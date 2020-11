Kuveytli NBK, Bavet İlaç'taki hisselerini sattı

Ortadoğu’nun en büyük finans kuruluşlarından Kuveytli National Bank of Kuwait (NBK), Türkiye’ye ilk gelen körfez yatırımcılarından. 2000’li yılların başında Türkiye’ye adım atan NBK, Kuveyt’in en büyük finans kuruluşu. Birleşik Arap Emirlikleri’nden Mısır’a birçok ülkede yatırımı bulunan NBK, Türkiye’de de önemli varlıklara sahip.

En önemli yatırımını 2007 yılında Turkish Bank’ın yüzde 34.3’ünü 160 milyon dolara alan NBK, sahibi olduğu fon şirketiyle de Türkiye’nin önemli şirketlerinden hisse aldı. Dünya Göz Hastaneleri, Yudum Gıda, Aras Kargo, Dem İlaç, Kılıç Deniz gibi şirketlere ortak olan NBK, fon olma özelliğinden dolayı bu firmalardan da çıkışını yaptı, hisselerini sattı. NBK’nın Türkiye portföyünde ise Yatsan, Sistem-9, Perkon ve Bavet Kimya kalmıştı. NBK, 2012 yılının Temmuz ayında evcil hayvan pazarına yönelik çalışan Bavet İlaç’tan yüzde 50 hissesini bünyesine katmış ve şirketin büyümesine önemli katkılar sunmuştu.

İşte o ortaklık geçtiğimiz hafta sona erdi, Bavet, NBK’nın kontrol ettiği yüzde 50’lik hisseyi geri aldı. Böylece 8 yılın ardından NBK, Türk şirketi Bavet’ten çıkışını tamamladı.

2000 YILINDA KURULDU

2000 yılında faaliyetlerine başlayan Bavet İlaç hayvan ve çevre sağlığı alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Hayvan sağlığı alanında büyükbaş, küçükbaş, çiftlik hayvanları ürünlerini müşterilerine sunan Bavet İlaç, NBK Capital ile yaptığı ortaklığın ardından 2012’de Arion İlaç üretim tesisini üretime açtı.

İNGİLTERE, LÜBNAN, IRAK VE KATAR’DA BANKASI VAR

1952 yılında Kuveyt Emiri Abdullah Al Salem Al Sabah’ın kararıyla kurulan NBK'nın Kuveyt'te 68 şubesi ve dünya çapında toplam 143 şubesi bulunuyor. NBK’nın Cenevre, Londra, Paris, New York, Singapur ve Çin'de şubeleri bulunuyor. Londra’daki Boubyan Bank’ın yüzde 58,6'sını yöneten Kuveytli banka, NBK International PLC’nin de sahibi. NBK Lebanon , NBK Banque Privee Suisse, Credit Bank of Iraq, Cayman Adaları’ndaki National Investors Group Holdings Limited, Mısır’daki Al Watany Bank of Egypt S.A.E. ve International Bank of Qatar gibi kuruluşların sahibi veya ortağı olan NBK, 86.3 milyar dolarlık varlığa sahip. 3.2 milyar dolarlık gelir elde eden NBK’nın çalışan sayısı ise 6 binin üzerinde.