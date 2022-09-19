GEÇEN Perşembe gecesi Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) önceki başkanlarından Turan Sarıgülle, sivil toplum kuruluşlarında başkanlık yapmış bir grup iş insanı arkadaşıyla ortak WhatsApp grubuna üzücü haberi verdi:

- Değerli arkadaşlar, maalesef sevgili Hüsamettin Kavi kardeşimizi kaybettik. Marmaris Selimiye’de kalp krizi geçirmiş. Hepimizin başı sağolsun.

İstanbul Sanayi Odası’na hem yönetim kurulu başkanı, hem de meclis başkanı olarak uzun yıllar damgasını vurmuş olan Hüsamettin Kavi’nin vefat haberi üzerine benim de bulunduğum gruptaki yazışmaları taradım.

Prof. Mesut Parlak’ın mart ayında grupta paylaştığı yazısının başlığı şöyleydi:

Laiklik olmadan demokrasi olmaz…

Hüsamettin Kavi, Prof. Parlak’ın paylaşımına şu mesajla katılmıştı:

- Sevgili arkadaşlar, Hocam’a tamamen katılıyorum. Laiklik olmadan, demokrasi olmaz. Ne yazarsanız yazın, laikliği dile getiremiyorsanız eliniz boştur.

Vefat haberi üzerine grupta bulunan bazı iş insanı dostlarının mesajlarına baktım:

Okan Oğuz: Çok üzüldüm, pırlanta gibi bir insandı. Mekanı cennet olsun.

Nuri Artok: Çok değerli abimizi kaybettik. Hüsamettin abimizin mekanı cennet olsun.

Oğuz Satıcı: Çok iyi bir insandı. Mekanı cennet olsun.

Hasan Arat: Güzel, iyi insan Hüsamettin kardeşimiz nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun.

Ahmet Akbalık: Mekanı cennet olsun.

Umut Oran: Dünya beyefendisi, dünya iyisi, dünya bilgilisi, sanayinin başkanı, sanayicinin abisi, can bir dosttu. Allah gani gani rahmet eylesin.

İsmet Özcan: Çok uzun senelere varan arkadaşlığımız, dostluğumuz, abi-kardeş ilişkimiz vardı. Bu çok ani oldu. Allah rahmet eylesin.

Tahsin Öztiryaki: Hüsamettin başkan çok sevdiğim, saydığım bir kişiydi, dosttu. Mekanı cennet olsun.

Rona Yırcalı: Hüsamettin çok kibar, entelektüel bir arkadaşımdı. AB konusunda çok çalıştı, emek verdi. Allah rahmet eylesin.

Adnan Ersoy Ulubaş: Tam bir beyefendi, gerçek dosttu. Rabbim cennetinde ağırlasın.

Halim Mete: Türk sanayisine hizmet için çok çaba sarfetti. Mekanı cennet olsun.

Hikmet Tanrıverdi: Türk sanayisi ve STK’larda harcadığı emek, abiliği, dostluğu, yardımseverliği ile çoğumuza rol model oldu. Mekanı cennet olsun.

Erdal Bahçıvan: İSO Meclis ve Yönetim Kurulu eski Başkanımız, Meclis Onur Üyemiz Hüsamettin Kavi’nin vefatından derin üzüntü duydum. Uzun yıllar birlikte çalışmış olduğum değerli Başkanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Sonra Kavi’nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’nin web sayfasında yer alan, 10 yıl önce yazdığı mesajına göz attım. Kavi, önce “İTÜ’lü olmak”la ilgili şu tanımı yapmıştı:

- İTÜ’lü olmak, 239 yıllık birikimin çatısı altında olmak ve dünya çapında bu saygınlıktan pay almaya talip olmaktır.

İTÜ’de gerçek mühendislik eğitiminin verildiğini vurgulayıp sürdürmüştü:

- Üretim ve Ar-Ge’de, tabanda başlayan tüm aşamaları dolu dolu eksiksiz yaşayarak ve özümseyerek ilerlemenin yolu İTÜ sıralarından geçer. İTÜ’lü yalın ve analitik düşünür.

Tüm İTÜ’lüler ve mühendislerin sanayide özellikle tercih edildiğinin altını çizmişti:

- Çünkü, analitik düşünce yanında Ar-Ge’nin son derece içinde olmak ve takım anlayışını daha öğrenci iken benimsemiş olmak onlara ayrıcalık sağlar.

1972 yılında inşaat yüksek mühendisi olarak İTÜ’yü bitirdiğini kaydetmişti:

- O sırada 22 yaşındaydım. Bugün 62 yaşındayım. Aradan 40 yıl geçti. İstanbul Sanayi Odası (1993-2009), dernekler, vakıflar, TÜBİTAK, kamu ve özel sektörde muhtelif görevler yaptım.

Hepsini isteyerek büyük bir inanç ve heyecanla yaptığının altını çizmişti:

- Bütün bu görevleri eğer en iyi şekilde ve başarıyla yapabildiysem, bunu İTÜ’ye, bu büyük öğretim kurumuna borçluyum.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Kavi’nin vefatını şöyle duyurdu:

70 yıllık tarihimizde iz bırakan Başkanlardan Hüsamettin Kavi hayatını kaybetti…

Kavi, İSO’da 18 yıl yönetim kurulu başkanlığı, 8 yıl da meclis başkanlığı yaptı…

Gerçekten de iyi bir iz bıraktı…

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun…

İSO’da takım çalışmasına öncelik verdi, Bemka’yı bakır-kablo çatı şirketi yaptı

UZUN süre Kavi Kablo’yu yöneten Hüsamettin Kavi, İSO Sanayi Dergisi’nin 70’nci yıl özel sayısına İSO yolculuğunu anlatmıştı:

1987 yılında meclis üyesi olduğum İSO’da Başkan Memduh Hacıoğlu’nun davetiyle 1991 yılında yönetim kuruluna girdim. 1993 yılında yönetim kurulu görevi devretme kararı aldı. Memduh başkan, benim başkan olmamı istiyordu.

O yıllarda 43 yaşındaydım. İSO, bir kurumdur. İSO’nun yönetim kurulunun takım çalışması yapması gerekir.

Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı tanıyordum ve çoğu benim yaşımdaydı. Netice itibariyle göreve talip olduk. Meclis uygun gördü, bizi seçti, göreve başladık.

Hüsamettin Kavi, 1990 yılında Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Başkan yardımcılığı görevi üstlendi.

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar lira sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.

Yenilgilerden ders çıkarın

DARÜŞŞAFAKA Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı görevinde de bulunan Hüsamettin Kavi, öğrencilerle düzenlenen bir sohbet programında spor yapmanın önemi üzerinde durdu:

- Spor insana mağlubiyeti de öğretir. Yenilmek çok büyük bir olgunluktur. Yenilgilerden ders çıkarın, “Ne yaparsam yenebilirim?” sorusunu sorun. Denedikçe hayattaki şansınız artar.

Kurulan dostlukların önemine işaret etti:

- İnsanı ileriye taşıyacak olan şey dostlarıdır. Okul yıllarında kurulan dostluklar çok önemlidir. Arkadaşlar arasında takımlar kurun, geleceğe yatırım yapın. Ayrıca, yaşı büyüklerle dostluk yapmanın insanı pişirdiğini de aklınızdan çıkarmayın.