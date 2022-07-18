LC Waikiki Bağdat Caddesi’nde Boyner’in boşalttığı binayı deneyim mağazası yapacak

Perakende sektörü krizlere, belirsizliklere rağmen dinamik bir sektör… Son dönemdeki zamlara rağmen satışlar artıyor, müşteriler mağazaları dolduruyor. Bayramdan önce sohbet ettiğim bir perakendeci zorlaşan hayat şartlarına rağmen satışlarında ciddi artışlar olduğuna dikkat çekerken birçok perakende markası da yeni mağaza açmaya, büyüme planları yapmaya devam ediyor.

Türk giyim perakendesinin en büyük oyuncusu olan LC Waikiki de büyüme planlarını sektirmeden devam edenlerden… 2023 yılında Avrupa’nın en başarılı 3 markasından biri olmayı hedefleyen LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ile bu yılın başında görüştüğümüzde 2022’de Türkiye’de 20 yeni mağaza açacaklarını, 40 mağazayı da büyüteceklerini söylemişti. Duydum ki yeni mağazaların en iddialısı İstanbul Bağdat Caddesi’nde açılacak. Zira Boyner’in Şaşkınbakkal’da boşalttığı binayı LC Waikiki kiralamış. Kuroğlu Ailesi’ne ait olan ve Boyner’in 1997-2021 yılları arasında müşterileriyle buluştuğu bu bina komple yıkılacak, yeniden yapılacak ve LC Waikiki’nin deneyim mağazası olarak hizmet vermeye başlayacak. Yaklaşık 30 milyon TL’lik bir yatırımla yenilenecek 5 katlı binanın 14 ayda tamamlanması planlanıyor.

Cadde zor ama fark yaratmaya geliyoruz

LC Waikiki’nin Şaşkınbakkal’da açacağı mağaza, dünyaca ünlü lüks markaların boy gösterdiği Bağdat Caddesi’ndeki ilk mağazası olacak. Bağdat Caddesi’ndeki mağazayla ilgili bilgi almak için Vahap Küçük’ü aradım. “Nereden öğrendin, daha bayramdan önce mülk sahibi ile ön sözleşme imzaladık” diyerek şaşkınlığını dile getirdi ve sonra heyecanla detayları anlattı: “Bağdat Caddesi’ne yıllardır girmek istiyorduk. Ancak bir türlü kısmet olmadı. Ya uygun büyüklükte yer bulamadık ya da istediğimiz lokasyonda olmadı. Şaşkınbakkal’daki bina aradığımız tüm kriterlere uygun. Hem büyüklük hem de lokasyon istediğimiz gibi… Özellikle lokasyon çok iyi… Şimdi diyoruz ki kısmet bugüneymiş… Bayramdan önce ön sözleşmeyi imzaladık. Burada bir deneyim mağazası açacağız. Kaba inşaat yapıldıktan sonra bizim mimari konseptimize uygun hale getireceğiz. Binanı 5 veya 6 kat olması öngörülüyor. Toplamda 5 bin metrekarelik satış alanında müşterilerimize kaliteli ürün-uygun fiyat politikamızla hizmet vereceğiz. Bağdat Caddesi marka karması ve müşteri kitlesiyle zor bir lokasyon biliyoruz ama biz de fark yaratmaya geliyoruz.”

İstklal Caddesi’ndeki dev mağaza Eylül’de açılıyor

Vahap Küçük, Bağdat Caddesi’ndeki mağazadan önce Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde büyük bir deneyim mağazası açacaklarını da anlattı. Küçük’ün verdiği bilgiye göre, İstiklal Caddesi’nin girişine yakın, çok eskiden sinema, sonrasında da Teknosa mağazası olarak hizmet veren bina yıkıldı ve yenilendi. Eylül ayında kapılarını LC Waikiki’nin deneyim mağazası olarak olarak açacak. Vahap Küçük, “Her iki cadde de özel caddeler… Ve biz her iki özel caddeye iki özel mağaza açıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

Bu arada LC Waikiki 2021 yılını 34,1 milyar TL ciro ve 1,2 milyar TL yatırımla kapattı. 2021 sonu itibariyle 54 bin istihdam, 950 milyon dolar ihracat ve yaklaşık 1200 mağazaya ulaştı. Şirket, geçen yıl 1 yeni kıta ile 7 yeni ülkeye girdi ve 100 yeni mağaza açtı. LC Waikiki, 2022 yılında da yurt dışında büyümeye odaklandı. Hedef bu yıl yurt dışında yaklaşık 120 mağaza açmak ve 4-5 yeni ülkeye girmek…

Adnan Dalgakıran film yapımcılığına soyunuyor!

Babasının Perşembe Pazarı’ndaki torna atölyesinden iş hayatına adım atan Adnan Dalgakıran, renkli ve ‘asi’ bir iş insanı… 2000’li yılların başında İstanbul Sanayi Odası’nda kravatsız ve şapkalı haliyle dikkat çekti, her zaman düşüncelerini sert de olsa dile getirmekten çekinmedi. Beşiktaş Kulübü’nde Ahmet Nur Çebi yönetiminde yer aldı ve ikinci başkanlık yaptı. Kısa bir süre önce yapılan seçimlerde aday olmayan Dalgakıran, kulüpte yöneticilik defterini tamamen kapattı. Adnan Dalgakıran, bir yandan aile şirketi Dalgakıran Grubu’nun 2030 yılında 1 milyar dolar ciroyla globalde, alanındaki ilk 5 şirketten biri olma hedefi için çalışırken bir yandan da farklı alanlara da yatırım yapıyor. Kronik Yayıncılık ile bunlardan biri. 2016 yılında faaliyete geçen Kronik, 2022 yılına gelindiğinde 300’den fazla kitapla okuyuculara ulaştı. Dalgakıran’ın ilk kitabı Yüzleşme de bu yayınevinden okuyuculara ulaştı. Yüz tanıma teknolojisiyle sınavlara girilecek Dalgakıran, şimdilerde iki farklı alanda daha şirket üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri film yapım şirketi… Dalgakıran, şirketi ünlü sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan ve Kronik Yayıncılık’taki ortağı ve yeğeni Cüneyt Dalgakıran ile birlikte Haziran ayında kurdu. Bu arada Taylan, Kronik Kitap’ın yazar listesinde de yer alıyor. Diğer şirket ise uzaktan eğitim şirketi olacak. Adnan Dalgakıran, bu şirketle amacının düşündürmek ve tartıştırmak olduğunu vurguluyor. Bu şirket, yeni teknolojilerle hizmet verecek, örneğin öğrenciler sınava yüz tanıma teknolojisiyle girebilecek… Uzun yıllardır Adnan Dalgakıran’ı tanıyan biri olarak şunu diyebilirim ki mutlaka bu alanlarda da ses getirecek işlere imza atacaktır...