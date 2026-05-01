Latin Amerika’dan yükselen siyasi hiciv

Uluslararası alanda geniş yan­kı uyandıran eserleriyle ta­nınan Arjantinli yazar Federico Andahazi’nin ‘’Prens’’ romanı, Vinyet Kitap etiketiyle Türkçede okurla buluştu.

Edebiyat ile iktidar düşüncesi­ni çarpıcı bir anlatıda buluşturan roman, güç, arzu ve iktidar ilişki­lerini edebiyat tarihinin karanlık koridorlarında dolaşan sürükle­yici bir kurgu üzerinden ele alıyor.

“Prens”, Federico Andaha­zi’nin keskin alegorisiyle, kutsal­lıkla tiranlık arasındaki o tehlike­li sınırı anlatan sarsıcı bir roman. Fanteziyi sert toplumsal eleşti­rilerle harmanlayan hicivsel bir siyasi roman niteliğindeki eser, Machiavelli’den ve Arjantin siya­si tarihinden ilham alarak, siyasi aşırılıkların ve popülizmin espri­li ve acımasız bir karikatürü ola­rak tanımlanıyor.

Bir sabah, kent sessizliğe uya­nır: gazeteler çıkmaz, radyolar su­sar, gökyüzü ağırlaşır. Ardından mucize gerçekleşir. Başkan uçar. Halk, yöneticiler, bakanlar… Hep­si bu göksel yeteneğin büyüsüne kapılır. İktidar artık yalnızca yö­netmez; kutsanır, tapınılır, sorgu­lanamaz hâle gelir. Göğe yükselen lider, Tanrı’yla halk arasında yeni bir aracıya dönüşür. Ancak mu­cizelerin ömrü kısadır. Gökyüzü boşaldığında geriye kalan şey, ik­tidarın gerçek yüzüdür: hesaplar, yolsuzluklar, sessiz suç ortaklık­ları ve beklenen “Dönüş.” Anda­hazi, Latin Amerika’nın politik hafızasını sinema, din, mit ve ka­ra mizahla harmanlayarak; okuru hem büyüleyen hem de rahatsız eden bir dünyanın içine çeker.

Tarihsel göndermelerle örülü anlatı, okuru hem düşünsel hem de estetik bir yolculuğa davet ediyor.

Eserleri 30’dan fazla dile çev­rilen, Premio Planeta ödüllü Fe­derico Andahazi, edebiyatın sı­nırlarını zorlayan dili ve cesur te­malarıyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının dikkat çeken isim­leri arasında yer alıyor.

Alaycı ve acımasız hiciviyle şa­şırtıcı olan ancak aynı zamanda tuhaf bir şekilde Ezop masalla­rı havasında roman, 21’inci yüz­yılın siyasi ruhunu yansıtıyor. Andahazi’nin siyasi aşırılıkları konu alan abartılı burlesk eseri, onun hayali karikatürünün kay­nağını çok iyi bilen Latin Ameri­ka’daki pek çok okuyucunun ilgi­sini çekti.

Bağımsız bir yayıncılık anlayı­şıyla yola çıkan Vinyet Kitap ise ni­telikli edebiyat metinlerini özen­li tasarım ve editoryal süreçlerle Türkçeye kazandırmayı amaçlı­yor. ‘’Prens’’, yayınevinin bu doğ­rultudaki yeni adımlarından biri olarak raflardaki yerini aldı.

Kitap Bilgileri

Kitap adı: Prens

Yazar: Federico Andahazi

Çevirmen: Zerrin Yanıkkaya

Yayınevi: Vinyet Kitap

Tür: Çağdaş dünya edebiyatı / roman

Çıkış tarihi: 20 Şubat 2026

Sayfa sayısı: 198

