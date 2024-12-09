LC Waikiki’den Kazakistan’a 420 milyon liralık lojistik üs
Koç Holding’den Anadolu Grubu’na, Yıldız Holding’den TAV’a kadar Türkiye’nin en önemli şirketlerinin yatırım yaptığı, şirket kurduğu Kazakistan lojistik merkez oluyor. LC Waikiki, eski başkent Almatı’da 12 milyon dolara (420 milyon TL) yeni bir lojistik merkez kuruyor.
Dünyanın en büyük coğrafyaya sahip ülkelerinden biri Kazakistan. 2.7 milyon kilometrekarelik nüfusuyla Türkiye’nin 3 katı büyüklüğüne sahip ülke, dünyanın da en geniş 9’uncu ülkesi durumunda. 20 milyonluk nüfusa sahip Kazakistan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden de biri. Türk ekonomisine yön veren hemen hemen her şirketin orada bir varlığı, kuruluşu veya yatırımı bulunuyor.
Koç Holding’den Anadolu Grubu’na, Cengiz Holding’den Yıldız Holding’e, Yıldırım Holding’den, TAV Havalimanları’na, Okan Holding’den Rixos otellerine kadar geniş bir liste var bu anlamda. İnşaatla başlayan, turizmle büyüyen bu yatırımlar, son dönemde içecek, ulaştırma, savunma, gıda, madencilik, sağlık gibi alanlara odaklandı. Bu bağ, iki ülke arasındaki ticareti de önemli bir boyuta getirdi. 1992 yılında Türkiye ile Kazakistan arasında sadece 30 milyon dolarlık ticaret hacmi var iken, bu rakam 6 milyar doları aşmış durumda.
Kazakistan son dönemde sadece bir üretim merkezi ve tüketim alanı olarak algılanmıyor. Ukrayna’yı işgal eden Rusya’nın tarihin en büyük ambargosunu yaşaması Kazakistan’ı bir kapı konumuna getirdi. Bir de dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan ve ikinci büyük ekonomi haline gelen Çin’e sınır olması var elbette. İşte bu faktörler, Kazakistan’ın bir lojistik üs olarak da görünmesini sağlıyor. Özellikle perakende şirketleri için.
İstanbul’a çıkarma yaptı, milyonlarca dolarlık proje başlattı
Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan bir görüşmeler, Kazakistan’ın lojistik anlamda Türk şirketleri açısından önemini de vurguluyor. Kazakistan Yatırım Ajansı Kazakh Invest’in üst yönetimi İstanbul’da Türk şirketlerle bir araya geldi.
Kazakistan Cumhuriyeti’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda yapılan görüşmelere Kazakh Invest yöneticilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov liderlik etti. İlk önemli görüşme Türkiye’nin perakende devi LC Waikiki yöneticileriyle yapıldı. Yapılan görüşmede Türk şirketinin Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da 12 milyon dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 420 milyon TL’lik bir lojistik merkezinin kurulması projesiydi. LC Waikiki, bu merkezle diğer Orta Asya ülkelerindeki şubelere ürün dağıtımını planlıyor.
Gelelim ikinci lojistik merkez görüşmesine. Kazak yöneticilerin ikinci görüşmesi de Türk şirketi S Sistem Lojistik ile yapıldı. Bu görüşmede de Hazar Denizi’ne kıyı olan yeni turizm merkezi Aktobe bölgesinde bir lojistik merkezinin inşası ve yönetimine yönelik Kazpost JSC ile ortak bir projenin uygulanması gündeme geldi. İlk etapta yatırım tutarı 25 milyon dolar olacak. Şu anda proje yol haritası imzalandı ve şirket 10 hektarlık alanda arazi çalışmalarını yürütüyor.
İlaç, deri, metal sektörlerinde yatırımlar yapılacak
Kazak heyetinin görüşmeleri lojistik ile sınırlı kalmadı. İstihdam yaratacak ağır sanayi ve üretim konusunda da yatırımlar masadaydı. Bunlardan biri Türk ilaç şirketi Orzax ile gerçekleştirildi. Türk şirketi, Almatı'da biyolojik olarak aktif katkı maddeleri üretiminin kurulması için 40 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yeni yatırım 300 yeni istihdam yaratacak. Öte yandan Türkiye’nin deri ürünleri sektöründe önemli oyuncularından İskefe Holding ile yapılan toplantıda Almatı sanayi bölgesinde 40 milyon dolarlık yatırımla kurulacak olan ve 105 kişiye istihdam yaratacak yatırım vurgulandı.
Bu tesiste yılda 7 bin ton jelatin üretimi gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Ospankulov’un liderliğindeki Kazak heyetinin yaptığı son görüşme ise Roz Metal ile yapıldı. Çimkent'te alüminyum ve bakır kütük ve profil üretimine yönelik projeyi başlatan şirket, şu anda şirket inşaat ve montaj çalışmalarına yeni başladı. Rozmetal, daha önce Mangistau ve Atyrau bölgelerinde bakır, alüminyum, kurşun ve pirincin işlenmesine yönelik projeler başlatmıştı.