Latin Amerika’dan yükselen siyasi hiciv
Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen, Premio Planeta ödüllü Arjantinli yazar Federico Andahazi’nin “Prens” adlı cesur ve çarpıcı romanı, Vinyet Kitap tarafından Türkçe’ye kazandırıldı.
Uluslararası alanda geniş yankı uyandıran eserleriyle tanınan Arjantinli yazar Federico Andahazi’nin ‘’Prens’’ romanı, Vinyet Kitap etiketiyle Türkçede okurla buluştu.
Edebiyat ile iktidar düşüncesini çarpıcı bir anlatıda buluşturan roman, güç, arzu ve iktidar ilişkilerini edebiyat tarihinin karanlık koridorlarında dolaşan sürükleyici bir kurgu üzerinden ele alıyor.
“Prens”, Federico Andahazi’nin keskin alegorisiyle, kutsallıkla tiranlık arasındaki o tehlikeli sınırı anlatan sarsıcı bir roman. Fanteziyi sert toplumsal eleştirilerle harmanlayan hicivsel bir siyasi roman niteliğindeki eser, Machiavelli’den ve Arjantin siyasi tarihinden ilham alarak, siyasi aşırılıkların ve popülizmin esprili ve acımasız bir karikatürü olarak tanımlanıyor.
Bir sabah, kent sessizliğe uyanır: gazeteler çıkmaz, radyolar susar, gökyüzü ağırlaşır. Ardından mucize gerçekleşir. Başkan uçar. Halk, yöneticiler, bakanlar… Hepsi bu göksel yeteneğin büyüsüne kapılır. İktidar artık yalnızca yönetmez; kutsanır, tapınılır, sorgulanamaz hâle gelir. Göğe yükselen lider, Tanrı’yla halk arasında yeni bir aracıya dönüşür. Ancak mucizelerin ömrü kısadır. Gökyüzü boşaldığında geriye kalan şey, iktidarın gerçek yüzüdür: hesaplar, yolsuzluklar, sessiz suç ortaklıkları ve beklenen “Dönüş.” Andahazi, Latin Amerika’nın politik hafızasını sinema, din, mit ve kara mizahla harmanlayarak; okuru hem büyüleyen hem de rahatsız eden bir dünyanın içine çeker.
Tarihsel göndermelerle örülü anlatı, okuru hem düşünsel hem de estetik bir yolculuğa davet ediyor.
Eserleri 30’dan fazla dile çevrilen, Premio Planeta ödüllü Federico Andahazi, edebiyatın sınırlarını zorlayan dili ve cesur temalarıyla çağdaş Latin Amerika edebiyatının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.
Alaycı ve acımasız hiciviyle şaşırtıcı olan ancak aynı zamanda tuhaf bir şekilde Ezop masalları havasında roman, 21’inci yüzyılın siyasi ruhunu yansıtıyor. Andahazi’nin siyasi aşırılıkları konu alan abartılı burlesk eseri, onun hayali karikatürünün kaynağını çok iyi bilen Latin Amerika’daki pek çok okuyucunun ilgisini çekti.
Bağımsız bir yayıncılık anlayışıyla yola çıkan Vinyet Kitap ise nitelikli edebiyat metinlerini özenli tasarım ve editoryal süreçlerle Türkçeye kazandırmayı amaçlıyor. ‘’Prens’’, yayınevinin bu doğrultudaki yeni adımlarından biri olarak raflardaki yerini aldı.
Kitap Bilgileri
Kitap adı: Prens
Yazar: Federico Andahazi
Çevirmen: Zerrin Yanıkkaya
Yayınevi: Vinyet Kitap
Tür: Çağdaş dünya edebiyatı / roman
Çıkış tarihi: 20 Şubat 2026
Sayfa sayısı: 198
İletişim: Tomtom Mahallesi, Yeni Çarşı Caddesi No 60, Beyoğlu İstanbul
E-posta: destek@vinyetkitap
