Kuzey Kutbu’na düşen yıldırım 

Rusya, yeni Deniz Strateji Belgesi ile Kuzey Buz Denizi’ni kendi stratejik bölgesi olarak ilan etti, soğuk savaş perçinleniyor…

Rusya’nın yeni Deniz Strateji Belgesi, 2015’dekinden farksız ama önemli bir eklemesi var: Rusya, Kuzey Buz Denizi’nde hükümranlık haklarının kendisinde olduğunu açıklıyor…

Bu deklarasyon, dünyadaki yeni çatışma alanının Kuzey Kutbu’nun fosil kaynakları için olacağını gösteriyor. Kuzey Kutbu, ‘”dünyanın canevi’” olarak anılıyor. Buzullar bir yanda deniz ve iklim dengesini sağlıyor. İkincisi bu alandaki mevcut fosil kaynak rezervi, dünyanın “son atımlık barutu”.

Kuzey Kutbu’nda halen toprağı bulunan 8 ülkenin (Rusya, Finlandiya, İsveç, İzlanda, ABD, Kanada, Danimarka, Norveç), 1996’da kurduğu “Arktik Konseyi” var. Bu Konsey fosil alanlarının korunmasını hedef alıyor. Ancak 26 yıllık geçmişinde “tek bir karar alamaması” ile ünlü. Toprak sınırları konusunda 8 ülkenin ciddi hukuki ihtilafları var.

Ancak Rusya’nın geçen hafta dünyaya duyurduğu Deniz Strateji Belgesi, egemenlik alanlarını kuzeye dönük esneteceğinin en ciddi kanıtı. Rusya, Kuzey Buz Denizi’nin adının “Rusya Denizi” olarak anılmasını istiyor. 6 bin askerden oluşan bir Arktik Ordusu kuruldu. Sibirya’nın uç kenti Murmansk, “Rusya’nın Enerji Kapısı” oldu. Putin olayı özetledi: “Arktik’deki offshore alanlarının tümü, Rusya’nın 21. yy. fosil kaynak rezervidir.”

Rusya‘nın 44 buz kıran gemisi olması, ABD’de bu sayının sadece 1 olması, Rusya’nın açık alan üstünlüğünü anlatıyor.

Rusya’nın yeni “Deniz Strateji Belgesi”, Ukrayna müdahalesinin bu kez kuzeyden kuşatılarak devam edeceğinin açık bir kanıtı. Rusya’nın kuzey denizinde “Bu alanlar benim!” diyen herhangi bir oldu bittisi, Rusya ile NATO arasındaki “soğuk savaş”ın yeni bir düğümünü oluşturacak.

Arktiklerdeki 94 milyar varil doğalgaz ve 44 milyar varil petrol varlığı, bu “Deniz Strateji Belgesi” ile birlikte ele alındığında, Rusya’nın yeni hedefini çok açık ortaya koyuyor.

2022 kışı sandığımızdan soğuk geçecek, buna hazır olalım.

GÜNÜN SÖZÜ:

Afganistan‘ı terk eden ABD’nin, bu ülkede operasyon düzenleyerek terörist öldürebilmesi jeopolitik savaşın boyutlarını anlatıyor.