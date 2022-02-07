Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi Kiğılı ile yürüdü

24. Kış Olimpiyat Oyunları, geçtiğimiz hafta Çin’in başkenti Pekin’de başladı. Koronavirüs salgını ve diplomatik boykot gölgesinde 4 Şubat’ta başlayan olimpiyat oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek. Kar tanesi konseptli açılış töreninde oyunlara katılan 91 ülkenin takımlarının yaptığı yürüyüş dikkat çekiciydi. Benim dikkatimi çeken ayrıntı ise Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi’nin yürüyüşü oldu. Zira Makedonya komitesinin üzerindeki kıyafet bir Türk markasına aitti.

Daha önce birçok ülkenin milli takımlarına sponsor olan giyim markası Kiğılı’nın Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi’ne sponsor olduğunu ve takımın üzerindeki logoyu görünce Kığılı’nın patronu Abdullah Kiğılı’yı aradım. Zira olimpiyat oyunlarda Türk şirketlerin başka ülke sporcularına sponsorluk yaptıklarını pek görmemiştim. Abdullah Kiğılı da bu konuda doğru düşündüğümü söyledi. “İlk kez bir ülkenin olimpiyatlardaki sponsoru olduk” diye söze başlayan Kiğılı, “Geçen yıl Kuzey Makedonya’nın Basketbol Milli Takımı’nın sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl da olimpiyat komitesiyle benzer süreci yaşıyoruz” dedi.

Romanya, Azerbaycan ve Sırbistan'a da sponsor

Bilindiği üzere erkek giyimin öncü markalarından olan Kiğılı, Sırbistan, Romanya, Azerbaycan gibi ülkelerin futbol milli takımlarının da sponsoru. Abdullah Kiğılı, “Avrupa futbolunun kalbi sayılan İtalya’daki Seri A takımı Bologna’nın da sponsoruyuz. Türkiye’de de 7 takımla bu konuda anlaşmamız var” diye ekledi.

Dubai Mall'a mağaza açacak, Kuzey Afrika'ya yayılacak

Makedonya’da yapılan sponsorluğun nedenini ise Kiğılı şu sözlerle aktarıyor: “Yurtdışında 51 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Kuzey Makedonya’da hızlı bir büyüme stratejisine girdik. Şu anda 3 mağazamız var ve yenileri eklenecek. Made in Türkiye yazan ürünlere karşı Makedonyalılar büyük ilgi gösteriyorlar. Bunun da karşılığını veriyoruz” diye konuştu. Yeni mağazalarla ilgili soruma ise Kiğılı, “Birleşik Arap Emirlikleri sırada. Dünyanın en büyük AVM’lerinden olan Dubai Mall’a bir mağaza açacağız. Ayrıca Tunus, Cezayir, Hırvatistan gibi ülkeler listeye eklenecek. Sırbistan’a giren ilk marka olmuştuk, orada büyümeye devam edeceğiz” yanıtını verdi. Türk giyim markalarının yurt dışındaki mağazalaşmalarının yanı sıra sponsorlukları da dikkat çekiyor. Bu pazarlama alanı, futbol ve basketbol ile sınırlı kalmayacak, farklı branşlara da yansıyacak gibi görünüyor.