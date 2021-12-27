Latin Amerika pazarına giriyor

Inveo Yatırım Holding’in yurtdışındaki en önemli iştiraklerinden birisi Finveo Limited. Daha önceki ismi Gedik International Ltd. olan şirket, bu yılın eylül ayında unvan değişikliğine gitti ve Finveo adını aldı. Merkezi Karadağ olan şirket, Inveo’nun yurt dışında büyüme stratejisinin de bir parçası. Avrupa’da büyüme üzerine kurulu Finveo, ilk önemli iş birliğini İspanya ile attı. Finveo, İspanyol ödeme işlemleri şirketi PayRetailers ile ortaklık kurdu. Inveo, Barcelona merkezli PayRetailers ile kurduğu ortaklıkla Avrupa’nın yanı sıra Latin Amerika’da büyümek istiyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından öngörülen uluslararası düzenlemelere uygun olarak kurulan Finveo, İspanyol ortağı ile Latin Amerika ülkelerinde brokerler için Forex ve CFD likidite çözümleri sağlamaya odaklanacak ve müşterilerine MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 üzerinden alım satıma erişim sunacak.

5 YILDA 100 MİLYON DOLAR HEDEFLİYOR

Finveo’nun İş Operasyonları Müdürü Ivana Andjelic yeni yapılan işbirliği ile ilgili olarak “Ödeme yöntemleri ve çözümler söz konusu olduğunda Latin Amerika bölgesinin çeşitlendiğini göz önünde bulundurarak, PayRetailers ile işbirliğine karar verdik” dedi. 600 milyonu aşan nüfusu, 6 trilyon doları aşan GSYİH'sı ile hızla gelişen Latin Amerika bölgesine adım atan Inveo, sermaye piyasalarında 30 yıllık deneyime sahip. City Farm ve Zen Enerji gibi firmalara yatırım yapan Inveo’nun iştiraki olan Gedik Girişim Sermayesi, 2015 yılında yeni ortaklarla büyüyerek HUB Girişim Sermayesi adını almıştı. 60’dan fazla kuluçka dönemi yatırımı bulunan şirket, 2021-2025 yılları arasında 100 milyon doları yatırım hedefi bulunuyor, Inveo’nun amiral gemisi olan ve Türkiye’nin en büyük banka dışı aracı kurumu olan Inveo’nun hisseleri borsada işlem görüyor.

Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı

Türkiye ile Mısır arasında 2013 yılında başlayan gerilim bu sene atılan adımlarla iyileşme sürecine girdi. Bakanlık düzeyinde başlayan temaslarla olumlu hava devam ederken Kahire ilginç bir karara imza attı. Geçtiğimiz yıllarda çelik başta olmak üzere birçok üründe Türk mallarına karşı anti-damping silahını çeken Mısır Yönetimi, bu kez plastik ürünlere yöneldi. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yerli sanayiye zarar verdiği gerekçesiyle Türkiye menşeili plastikleştirilmemiş polivinil klorür veya UPVC ithalatına anti-damping vergileri getirildiğini duyurdu. Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Mısır’ın Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle Türkiye menşeli veya Türkiye'den ihraç edilen PVC'nin Mısır ithalatına (HS Kodları 391620 ve 392520) nihai Anti- Damping vergileri getiren bir kararname yayımladı. Mısır’ın Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevine Gamea, alınan Anti-Damping kararının, yerel üreticilerin iddialarını araştırdıktan ve Türk UPVC gönderilerinin damping marjlarında satıldığı sonucuna varıldıktan sonra yetkili danışma komitesinin tavsiyeleri üzerine alındığını söyledi.

Çelik ve halıda da yapmışlardı

Geçtiğimiz yıllarda Mısır Yönetimi benzer adımı çelik ve halı ürünlerinde de atmıştı. Geçen yıl haziran ayında Mısır Hükümeti, Türkiye menşeli ‘Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları’ ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatmıştı. Soruşturmayı bu yıl tamamlayan Mısır Hükümeti, soruşturmaya taraf olmayan firmalar için yüzde 33,27 (metrekare başına 1,82 dolardan az olmamak kaydıyla) ek vergi uygulamasını yürürlüğe koymuştu.