başkanı Işınsu Kestelli. TSO’lardan yeni bir kadın başkan çıkmaz ise Argat, 2009-2011 yılları arasında Çorlu TSO Başkanlığı yapan Özlem Yemişçi’nin ardından ikinci kadın TSO Başkanı olacak.

2018 yılına kadar her dönem güven tazeleyerek başkan seçilen Nafi Güral, yenilikçi bakış açısı, vizyoner ve girişimci kimliği ile Kütahya ve iş dünyasını, TOBB’da temsil etmiş başarılı bir sanayici. Katma değeri yüksek yatırımları ile hem sektörün hem de iş dünyasının sevgi, saygı ve takdirini kazanmış, sözü ve tavsiyeleri Kütahya’da karşılık bulan etkili ve güçlü bir isim. Bu nedenle 3 Ekim’de yapılacak seçim için Argat’tan başka bir aday beklenmiyor.