Latin ordularına Türk savunması
7 milyar doları aşan ihracatıyla dünyanın farklı coğrafyalarına ulaşan Türk savunma sanayisinin gözde pazarı Latin Amerika oluyor. Brezilya Ordusu, Canik’in ağır makineli tüfeğinden sipariş ederken, Şili ise tank modernizasyonunu Aselsan’la yürütüyor.
Türk savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80 seviyelerini aşmış durumda. Özellikle kara ve hava araçlarında başlatılan önemli çalışmalar, yerli gemi üretimiyle denizlere de ulaştı.
Türkiye, bu adımlarla dünyanın en güçlü orduları arasına girerken, ihracatta da hızla adımlar atıyor, farklı ülkelerin ordusunda kendine yer buluyor. Türkiye’nin 2024 yılı savunma sanayii ihracatı, 2023 yılına göre 1.6 milyar dolar artarak, 7.1 milyar dolara ulaşırken, hemen hemen her kıtada Türk savunma sanayisi boy gösteriyor.
Bu hızlı artışın olduğu bölgelerden biri de Latin Amerika. Kıtada uzun süredir fuarlara katılan Aselsan, Canik, Havelsan, Otokar gibi Türk savunma sanayisinin önemli oyuncuları, Latin Amerika ordularında önemli siparişlere imza atıyor. Son olarak Aselsan Şili’de, Canik ise Brezilya’nın ordularında iki büyük anlaşma imzaladı.
Gelin önce bu anlaşmalardan bahsedelim. Ardından da Türk şirketlerinin aldığı belli başlı projeleri hatırlayalım.
Şili ordusuna ASELSAN imzası
Geçtiğimiz yıl nisan ayında Latin Amerika’da ilk organizasyonunu gerçekleştiren Aselsan, kıtadaki uzun dönemli büyüme strateji için Şili’nin başkenti Santiago’da ofis kurdu. 2023 yılında Şili Ordusu’na giren Aselsan, ülkenin Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Leopard 2A4 Ana Muharebe Tankları (AMT)’nın modernizasyonu için sözleşme imzalamıştı.
Leopard 2A4’lerin ardından Marder 1A3 Zırhlı Muharebe Araçlarının da benzer bir şekilde modernize edilmesi için adım atan Aselsan, bu projeyi 123.5 milyon dolara üstlenmişti. Aselsan, önceki gün de Şili Ordusu’nda yeni bir modernizasyon süreci başlattı. Yine Şili Ordusu’nun Leopard 2A4 tankları üzerine yapılan bu işbirliği ile tanklara elektronik atış kontrol sistemlerinin entegre edilmesi, yerel montaj, bakım ve personel eğitimi gibi kritik unsurlar kapsanıyor.
10’uncu büyük orduya Canik
Dünyanın en büyük 10’uncu ordusuna sahip Brezilya, Türkiye’nin en büyük silah ihracatçılarından olan ve Samsun’da üretim yapan Samsun Yurt Savunma Sanayi’ye ait Canik ile geçtiğimiz hafta önemli bir anlaşma imzaladı. Daha önce ülkedeki özel kuvvetler polisine silah satışı yapan Canik, Latin Amerika’nın en güçlü ordusuna ağır makineli tüfek temin edecek.
İlk olarak yaklaşık 100 milyon liralık değerlinde 200 adet M2HB Hızlı Değiştirilebilir Namlulu (QCB) 12,7x99 mm NATO standartlarında ağır makineli tüfek tedarik sağlanacak. Türk şirketi, ihaleye katılan ABD’li Ohio Ordnance ve Aquile International ile birlikte Avrupa’nın en büyük ve köklü şirketlerinden hafif silah uzmanı FN Herstal’ı eleyerek ihaleyi kazandı.
Bayraktar, El Salvador’a göz kırpıyor
Libya’da, Karabağ’da, Ukrayna’da ve TSK’nın Suriye ve Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlarda denge değiştirici unsur olarak sahneye çıkan Bayraktar’lar, özellikle NATO ordularına da girerek deyim yerindeyse büyük bir atılım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılın son haftasında tarihindeki ilk büyük satın almaya imza atan Baykar Makine, İtalyan havacılık şirketi Piaggio’yu bünyesine katarak küresel bir atılıma girmişti.
1884’te kurulan ve ilk uçağını 1915’te üreten Piaggio Aerospace’ı aldıktan sonra da İtalyan devi Leonardo ile temasa geçen Baykar, birlikte radar sistemleri üzerine ortak projeyi imzalanmak üzere. Adına şarkılar bestelenen Bayraktar her ne kadar şimdilerde Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin envanterine girmiş durumda. Ancak yakın zamanda El Salvador ve Ekvador ordularının da değişmezi olması bekleniyor.
Arjantin’e Acar sistemi
Daha önce MEKO 360 Sınıfı Destroyer Modernizasyonu Projesi’yle Arjantin’i yakından takip eden Aselsan, geçtiğimiz yıl radar ve elektronik harp teknolojileri ile asıl girişimini başlattı. Arjantin Ordusu tarafından yapılan paylaşımda Aselsan’ın ACAR-K Kara Gözetleme Radarı ve İHASAVAR Anti-Drone RF Karıştırma Sistemi Arjantin Ordusu’nun resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda görüldü. Her ne kadar resmi olarak duyurulmasa da Arjantin Ordusu’nun paylaşımında göze çarpan ACAR, karada ve deniz yüzeyinde hareket eden hedefleri tespit ve takip edip sınıflandıran, ayrıca topçu atış tanzimi de yapabilen yeni nesil bir radar olarak biliniyor.
EKVADOR, kartellere karşı savaşı Otokar’la açtı
Latin Amerika’daki en güçlü Türk savunma şirketlerinden biri de Otokar. Koç Holding’e ait Otokar, kıtadaki önemli fularların da değişmez oyuncusu durumunda. Otokar’ın kıtada en önemli projelerinin adresi ise Ekvador.
Hatırlayacağınız üzere 2023 yılının kasım ayında Türk devinin attığı adımları “Otokar’ın Ural’ları Ekvador Ordusu’na teslim edildi” başlığıyla sizlere duyurmuştuk. İlk olarak 20 adet Cobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso’nun da katıldığı törenle askeri yetkililere teslim eden Türk devi, ardından ürettiği 15 adet Ural 4x4 taktik zırhlı araçları da göndermişti.
O dönem Ekvador’un Devlet Başkanı olan Lasso, bu yeni eklemelerin stratejik önemine dikkat çekerek araçlarla uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve organize suçun yarattığı artan zorluklara karşı güçleneceklerini söylemişti. Bu araçların satın alınması, Ekvador hükümetinin askeri teçhizata yaptığı 430 milyon dolarlık yatırımın en önemli parçası olarak kabul ediliyor.