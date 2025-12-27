Kutucuklar ya da zincirler: Kadın ve erkek beyni açıları
Anne-Josephe Theroigne, Fransız Devrimi esnasında Paris’te yaşayan burjuvaziye yakın bir kadındır. Önemi de kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olup oy kullanmaları gerektiğini kuvvetli şekilde savunmasından ileri gelir. Bu görüş söz konusu dönemde imkânsızdır. Kadının görevi, mutfakta yemek yapmak ve erkeğine bakmaktır. Theroigne, savunduğu görüş için iki defa hapiste yatmış ve kral idam edildikten sonra öldüresiye dövülmüş, çırılçıplak soyulup sokaklarda sürüklenmiştir. Şansız kadın daha sonra aklını yitirmiş ve ölene kadar da sokaklarda çıplak dolaşmıştır. Bugünden bakıldığında nasıl durduğuna emin değiliz ama markalar istisnası olmadan kadınların peşinde. Bırakın eşitliklerini kabul etmek, onların üstün olduklarını düşünüyorlar(!)
Nasıl düşünmesinler ki? Dünyanın önde gelen pazarlama gurularından Tom Peters, hesaplarına göre, Amerikalı kadınlar, dünyadaki en büyük ulusal ekonomi durumundalar. İkinci büyük ekonomiyi Amerikalı erkekler oluştururken, tüm Japonya üçüncü sırada geliyor. Durum böyle olunca kadınların zihinlerinin nasıl çalıştığını bilmek doğal olarak çok önemli oluyor.
Erkek ve kadın beyni yapısal olarak farklı
Paul Broca, Fransa’da Paris Tıp Fakültesinde yıllarca profesörlük yapmış önemli bir bilim adamıydı. Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan bu adam, beyinde konuşma ile ilgili bölgeyi keşfettiği için bu bölgeye kendisinin adı verilmişti. Kadın ve erkek beynine dair ilk keşifler de Broca tarafından yapılmıştır. En bilinen araştırmasında Broca, 292 erkek ve 140 kadında otopsi yapmış, yaptığı otopsi araştırmaları sonucu, kadınların beyninin erkeklerin beyninden daha küçük ve hafif olduğunu keşfetmiştir. Broca’nın vardığı sonuç ise aslında bir şanssızlıktı. Ona göre kadınların erkeklerden daha küçük bir beyne sahip olduklarına göre erkekler, kadınlardan daha zeki olmalıydı. Broca’nın erkek egemen görüşleri, erkek egemen bilim camiasında oldukça tutmuştu. Hatta fikirlerinden oldukça etkilenen ve yine bilim dünyasında önemli bir yere sahip olan kendi öğrencilerinden Gustave Le Bon, 1879 yazdığı bir makalesinde ortalama bir Paris kadınının beyin büyüklüğü bakımından erkeklerden çok gorillere yakın olduğunu iddia etmişti. Bu tartışmalar o yıllardan bugüne kadar da devam etti. Özellikle ticari iletişimde kadın ve erkek farklılıkları ise son yıllarda popüler bir segmentasyon konusu oldu. Bu iki cinsin düşünme biçimleri esas konu oldu. Ve onun dayandığı temel olan beyin farklılıkları.
Hemen yapısal bir durumdan söz edelim: Kadın ve erkek beyni farklı. Yapısal farklı, açısal farklı. Erkek beyni kutucuklardan teşkil ve bu kutucuklar bağlantısız. Hepsi farklı. Erkek düşündüğünde “o kutucuk” dahilinde düşünüyor, diğer kutulara temas yok. Kutucuklar da içinde bağımsız. Onlarda aşk, futbol, para, vs ayrı ayrı kutucuklarda çalışıyor. Kadınlarda ise değer zinciri var. Network gibi. İş dünyası, aile yaşamı, ilişkiler ve çocuk, vs. her alan birbiriyle bağlı. Kadın beyninde tüm alanlar birbiriyle ilişki halinde. İlk cümle bunları söyleyelim, sonra konuya devam edelim.
Kadınlar ve erkekler arasındaki öğrenme farklılıkları, tutumlar, ilgi alanları, davranış değişiklikleri ve karar verme farklılıkları nereden kaynaklanıyor? Bilim adamları son yıllarda gelişen beyin görüntüleme sistemleri ile araştırmalarını zenginleştiriyor, yeni bulgulara ulaşıyor. Netice itibariyle kadın ve erkek cinsiyetinin hissetme, tutum, davranış ve düşünce farklılıklarının kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyeti ile ilgili olduğu kadar beynin biyolojik yapısı ile ilgili olduğu da açık. Birçok araştırmaya göre daha bebek anne karnındayken beyinde oluşan biyokimyasalların etkisiyle farklılıklar oluşmaya başlar. Buradan başlayarak farklılıklara göz gezdirelim.
En önemli fizyolojik farklılıklara bakıldığında her ne kadar zekâyla ilgili olmasa bile erkek beyninin kadın beyninden yüzde 11-12 oranında daha büyük olduğuna dair bilimsel kanıtlar elimizde mevcut. Genelde erkekler beyinlerinin sol tarafını daha çok kullanmaya eğilimlidirler. Kadınlar ise daha çok beynin iki farklı yarıküresini kullanmaya meyillidir. Bu durum tek başına kadın ve erkekler arasındaki mantık ve duygu dengesi konusunda etkili olur. Bu durum, erkeklerin sorunların çözümünde neden daha aktif bir tutum aldıklarını ve olası tüm çözümleri bulmaya neden daha fazla odaklandıklarını göstermektedir. Nöropsikoloji uzmanı Cohen’e göre erkek beyni nesneleri, birbirleriyle olan ilişkilerini, nasıl çalıştıklarını anlamak, yani sistemleri kavramak ve sistem nedenle kadınlar duygu etmek için organize olur. Kadın beyni ise empatik olandır. Bu nedenle kadınlar duygulanımı daha güçlü olan, duyguları daha rahat anlayanlardır.
Kadın beyni ve erkek beyninin evrensel düeti!
Buradan yola çıkıp söyleyelim: Kadınlar duygularıyla çok daha fazla bağlantılıdır. Öte yandan duygularıyla böylesine bağlantı içinde olduklarından, duygusal olmanın tüm dezavantajlarına da haizdirler. En başta bir kadın hislerinin duyulmasını ve anlaşılmasını istiyor, çözümlenmesini değil. Bu olmadığında da strese bağlı çeşitli tutumlar sergiliyor. Farklılıkları sadece duygularda değil, düşüncelerde de görebiliyoruz. Ortalama bir erkeğin beyin aktiviteleri daha yavaş olduğu için, dürtü ve uyarıya daha çok ihtiyaçları var. Oysaki kadınların peripheral vizyonları erkeklerinkinden daha iyi. Bu durumda daha hızlı düşünüp, karar verebiliyorlar. Beynin kimyasında farklılıklar olunca düşünme biçimleri de ayrılıyor tabii. Kadınlar iletişim arıyor, erkekler güç. Erkekler sahiplik arıyor, kadınlar yeterlilik.
Bizim için çok önemli olan karar verme mekanizmalarına baktığımızda, kadınların genelde bir karar vermeden önce daha fazla bilgi toplamayı istediğini ortaya koyuyor. O nedenle daha rasyonel ve karmaşık karar vermeleri olasıdır. Oysaki erkekler düşünme eyleminden daha uzakta, çabuk karar verme eğilimindedir. Bu nedenle, erkekler kadınlara oranla daha kısa sürede alışveriş yapabilirler. Alışveriş yapan bir erkek vitrinde gördüğünü almaya meyilliyken, kadın satın almaya karar vermek için önce fiyatı, modeli hakkında bilgi toplama amacıyla daha çok gezer. Erkekler daha yarışmacı olduklarından satın alma kararlarında da risk almayı severler. Ya tutarsa mantıklarını kolayca görebiliriz. Bu gibi özelliklerin testosteron hormonunun yüksek olması ile ilgili olduğu söylenmektedir.
Tam bu noktada bitirirken bir not verelim. Hormonlar kadınların ve erkeklerin beyinlerini farklı farklı sararlar başlıklı ilginç makalede, hormonların, kadın ve erkek beyinlerindeki fiziksel farklılıkları nasıl harekete geçirdiğini gösteren yakın zamandaki araştırmalar söz konusu edilmiştir. Yakın zamanda elde edilen bulgular arasında görülüyor ki daha önceden bilinmeyen bir hormon, ergenin seksüel ve zihinsel dönüşümünü başlatıyor. Büyüme hormonu, erkeklere nazaran kadınlarda iki kat yüksek bir oranda beynin hafıza merkezinde üretilir ve beynin duygularla ilgili bam teli noktası - amigdala olarak adlandırılır – kadınlarda ve erkeklerde beynin farklı bölgelerine sinirlerle bağlıdır. Temel erkek ve kadın hormonları olan testosteron ve östrojenin, devamlı olarak davranışı etkilediği kanıtlanmıştır. Şayet bu hormonlar, gelişimin anahtar aşamalarında engellenirse, cinsiyet ile ilgili davranışlar değiştirilebildiği görülmüştür. Daha yakın zamanlarda keşfedilen hormon kisspeptin’dir. Bu hormon, ergenlik döneminde beyin tarafından serbest bırakılır. Söz konusu hormon, daha sonra diğer hormonların serbest kalmasını sağlar ve nihayetinde östrojen ve testosteron yeniden beyne geri gönderilerek kadın ve erkek beyin karakteristikleri şekillenir.
