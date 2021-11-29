Latin Ülkeler Barometresi kimden yana?

Latin Amerika Barometresi’ne göre insanların yüzde 60’ı için kilise ‘’en güvenilir‘’ kurum olurken siyasal partiler %13 ile güvende 'dibe vurmuş' durumda…

Şili’deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri beni çok şaşırttı. Otoriterlik yanlısı A. Kast ilk sırada çıktı, özgürlükçülerin adayı G. Boric ancak % 26 oy alabildi, ikinci oldu. Peki Latin Amerika’da siyasal yönelim nereye doğru?

1995‘den bu yana Amerika kıtasının güneyi için bir ‘’siyasal ölçüm‘’ yapılır. Adı ‘’Latinobarometre’’, 18 ülkede uygulanıyor. Sonuncusu Ekim ayı sonlarında yayınlandı, dünya halini çok iyi veriyor. Evet, insanların %50’si demokrasiden yana. Yine aynı nüfusun %70’i demokrasinin işleyiş biçiminden yana tatmin olmuyor, ‘’yetersiz‘’ buluyor. Evet, askeri bir yönetimi onaylamıyorlar ama “güçlü adam‘’ ya da İspanyolca deyimle ‘’caudillos‘’u arzuluyorlar. Barometrenin yöneticisi şaşkın ve diyor ki: Demokrasiye daha güçlü bir destek bekliyordum...

İşin ayrıntısına bakalım: Evet, %50’si ‘’demokrasiden yanayım‘’ derken, % 13‘ü otokrasi için ‘’evet‘’ diyor. Bir anlamda dikta yönetimi onaylanıyor. Bir de ‘’Hiç biri benim için bir şey söylemiyor‘’ diyen küme, onlar da %25 pay sahibi… Bu kesimin özellikle 25-40 yaş grubunda olması olayı daha da kayda değer kılıyor.

Her şeyi bir yana koyalım, Latin dünyası çok değil 8 yıl önce 2013’de %79 oranla demokrasiden yana çıkıyordu. Hissedilir bir düşüş değil mi? Daha da önemlisi bu dünyanın 2 büyüğü Meksika ve Brezilya’da ‘’evet‘’ oranı ortalamanın altında. Zaten 18 ülke içinde ‘’ortalamanın üstünde‘’ olan sadece 7 ülke var.

Peki sorun nerede düğümlü? Ekonomi onlar için 1. sorun odağı. Ama öyle olsa da piyasa ekonomisinin ‘’tek çözüm‘’ olduğu inancı ilk sırada yer almakta. Demek ki konu ekonomi değil, gelirin-servetin dağılımı. İnsanların %83‘ü gelirin dağılımını ‘’adaletsiz‘’ buluyor, doğru söze ne denir ki?

Barometre ölçümünü ‘’Hangi kurum güvenilir?‘’ bilgisi ile tamamlayalım, zira çok şey söylüyor: İnsanların %60’ı için kilise ‘’en güvenilir‘’ kurum. Buna karşılık siyasal partiler %13 ile ‘’en az güvenilir‘’ durumda. Bu veri bile bir siyasal analiz yapmamız için çok şeyler söylemiyor mu?

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Çalışma dünyasının en önemli gündemi asgari ücret konusunda tarafl ar, 1 Aralık’ta Çalışma Bakanlığı’nda bir araya geliyor.