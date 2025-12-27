Kutucuklar ya da zincirler: Kadın ve erkek beyni açıları

Anne-Josephe Theroigne, Fransız Devrimi esnasın­da Paris’te yaşayan burjuvaziye yakın bir kadındır. Önemi de ka­dınların erkeklerle eşit haklara sahip olup oy kullanmaları ge­rektiğini kuvvetli şekilde savun­masından ileri gelir. Bu görüş söz konusu dönemde imkânsızdır. Kadının görevi, mutfakta yemek yapmak ve erkeğine bakmaktır. Theroigne, savunduğu görüş için iki defa hapiste yatmış ve kral idam edildikten sonra öldüresi­ye dövülmüş, çırılçıplak soyulup sokaklarda sürüklenmiştir. Şan­sız kadın daha sonra aklını yitir­miş ve ölene kadar da sokaklar­da çıplak dolaşmıştır. Bugünden bakıldığında nasıl durduğuna emin değiliz ama markalar istis­nası olmadan kadınların peşin­de. Bırakın eşitliklerini kabul et­mek, onların üstün olduklarını düşünüyorlar(!)

Nasıl düşünmesinler ki? Dün­yanın önde gelen pazarlama gu­rularından Tom Peters, hesap­larına göre, Amerikalı kadınlar, dünyadaki en büyük ulusal eko­nomi durumundalar. İkinci bü­yük ekonomiyi Amerikalı erkek­ler oluştururken, tüm Japonya üçüncü sırada geliyor. Durum böyle olunca kadınların zihinle­rinin nasıl çalıştığını bilmek do­ğal olarak çok önemli oluyor.

Erkek ve kadın beyni yapısal olarak farklı

Paul Broca, Fransa’da Paris Tıp Fakültesinde yıllarca profe­sörlük yapmış önemli bir bilim adamıydı. Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan bu adam, be­yinde konuşma ile ilgili bölgeyi keşfettiği için bu bölgeye kendi­sinin adı verilmişti. Kadın ve er­kek beynine dair ilk keşifler de Broca tarafından yapılmıştır. En bilinen araştırmasında Broca, 292 erkek ve 140 kadında otop­si yapmış, yaptığı otopsi araştır­maları sonucu, kadınların bey­ninin erkeklerin beyninden daha küçük ve hafif olduğunu keşfet­miştir. Broca’nın vardığı sonuç ise aslında bir şanssızlıktı. Ona göre kadınların erkeklerden da­ha küçük bir beyne sahip olduk­larına göre erkekler, kadınlardan daha zeki olmalıydı. Broca’nın erkek egemen görüşleri, erkek egemen bilim camiasında olduk­ça tutmuştu. Hatta fikirlerinden oldukça etkilenen ve yine bilim dünyasında önemli bir yere sa­hip olan kendi öğrencilerinden Gustave Le Bon, 1879 yazdığı bir makalesinde ortalama bir Paris kadınının beyin büyüklüğü bakı­mından erkeklerden çok gorille­re yakın olduğunu iddia etmişti. Bu tartışmalar o yıllardan bugü­ne kadar da devam etti. Özellikle ticari iletişimde kadın ve erkek farklılıkları ise son yıllarda po­püler bir segmentasyon konusu oldu. Bu iki cinsin düşünme bi­çimleri esas konu oldu. Ve onun dayandığı temel olan beyin fark­lılıkları.

Hemen yapısal bir durumdan söz edelim: Kadın ve erkek beyni farklı. Yapısal farklı, açısal farklı. Erkek beyni kutucuklardan teş­kil ve bu kutucuklar bağlantısız. Hepsi farklı. Erkek düşündüğün­de “o kutucuk” dahilinde düşünü­yor, diğer kutulara temas yok. Ku­tucuklar da içinde bağımsız. On­larda aşk, futbol, para, vs ayrı ayrı kutucuklarda çalışıyor. Kadınlar­da ise değer zinciri var. Network gibi. İş dünyası, aile yaşamı, iliş­kiler ve çocuk, vs. her alan birbi­riyle bağlı. Kadın beyninde tüm alanlar birbiriyle ilişki halin­de. İlk cümle bunları söyleyelim, sonra konuya devam edelim.

Kadınlar ve erkekler arasında­ki öğrenme farklılıkları, tutum­lar, ilgi alanları, davranış deği­şiklikleri ve karar verme farklı­lıkları nereden kaynaklanıyor? Bilim adamları son yıllarda geli­şen beyin görüntüleme sistemle­ri ile araştırmalarını zenginleş­tiriyor, yeni bulgulara ulaşıyor. Netice itibariyle kadın ve erkek cinsiyetinin hissetme, tutum, davranış ve düşünce farklılık­larının kadın ve erkeklerin top­lumsal cinsiyeti ile ilgili olduğu kadar beynin biyolojik yapısı ile ilgili olduğu da açık. Birçok araş­tırmaya göre daha bebek anne karnındayken beyinde oluşan bi­yokimyasalların etkisiyle farklı­lıklar oluşmaya başlar. Buradan başlayarak farklılıklara göz gez­direlim.

En önemli fizyolojik farklılık­lara bakıldığında her ne kadar zekâyla ilgili olmasa bile erkek beyninin kadın beyninden yüz­de 11-12 oranında daha büyük ol­duğuna dair bilimsel kanıtlar eli­mizde mevcut. Genelde erkek­ler beyinlerinin sol tarafını daha çok kullanmaya eğilimlidirler. Kadınlar ise daha çok beynin iki farklı yarıküresini kullanmaya meyillidir. Bu durum tek başı­na kadın ve erkekler arasındaki mantık ve duygu dengesi konu­sunda etkili olur. Bu durum, er­keklerin sorunların çözümün­de neden daha aktif bir tutum al­dıklarını ve olası tüm çözümleri bulmaya neden daha fazla odak­landıklarını göstermektedir. Nöropsikoloji uzmanı Cohen’e göre erkek beyni nesneleri, bir­birleriyle olan ilişkilerini, nasıl çalıştıklarını anlamak, yani sis­temleri kavramak ve sistem ne­denle kadınlar duygu etmek için organize olur. Kadın beyni ise empatik olandır. Bu nedenle ka­dınlar duygulanımı daha güçlü olan, duyguları daha rahat anla­yanlardır.

Kadın beyni ve erkek beyninin evrensel düeti!

Buradan yola çıkıp söyleyelim: Kadınlar duygularıyla çok daha fazla bağlantılıdır. Öte yandan duygularıyla böylesine bağlan­tı içinde olduklarından, duygu­sal olmanın tüm dezavantajla­rına da haizdirler. En başta bir kadın hislerinin duyulmasını ve anlaşılmasını istiyor, çözümlen­mesini değil. Bu olmadığında da strese bağlı çeşitli tutumlar ser­giliyor. Farklılıkları sadece duy­gularda değil, düşüncelerde de görebiliyoruz. Ortalama bir er­keğin beyin aktiviteleri daha ya­vaş olduğu için, dürtü ve uyarıya daha çok ihtiyaçları var. Oysaki kadınların peripheral vizyonla­rı erkeklerinkinden daha iyi. Bu durumda daha hızlı düşünüp, ka­rar verebiliyorlar. Beynin kimya­sında farklılıklar olunca düşün­me biçimleri de ayrılıyor tabii. Kadınlar iletişim arıyor, erkek­ler güç. Erkekler sahiplik arıyor, kadınlar yeterlilik.

Bizim için çok önemli olan ka­rar verme mekanizmalarına bak­tığımızda, kadınların genelde bir karar vermeden önce daha fazla bilgi toplamayı istediğini ortaya koyuyor. O nedenle daha rasyo­nel ve karmaşık karar vermeleri olasıdır. Oysaki erkekler düşün­me eyleminden daha uzakta, ça­buk karar verme eğilimindedir. Bu nedenle, erkekler kadınlara oranla daha kısa sürede alışveriş yapabilirler. Alışveriş yapan bir erkek vitrinde gördüğünü alma­ya meyilliyken, kadın satın alma­ya karar vermek için önce fiyatı, modeli hakkında bilgi toplama amacıyla daha çok gezer. Erkek­ler daha yarışmacı oldukların­dan satın alma kararlarında da risk almayı severler. Ya tutarsa mantıklarını kolayca görebiliriz. Bu gibi özelliklerin testosteron hormonunun yüksek olması ile ilgili olduğu söylenmektedir.

Tam bu noktada bitirirken bir not verelim. Hormonlar ka­dınların ve erkeklerin beyinle­rini farklı farklı sararlar başlık­lı ilginç makalede, hormonların, kadın ve erkek beyinlerindeki fiziksel farklılıkları nasıl hare­kete geçirdiğini gösteren yakın zamandaki araştırmalar söz ko­nusu edilmiştir. Yakın zaman­da elde edilen bulgular arasın­da görülüyor ki daha önceden bilinmeyen bir hormon, erge­nin seksüel ve zihinsel dönüşü­münü başlatıyor. Büyüme hor­monu, erkeklere nazaran kadın­larda iki kat yüksek bir oranda beynin hafıza merkezinde üre­tilir ve beynin duygularla ilgili bam teli noktası - amigdala ola­rak adlandırılır – kadınlarda ve erkeklerde beynin farklı bölge­lerine sinirlerle bağlıdır. Temel erkek ve kadın hormonları olan testosteron ve östrojenin, de­vamlı olarak davranışı etkiledi­ği kanıtlanmıştır. Şayet bu hor­monlar, gelişimin anahtar aşa­malarında engellenirse, cinsiyet ile ilgili davranışlar değiştirile­bildiği görülmüştür. Daha ya­kın zamanlarda keşfedilen hor­mon kisspeptin’dir. Bu hormon, ergenlik döneminde beyin tara­fından serbest bırakılır. Söz ko­nusu hormon, daha sonra diğer hormonların serbest kalmasını sağlar ve nihayetinde östrojen ve testosteron yeniden beyne geri gönderilerek kadın ve erkek be­yin karakteristikleri şekillenir.