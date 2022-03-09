KWORKS, yenilikçi teknoloji girişimlerini hızlandırıyor

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS, yenilikçi teknoloji girişimlerini hızlandırmak ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla Kasım 2014’te kuruldu.

KWORKS, girişim hızlandırma, kurum-girişim işbirliği geliştirme, kurum içi girişimcilik ve kurumsal dijital dönüşüm destekleri ile girişimcilik ekosistemini uçtan uca destekleyen bir platform. 2015’ten bu yana yürüttüğü hızlandırma programlarında 200’ün üzerinde girişimi destekleyen KWORKS hızlandırma programlarında yer alan girişimlere bire bir uzman desteği, ileri seviye girişimcilik eğitimleri, teknolojik altyapı, ofis alanı, hukuk danışmanlığı gibi destekler sunuluyor. KWORKS girişimcileri Türkiye’nin önde gelen firmalarından yöneticilerin, sektör uzmanlarının, akademisyenlerin ve yatırımcıların yer aldığı KWORKS iş, mentor ve yatırım ağına erişebiliyor. Bununla birlikte, KWORKS girişimlerine Koç Üniversitesi iştiraki olan UNVEST A.Ş.’den tohum yatırım alma imkânı da sunuluyor. Khenda ve Alloy Additive geçmiş dönemlerde KWORKS’ten mezun olan iki girişim. Khenda Kurucu Ortağı Çağkan Ekici ve Alloy Additive Kurucusu Mehmet Emre Çetinkaya’dan girişimcilik hikayalerini dinledim:

Khenda, yapay zeka destekli video analiz yazılımları geliştiriyor

“Lisans eğitimimi endüstri mühendisliğinde, yüksek lisans eğitimimi ise elektrik-elektronik mühendisliğinde tamamladım. 2007 yılından itibaren farklı danışmanlık şirketlerinde çalıştıktan sonra 2011 yılında ilk şirketimi Teknogirişim (şu anki adı BİGG) desteği ile kurdum. 2021 yılında da, kardeşim Aykan Ekici ile birlikte yapay zeka destekli video analiz yazılımları geliştiren Khenda Teknoloji A.Ş. şirketini kurduk. Khenda, yıllar boyunca edindiğimiz tecrübe ve bilgi birikimleri ile ortaya çıkan bir teknoloji şirketi. Bu yüzden hedeflerimizi çok net olarak tanımlayabildik. İlk hedefimiz bir tohum yatırımı almaktı ve bunu geçtiğimiz sene bir girişim sermaye fonundan 2.65 milyon dolar şirket değerlemesi ile yatırım alarak başardık. Diğer hedeflerimiz, sektöründe lider şirketleri müşteri olarak edinmek ve yurtdışına satış gerçekleştirebilmekti. Bu hedeflerimize de şirketimizin kurulmasından kısa süre içerisinde ulaştık. Geçtiğimiz sene ayrıca, Güney Kore’de düzenlenen ve 150’den fazla ülkeden 2.568 firmanın katıldığı uluslararası bir startup yarışmasında 1. olarak 120 bin dolar nakit ödülün sahibi olduk. Kısa vadeli hedefimizin yeni yatırım turumuzu sonuçlandırmak, orta vadeli hedefimizin ise dünyadaki tüm kıtalarda satış yapan bir şirket haline gelmek olduğunu söyleyebilirim. Geliştirdiğimiz ürün, daha önce şirketler tarafından kullanılmayan bir teknolojiye sahip olduğu için en zorlandığımız konu ürünün kullanımı konusunda müşterilerimizi ikna etmek oldu. Yeniliğe açık şirketlerde ilk önce sunumlar yaptık, sonra denemeler yaptık, sonrasında bu şirketler ürünümüzü satın aldılar. İlk satışların ardından referanslarımız oluştukça yeni müşteriler edinmek daha da kolaylaştı.”

Alloy Additive 3D yazıcı ile metal imalatında verimliliği artırıyor

“Lisansımı ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde araştırmacı asistan olarak görev yaptım. Mezuniyet sonrası 3 yıl boyunca havacılık sektöründe çalışarak uzay roketleri üzerine deneyim elde ettim. Akabinde Alloy Additive’i kurarak iş fikrimi hayata geçirdim. Çalıştığım roket şirketinde metal imalatını kökten değiştiren 3D yazıcılardan istifade etmek istedik. Öte yandan, 3D yazıcılarda üretilebilecek parçaların boyutlarının küçük, roket parçalarının ise büyük olması sebebiyle uygun bir cihaz bulamadık. İşte bu noktada ihtiyacı tespit etmiş oldum ve bu problemi çözmek için girişimci olmaya karar verdim. Girişimcilik, problemi birçok unsuru bir araya getirmek suretiyle dinamik bir şekilde çözme işidir. Bence ‘dinamizm’ burada kilit nokta! Çünkü yeterli süre ve kaynak verirseniz her problem çözülür ama girişimin alametifarikası bunu kısıtlı zaman ve imkanlarla verimli şekilde yapabilmesidir. Alloy Additive’in hikayesi Ocak 2020’de basit bir plastik 3D yazıcı ve kaynak makinesinin entegrasyonundan oluşan ön prototip ile başladı. Aldığımız TÜBİTAK hibe desteği ile şirketleşerek profesyonel bir 3D yazıcı geliştirdik. Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi- KWORKS ve Teknopark İstanbul destekleri ile geniş bir ağa ulaşarak vizyonumuzu herkese tanıttık. Hedefimiz ilk günden beri metal imalatında verimliliği artırarak kullanıcılara ekonomik bir yöntem sunarken imalat sektöründe doğamıza verilen zararı ise asgari seviyeye indirmek oldu. Ülkemizin Endüstri 4.0 konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmesine katkı sunmak istiyoruz. Bu süreçte en zorlandığım konu yeni bir proje için gerekli finansmana erişim oldu. Tübitak gibi kurumların mali desteği firmalara can suyu olsa da derin teknoloji girişimlerinin yüksek Ar-Ge harcamaları girişimlerin ivmelenmesinde engel teşkil ediyor. Öte yandan, ülkemizde girişim&yatırım ekosisteminin hacmi küçük olsa da bu ekosistemin gelişim hızı çok yüksektir. Bu sebeple, yakın gelecekte girişimlerin finansmana erişimi daha kolay hale gelecektir diye düşünüyorum.”

Başvurular 13 Mart’a kadar yapılabiliyor

KWORKS’ün yeni dönem başvuruları https://kworks. ku.edu.tr/basvuru/ adresi üzerinden 13 Mart 2022’ye kadar yapılabiliyor. Toplam 6 girişim hızlandırma programına, 10- 12 arası girişim de ön hızlandırma programlarına seçilecek. Hızlandırma Programı için teknolojik yenilik içeren çözümü, tam zamanlı olarak sadece girişimi için çalışan ve teknik yetkinlikleri eksiksiz kurucu ekibi, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda hızlı ölçeklenebilecek iş modeli, 250 bin TL ve üzeri 2021 yılı cirosu olan girişimlere öncelik verilecek. Ön Hızlandırma Programı teknolojik yenilik içeren çözümü ile günümüzün ve geleceğin pazarlarındaki müşterilerin ihtiyacını karşılayabilecek, teknik ve ticari doğrulama yapıp, ekibini kurup, ilk faturasını kesmeyi hedefleyen girişimciler için destekler sunarken, Derin Teknoloji Programı ise akademisyenler ve lisansüstü öğrencileri tarafından kurulan akademik tabanlı girişimleri hızlandıracak.