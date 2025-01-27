Latin ordularına Türk savunması

7 milyar doları aşan ihracatıyla dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan Türk savunma sanayisinin gözde pazarı Latin Amerika oluyor. Brezilya Ordusu, Canik’in ağır makineli tüfeğinden sipariş ederken, Şili ise tank modernizasyonunu Aselsan’la yürütüyor.

Türk savunma sana­yinde yerlilik oranı yüzde 80 seviyeleri­ni aşmış durumda. Özellik­le kara ve hava araçlarında başlatılan önemli çalışmalar, yerli gemi üretimiyle denizle­re de ulaştı.

Türkiye, bu adım­larla dünyanın en güçlü or­duları arasına girerken, ihra­catta da hızla adımlar atıyor, farklı ülkelerin ordusunda kendine yer buluyor. Türki­ye’nin 2024 yılı savunma sa­nayii ihracatı, 2023 yılına gö­re 1.6 milyar dolar artarak, 7.1 milyar dolara ulaşırken, he­men hemen her kıtada Türk savunma sanayisi boy gös­teriyor.

Bu hızlı artışın oldu­ğu bölgelerden biri de Latin Amerika. Kıtada uzun süre­dir fuarlara katılan Aselsan, Canik, Havelsan, Otokar gi­bi Türk savunma sanayisi­nin önemli oyuncuları, Latin Amerika ordularında önem­li siparişlere imza atıyor. Son olarak Aselsan Şili’de, Canik ise Brezilya’nın ordularında iki büyük anlaşma imzaladı.

Gelin önce bu anlaşmalar­dan bahsedelim. Ardından da Türk şirketlerinin aldığı bel­li başlı projeleri hatırlayalım.

Şili ordusuna ASELSAN imzası

Geçtiğimiz yıl nisan ayın­da Latin Amerika’da ilk or­ganizasyonunu gerçekleş­tiren Aselsan, kıtadaki uzun dönemli büyüme strateji için Şili’nin başkenti Santia­go’da ofis kurdu. 2023 yılın­da Şili Ordusu’na giren Asel­san, ülkenin Silahlı Kuvvet­leri envanterindeki Leopard 2A4 Ana Muharebe Tankla­rı (AMT)’nın modernizasyo­nu için sözleşme imzalamıştı.

Leopard 2A4’lerin ardından Marder 1A3 Zırhlı Muhare­be Araçlarının da benzer bir şekilde modernize edilme­si için adım atan Aselsan, bu projeyi 123.5 milyon dolara üstlenmişti. Aselsan, önce­ki gün de Şili Ordusu’nda ye­ni bir modernizasyon süreci başlattı. Yine Şili Ordusu’nun Leopard 2A4 tankları üzerine yapılan bu işbirliği ile tankla­ra elektronik atış kontrol sis­temlerinin entegre edilmesi, yerel montaj, bakım ve perso­nel eğitimi gibi kritik unsur­lar kapsanıyor.

10’uncu büyük orduya Canik

Dünyanın en büyük 10’un­cu ordusuna sahip Brezil­ya, Türkiye’nin en büyük si­lah ihracatçılarından olan ve Samsun’da üretim yapan Samsun Yurt Savunma Sa­nayi’ye ait Canik ile geçtiği­miz hafta önemli bir anlaşma imzaladı. Daha önce ülkede­ki özel kuvvetler polisine si­lah satışı yapan Canik, Latin Amerika’nın en güçlü ordu­suna ağır makineli tüfek te­min edecek.

İlk olarak yak­laşık 100 milyon liralık de­ğerlinde 200 adet M2HB Hızlı Değiştirilebilir Namlu­lu (QCB) 12,7x99 mm NATO standartlarında ağır makine­li tüfek tedarik sağlanacak. Türk şirketi, ihaleye katı­lan ABD’li Ohio Ordnance ve Aquile International ile bir­likte Avrupa’nın en büyük ve köklü şirketlerinden hafif si­lah uzmanı FN Herstal’ı ele­yerek ihaleyi kazandı.

Bayraktar, El Salvador’a göz kırpıyor

Libya’da, Karabağ’da, Uk­rayna’da ve TSK’nın Suriye ve Kuzey Irak’ta yürüttüğü ope­rasyonlarda denge değiştiri­ci unsur olarak sahneye çı­kan Bayraktar’lar, özellikle NATO ordularına da girerek deyim yerindeyse büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçti­ğimiz yılın son haftasında ta­rihindeki ilk büyük satın al­maya imza atan Baykar Ma­kine, İtalyan havacılık şirketi Piaggio’yu bünyesine katarak küresel bir atılıma girmişti.

1884’te kurulan ve ilk uçağını 1915’te üreten Piaggio Aeros­pace’ı aldıktan sonra da İtal­yan devi Leonardo ile temasa geçen Baykar, birlikte radar sistemleri üzerine ortak pro­jeyi imzalanmak üzere. Adına şarkılar bestelenen Bayrak­tar her ne kadar şimdilerde Avrupa, Asya ve Afrika ülke­lerinin envanterine girmiş durumda. Ancak yakın za­manda El Salvador ve Ekva­dor ordularının da değişmezi olması bekleniyor.

Arjantin’e Acar sistemi

Daha önce MEKO 360 Sını­fı Destroyer Modernizasyonu Projesi’yle Arjantin’i yakın­dan takip eden Aselsan, geç­tiğimiz yıl radar ve elektronik harp teknolojileri ile asıl giri­şimini başlattı. Arjantin Or­dusu tarafından yapılan pay­laşımda Aselsan’ın ACAR-K Kara Gözetleme Radarı ve İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma Sistemi Arjan­tin Ordusu’nun resmi X he­sabı üzerinden yapılan payla­şımda görüldü. Her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da Arjantin Ordusu’nun paylaşı­mında göze çarpan ACAR, ka­rada ve deniz yüzeyinde ha­reket eden hedefleri tespit ve takip edip sınıflandıran, ayrı­ca topçu atış tanzimi de yapa­bilen yeni nesil bir radar ola­rak biliniyor.

EKVADOR, kartellere karşı savaşı Otokar’la açtı

Latin Amerika’daki en güçlü Türk savunma şirketlerinden biri de Otokar. Koç Holding’e ait Otokar, kıtadaki önemli fularların da değişmez oyuncusu durumunda. Otokar’ın kıtada en önemli projelerinin adresi ise Ekvador.

Hatırlayacağınız üzere 2023 yılının kasım ayında Türk devinin attığı adımları “Otokar’ın Ural’ları Ekvador Ordusu’na teslim edildi” başlığıyla sizlere duyurmuştuk. İlk olarak 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso’nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim eden Türk devi, ardından ürettiği 15 adet Ural 4x4 taktik zırhlı araçları da göndermişti.

O dönem Ekvador’un Devlet Başkanı olan Lasso, bu yeni eklemelerin stratejik önemine dikkat çekerek araçlarla uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suçun yarattığı artan zorluklara karşı güçleneceklerini söylemişti. Bu araçların satın alınması, Ekvador hükümetinin askeri teçhizata yaptığı 430 milyon dolarlık yatırımın en önemli parçası olarak kabul ediliyor.