“KVKK Farkındalık Eğitimi” hem sorumluluk hem zorunluluktur

Haldun PAK - Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) yürürlüğe girmesinin ardından beş yılı geride bıraktık. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar gerekse özel sektör çalışanları, işverenleri; 6698 sayılı Kanun’dan, genel hatlarıyla da olsa, haberdarlar. Ne var ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) oldukça ayrıntılı, içerisinde dikkat edilmesi gereken pek çok husus barındıran bir içeriğe sahiptir. KVKK Farkındalık Eğitimi de 6698 sayılı Kanun içerisindeki önemli bir başlık olarak yer almaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, konunun büyük bir önem arz ettiğinin bilinmesini talep etmekte ve gerekli farkındalığın oluşabilmesi adına eğitim konusunu Kanun içinde şart koşmaktadır. KVKK Farkındalık Eğitimi, işveren sorumluluğundadır ve çalışanların tamamına periyodik olarak verilmesi gereken bir eğitimdir.

Böyle bir noktada aklımıza şu soru gelmektedir: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında farkındalığa sahip olan işverenler, çalışanlarına KVKK Farkındalık Eğitimi aldırmaları konusunda hem sorumlu hem de zorunlu olduklarının farkındalar mı? Bu sorunun yanıtı herkesçe “Evet” olana dek, KVKK konusunda eksiklerimiz olmaya devam edecektir.

“KVKK Farkındalık Eğitimi”nin içeriği

KVKK Farkındalık Eğitimi, idari ve teknik tedbirlerin konu alanına giren her detayı barındırması gereken geniş bir yelpazeye sahiptir. Eğitimin bu iki koluyla ilerlemesi gerekmektedir. Kişilerin hem iş hayatında sebep olabilecekleri ihlallerin önüne geçebilmek hem de sosyal hayatlarını daha güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak açısından konu hakkında bilinçlenmeleri adına bu eğitimler, büyük önem taşımaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından da zorunlu sayılan bu eğitimler, son dönemlerde farklı kurumlarca verilmeye başlanmıştır. Ne var ki eğitim müfredatı oluşturulurken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır ve ne yazık ki her içerik aynı geniş perspektife sahip değildir.

Eğitim içerisindeki en önemli nokta, eğitimin hem idari hem teknik konuları kapsayıcı nitelikte olması gerektiğidir. Tedbirlerle doğru orantılı olarak oluşturulması gereken konular bir yandan önemli ayrıntıların altını çizmeli, diğer yandan ise izleyen herkesin anlayabileceği sadelikte ve açıklıkta olmalıdır. Eğitim sırasında güncel, yaşanmış olaylardan örnekler verilmelidir. Böylece kişiler eğitimle ve eğitimin hassasiyetiyle gerekli bağı kurabilir, eğitimin amacına ulaşması ve bilinçlenme yaşanabilir. Ö[FK1] zellikle pandemi sebebiyle eğitimin genel olarak kayıtlı ya da çevrim içi ortamlarda verildiği düşünülürse çalışanların sağlıklı şekilde eğitim almaları için platform sağlayıcıların altyapılarını yeterli hâle getirmeleri de bir diğer önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

“KVKK Farkındalık Eğitimi”nin önemi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili genel bilgilendirmelerden temel kavramlara, veri güvenliğinden ihlallere ve verilmiş ya da verilebilecek cezalara kadar pek çok farklı konuyu barındıran eğitim; iş hayatındaki profesyonellerin konuya dair bilinçlenmeleri için büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda KVKK tedbirleri içinde de zorunlu tutulan ve düzenli aralıklarla tekrarlanması gereken bu eğitimler, tamamlanmadığı takdirde şirketlerin yüksek tutarlarda cezalar ödemelerine sebebiyet vermektedir.

İhlal ve ihmallerde cezai risklerin koruma kalkanı: KVKK Farkındalık Eğitimi

Yaşanabilecek ihlallerde takip edilen prosedürlerin başında, çalışan kaynaklı bir ihlalin olup olmadığının araştırılması gelmektedir. Çalışandan kaynaklı bir ihlal ya da ihmal üzerine gerçekleştirilecek denetimlerde, çalışanlarına bu eğitimi aldırmadığı tespit edilen işverenlere milyonlarca liralık cezai işlem uygulanabilmektedir[FK2] . Bu sebeple her bir çalışana periyodik olarak bu eğitimin verilmesi ve eğitim sonunda, eğitimin kanıtlanabilir nitelikte olması için kurum tarafından katılımcılara sertifika verilebilmesi büyük önem taşımaktadır.

KVKK Farkındalık Eğitimi, işverene sorumluluk yükleyen ve her işverenin çalışanlarına aldırması zorunlu tutulduğu bir eğitimdir. İşverenlerin konuya hassasiyet göstermeleri, ileriki dönemlerde maddi kayıplar yaşamalarını da önleyecektir.