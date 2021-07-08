Kutlu Adalı’dan 25 yıl sonra hukuk devleti

6 Temmuz 1996’da Lefkoşa’da gece yarısı katledilen Kıbrıs Türkü gazeteci ve şair Kutlu Adalı cinayetinin 25. yılında hukuk devletinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Kıbrıs’ta yapılan anma töreninde, katilin bilindiği, dosyanın yeniden açılması istendi.

25 yıl önce, 6 Temmuz 1996’da Lefkoşa’da gece yarısı katledilen Kıbrıs Türkü araştırmacı gazeteci, şair Kutlu Adalı için önceki gün yapılan anma töreninde, katilin bilindiği, gerçeği gün yüzüne çıkarmak için dosyanın yeniden açılarak yargılanmanın yapılması istendi.

Sedat Peker’in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen üstü kapatılmış Kutlu Adalı cinayetinin açıklık kazanması çok kolaylaştı. Meslek büyüğümüz Abdi İpekçi‘nin öldürülmesinden bu yana siyasi cinayetler için ‘’faili belli‘’ şeklinde yeni bir kavram oluştu, bu Adalı için de aynı gerçekliği taşıyor. Zira Peker’in ifşaatları gün, mekân ve kişi adlarıyla bu cinayetin tüm öğelerini ortaya çıkardı. Kutlu Adalı’nın anma töreninde konuşan Yeni Düzen Gazetesi Yayın Sorumlusu Cenk Mutluyakalı ‘’katil‘’ olgusunun ötesine geçiyor ve ‘’derin devleti‘’ sorguluyor. Mutluyakalı; Adalı’nın “Sopa ve Sıpa” yazısında anlattığı ‘’Anavatan- Yavruvatan politikasından‘’ vazgeçmenin önemini, öldürülmeden iki gün önce kaleme aldığı makalesinden alıntıyla hatırlatıyor:

“Bu politikanın ruhunda acındırma vardır, acıma vardır, sızlanma vardır, ilenme vardır, tembellik vardır, kolaycılık vardır, hazır lopculuk vardır. Ananın memesindeki sütü emme basma tulumba gibi sömürme vardır. Muhtaçlık vardır. Boyun eğme vardır. Şamar vardır, tokat vardır. Sopa vardır. Ama kişilik, kimlik, gurur, onur yoktur…”

Kutlu Adalı’nın bu düşünceleri nedeniyle katledildiğini kaydeden meslektaşım Mutluyakalı, dosyanın yeniden açılmasını isterken bir açmazı da dile getirmekten geri kalmıyor: “Polisten dosyayı açmasını istiyoruz ama polisin adı geçenleri soruşturma yetkisi yok...”

Faili belli ama karanlıkta kalan cinayetin aydınlatılmasını istemek Kıbrıs Türkleri kadar Türkiye’nin de sorunu, zira derin devlet ortak çalışıyor.

Hukuk, katili aramamalı, bence bu düğümü çözmeli. Zira ’’katili tanıyoruz’’...

GÜNÜN NOTU:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Süleyman Soylu’nun Cumhuriyet’e 1 milyon TL tazminat davası açmasını gazetelere ve gazetecilere baskı olarak değerlendiriyor, katılıyorum.