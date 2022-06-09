Lavrov-Çavuşoğlu buluşmasında umutlu adımlar…

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Ankara’da yaptığı açıklamalar, Ukrayna’da bir tahıl koridorunun açılmasına ve Suriye’ye harekatına yeşil ışık yakıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamaları, Ukrayna Odessa limanındaki tahılın dörtlü mekanizmayla koridor oluşturularak çıkarılması konusunda umut verdi. Lavrov’un Suriye sınırında, Türkiye’nin hassasiyetinin dikkate alınacağı ifadesi ise kayda değerdi. Birincil ağızdan yapılan açıklamalarla bu konular bundan sonra ‘’gerçek gündeme’’ alınmış oldu.

Lavrov, bu konuda açıklama yaparken, ”Devlet Başkanı Putin, sözlü olarak talimat verdi. Ukrayna limanları mayınlardan temizlendiği takdirde, hiçbir askeri harekatı kötüye kullanmayacağız. Gemilerin oradan serbest bir şekilde çıkmasını sağlamakla ilgili gerekli adımları atarız” diyerek, dünyanın ‘’açıklama‘’ beklediği bir konuda umut verdi. Bir de konunun ayrıntısı var: Lavrov’un ‘’limanlar’’ diyerek çoğul dilde konuşması, bu iznin Odessa dışındaki limanlar için geçerli olabileceğini yorumunu yaptırıyor. Lavrov, “2019’da İdlib’i kapsayan bölgenin terör örgütlerinin tehdidinden temizlenmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığımızı hatırlatırım. Dış güçler tarafından sınırlarınızda oluşturulan tehdide karşı hassasiyetinizi anlıyoruz” diyerek olumsuz tavır almayacaklarını resmen açıklamış oldu. Tabii bunun gerçek sonucu, beklenen askeri harekat sonrasında sahada test edilerek anlaşılacak.

Lavrov-Çavuşoğlu buluşması sonrası yapılan açıklamalar, Türkiye’nin hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog sürdürülebiliyor olması, hem tahıl koridorunun açılması, hem de muhtemel bir barışın sağlanabilmesinde önemli bir konumda olduğunu gösteriyor.

Doğaldır ki, şimdi söylenenlerle gelişmelerin uyumlu sonucunu görmek gerekiyor. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayacak dörtlü mekanizmanın İstanbul’da toplanması için Çavuşoğlu’nun önerisi ve getireceği sonuçları, bu gündemin fiili ve beklenen çıktısını oluşturacak. Rusya’nın İdlib'te Türkiye’ye askeri harekat için ‘’yeşil ışık’’ yakmasının, Ukrayna krizinde ABD‘yi yalnızlaştırma politikasının bir parçası olduğunu da unutmamak gerek.

GÜNÜN SÖZÜ:

Avrupa Parlamentosu’nun ‘’Demokrasisinde ilerleme olmadan AB görüşmeleri başlamaz‘’ diyen Türkiye Raporu, 67 ‘hayır’ oyuna karşılık, 448 ‘evet’ oyu ile kabul edildi.