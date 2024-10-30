Kuveyt’in yoluna Limak imza atacak, 45 milyar TL'lik projede yer alacak

Türk inşaat şirketleri arasında yurtdışındaki en büyük projeyi 4,3 milyar dolara Kuveyt’e yapan Limak, ülkedeki önemli çalışmalarına bir yenisini daha ekleyecek. Yeni Kuveyt 2035 vizyon projesi kapsamında yol yapım, bakım çalışması başlatan Kuveyt’in 400 milyon dinarlık projesinde Limak da bulunacak.

Türk müteahhitlik tarihinin en büyük projesini Limak İnşaat gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay açıklanan uluslararası inşaat sektörünün en prestijli referans dergileri arasında yer alan ENR (Engineering News Record) dergisinin 2024 yılı "The Top 250 International Contractors" listesinde, Türkiye’nin birinci, dünyanın en büyük 48’inci müteahhitlik şirketi olan Limak, Körfez Bölgesi’nin enerji zengini Kuveyt’te geçtiğimiz yıllarda önemli bir rekora imza attı.

4 kıtada havalimanı yapıyor

Körfez ülkesinin dünyaya açılan kapısı olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Terminal Binası inşası projesini ihalesini 2016’da 4,3 milyar dolara kazanarak üstlenen Limak, burada ilk etapta 13, tamamlanınca 25 milyon yolcuya hizmet verecek çalışmayla Türk şirketlerinin de o coğrafyada önünü açtı. İstanbul’un 3’üncü Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’yla Türkiye’de, Priştina Havalimanı ile Kosova’da, Kahire Havalimanı ile Mısır’da, Turks & Caicos Adaları ile Amerika kıtasına yönelen ve bu alanda önemli işlere imza atan Limak’ın Kuveyt’te üstlendiği bu proje kendisi için de önemli çalışmaların gelmesine neden oldu.

Kuveyt’in 2035 vizyon projesi

2017’de 5201 Batı Abdullah Al Mubarek Alanı İnşaat İşleri’ni üstlenen Limak, ardından 2018’de ise Güney Abdullah Mubarak Bölgesi için altyapı hizmet ağları, yollar ve elektrik trafo merkezlerinin inşaat, tamamlama ve bakımı işlerinden gerçekleştirmeye başladı. Limak’ın Kuveyt’te üstlendiği 3 proje yeni projeyle meyvesini verdi.

Kuveyt Hükümeti’nin başlattığı Yeni Kuveyt 2035 vizyon projesi kapsamında, ülkede altyapı konusunda önemli bir çalışma başladı. Bu plan dâhilinde birçok altyapı projesinin parçası olarak yol yapım ve bakım konusunda 18 önemli anlaşma imzalandı. Kuveyt Bayındırlık Bakanlığı’nın üstlendiği projede ülkedeki tüm yollar yenilenecek, bakım altına alınacak ve yeni yollar yapılacak. Tüm çalışmalar aralarında yerli şirketlerin de olacağı bir grup inşaat şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

400 milyon Kuveyt dinarına 18 imza

Bayındırlık Bakanı Noura Al-Mashaan, projenin özel bir komisyon tarafından denetleneceği belirtirken, çalışmanın 400 milyon Kuveyt dinarı, bugünkü kurla 45 milyar TL'lik bir bütçeyle yapılacağını belirtti. Kuveyt Kamu Yolları ve Ulaştırma Otoritesi (PART) Genel Müdürü Vekili Halid El-Osaimi ise ilk kez 6 kenti kapsayan bir altyapı projenin aynı anda devreye alındığını belirtirken, hem otoyollar hem de iç yolların 3 yıl içinde tamamlanacağını kaydetti. Bu projede iki önemli şirketten biri Kuveyt’te 4. büyük projesini yapmaya hazırlanan Limak İnşaat. Limak’ın üstlendiği en önemli çalışma ise Al-Salmi Yolu sözleşmesi oldu.