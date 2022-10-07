Laleli savaşa rağmen 3 milyar dolar ciro yaptı, şimdi ‘ilhak’ kaygısı var

Rusya’nın, Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan hemen sonra birçok sektörde olduğu gibi İstanbul’un ‘yolcu beraberinde alışverişin en yüksek cirolu’ semti Laleli’de de ‘küçülme korkusu’ yaşanıyordu. Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ile o günlerdeki sohbetimiz gazetemize de yansımıştı ve Eyyüpkoca, yaklaşık 1 milyar dolarlık alacağın risk altına girdiğini söylemişti. Önceki akşam Başkan Eyyüpkoca’yı aradım ve “Laleli’de durum nasıl, ticaretimiz büyüdü mü küçüldü mü” diye sordum. Önce iyi haberi verdi ve “2021’de resmi rakamlarla 2,8 milyar dolarlık ciromuz vardı. 2022’de ticaretimiz savaşa rağmen küçülmedi hatta bu rakam 3 milyar doları aşacak gibi görünüyor. Savaş ne getirecek bilmezken stoklarımızı erittik ve çok şükür ticaretimiz güzel oldu” dedi. Kötü habere gelince, Başkan Eyyüpkoca şöyle konuştu: “2022’yi kurtardık hatta önceki yıla göre daha da iyi geçti. Biz de bu nedenle yeni sezona başlarken (Ağustos) çok umutluyduk. Tüm hazırlıklarımız yaptık, stoklarımızı tamamladık ama şimdi neredeyse 14 yılın en durgun sezon başlangıcını yaşıyoruz.”

Laleli’deki eski adıyla ‘bavul ticaretinin’ yeni adıyla ‘yolcu beraberinde alışveriş’ cirosunun yaklaşık yüzde 50’si Rusya vatandaşlarından geliyor. Bu, gerçekten şaşırtıcı bir gelişme. Çünkü son zamanlarda Türkiye’ye özellikle de İstanbul ve Antalya’ya ‘Rus göçü’ yaşanıyor. Buna rağmen neden Laleli’nin 2023’ün nabzını gösteren yeni sezonu bu kadar kötü başladı?

Referandum sonrası kaygılar alışverişi durdurdu

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, şöyle devam ediyor: “Rusların tek ticaret alternatifi Türkiye ve Rusya’nın dost ülkeler listesinde de 1 numara Türkiye oldu. Bu nedenle de ticarette Türkiye çok öne çıktı. Savaşa rağmen Ukrayna ile ticaretimizde de iyileşmeler oldu. Ancak, seferberlik ve sonra da referandum kararıyla Rusya’dan siparişler durma noktasına geldi, BDT ülkelerinden de benzer bir gerileme görüyoruz. Acaba Rusya’nın hamlesine Amerika ve AB nasıl yanıt verecek? İşte bu korku Rusya’da iç tüketimi ciddi düşürüyor ve bu, zincirleme yayılıyor. Balkanlardan da benzer tüketim sipariş küçülmesi yaşanıyor. Son dönemde Laleli’deki üreticilerden Avrupa ülkeleri de sipariş veriyordu. Onlarda da enerji krizi ve resesyon korkusu büyümüş durumda. Ticaretimiz her cephede küçülmeye başladı, 2023 için kaygımız artıyor. Bu gerilim düzelmezse sıkıntılı bir yıl yaşarız.”

Ticaret küçülüyor ama üretimden iyi haberler var

Son dönemde, Rusya’ya uygulanan ambargolara başta İtalyanlar olmak üzere Avrupa’dan ‘rest çeken’ ülkeler olduğunu hatırlatan LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, Türk firmalarının da ABD’nin baskısı nedeniyle stres altında olduğunu belirtiyor. Eyyüpkoca, “Bir taraftan big brother herkesi izliyor, bir taraftan Rusya’dan heyetler geliyor ve Türkiye’yi ‘suçlu duruma düşürmeden ticaret nasıl yapılır’ sorununu aşmak için görüşmeler yapılıyor” diye yaşanan stresi özetliyor. Çok önemli bir konudaki gelişmeye de dikkati çekiyor: “Laleli ticareti küçülüyor ama üretici firmalarımıza yoğun siparişler geldiğini duyuyoruz. Aslında şu an yaşananlar haricinde ticarette de umutsuz değiliz. Çünkü Rusya’nın iç tüketimi ne kadar düşerse düşsün, sonuçta bize dönmek zorunda kalıyorlar.”

Geliş-gidiş 2.500 dolarlık seyahatle ticaret olur mu?

Savaş nedeniyle Rusların, dünyaya, dünyanın da Rusya’ya gitmek için neredeyse tek alternatifinin Türkiye olduğunu söyleyen LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, “Sefer sayısı artırılamıyor. Bu nedenle de bilet fiyatları çok yükseldi. Biz yolcu beraberinde ticaretten bahsediyoruz ama uçakla geliş-gidiş ortalama 2.500 doları aşıyor. Bu rakama katlanarak ticaret yapmak sürdürülebilir değil. Deniz yolu zaten mayınlı ve güvenli değil, Gürcistan dışında karayolu imkânı yok gibi. Bütün bu sıkıntılar ne zaman normalleşecek hepimiz kaygı içindeyiz” diyor.

Rusya’ya gemi yat ihracatı patladı

Laleli’nin 3 milyar dolarlık ‘yolcu beraberinde ticaretinde’ Rusya’dan gelen ciro yaklaşık 1,5 milyar dolar. Peki, son dönemde normal dış ticaret cephesinde Rusya’nın, Türkiye’den ithalatında nasıl bir gelişme yaşandı? Öncelikle Ocak-Eylül döneminde yani 9 ayda geçen yıl 3,6 milyar dolar olan Rusya’ya ihracatımız yüzde 32,4’lük artışla bu yılın 9 ayında 4,8 milyar dolar oldu. Sadece Eylül ayları ihracatımız ise 2021’de 450 milyon dolarken, bu yılın Eylül ayında yüzde 105,5’lik artışla 925,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatı çok yükselen sektörlere baktığımızda ise en yüksek artışı gemi yat ve hizmetleri sektöründe gördük. Geçen yılın Eylül ayında sadece 3,1 milyon dolar olan bu sektördeki ihracatımız bu yıl Eylül ayında yüzde 2.488’lik artışla 81,2 milyon dolara yükseldi. Gemi yatta 9 aylık ihracat ise yüzde 331’lik artışla 19,4 milyon dolardan 83,5 milyon dolara ulaştı. Kimyevi madde ve mamulleri ihracatımız da yüzde 123’lük artışla 9 aylık dönemde 882,3 milyon dolar oldu. Meyve sebze mamullerinde (taze değil) aylıkta yüzde 1.534’lük, 9 aylıkta yüzde 420’lik artış dikkati çekiyor. Rusya’ya zayıf olan maden ihracatımızda ise önemli bir hareketlenme görüldü. Eylül ayındaki maden ihracatı artışımız yüzde 204 olurken, 9 aylık ihracat yüzde 101 artışla 75,6 milyar doları aştı. Uzun süredir zayıfladığı söylenen Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatımız Eylül ayında yüzde 316 artışla 28,8 milyon dolar olurken, 9 aylık ihracatımız yüzde 149’luk artışla 137 milyon dolara yaklaştı.