LC Waikiki’den Kazakistan’a 420 milyon liralık lojistik üs

Koç Holding’den Anadolu Grubu’na, Yıldız Holding’den TAV’a kadar Türkiye’nin en önemli şirketlerinin yatırım yaptığı, şirket kurduğu Kazakistan lojistik merkez oluyor. LC Waikiki, eski başkent Almatı’da 12 milyon dolara (420 milyon TL) yeni bir lojistik merkez kuruyor.

Dünyanın en büyük coğraf­yaya sahip ülkelerinden biri Kazakistan. 2.7 mil­yon kilometrekarelik nüfusuy­la Türkiye’nin 3 katı büyüklüğü­ne sahip ülke, dünyanın da en ge­niş 9’uncu ülkesi durumunda. 20 milyonluk nüfusa sahip Kazakis­tan, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden de biri. Türk ekonomisine yön veren hemen hemen her şirketin orada bir var­lığı, kuruluşu veya yatırımı bulu­nuyor.

Koç Holding’den Anado­lu Grubu’na, Cengiz Holding’den Yıldız Holding’e, Yıldırım Hol­ding’den, TAV Havalimanları’na, Okan Holding’den Rixos otelle­rine kadar geniş bir liste var bu anlamda. İnşaatla başlayan, tu­rizmle büyüyen bu yatırımlar, son dönemde içecek, ulaştırma, savunma, gıda, madencilik, sağ­lık gibi alanlara odaklandı. Bu bağ, iki ülke arasındaki ticareti de önemli bir boyuta getirdi. 1992 yı­lında Türkiye ile Kazakistan ara­sında sadece 30 milyon dolarlık ticaret hacmi var iken, bu rakam 6 milyar doları aşmış durumda.

Kazakistan son dönemde sade­ce bir üretim merkezi ve tüketim alanı olarak algılanmıyor. Ukray­na’yı işgal eden Rusya’nın tari­hin en büyük ambargosunu yaşa­ması Kazakistan’ı bir kapı konu­muna getirdi. Bir de dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip ülkesi olan ve ikinci büyük ekonomi ha­line gelen Çin’e sınır olması var elbette. İşte bu faktörler, Kaza­kistan’ın bir lojistik üs olarak da görünmesini sağlıyor. Özellikle perakende şirketleri için.

İstanbul’a çıkarma yaptı, milyonlarca dolarlık proje başlattı

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan bir görüşmeler, Ka­zakistan’ın lojistik anlamda Türk şirketleri açısından öne­mini de vurguluyor. Kazakis­tan Yatırım Ajansı Kazakh In­vest’in üst yönetimi İstanbul’da Türk şirketlerle bir araya gel­di.

Kazakistan Cumhuriye­ti’nin İstanbul Başkonsoloslu­ğu’nda yapılan görüşmelere Ka­zakh Invest yöneticilerinin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Yatırım Komitesi Başkanı Gabidulla Os­pankulov liderlik etti. İlk önemli görüşme Türkiye’nin perakende devi LC Waikiki yöneticileriyle yapıldı. Yapılan görüşmede Türk şirketinin Kazakistan’ın eski başkenti Almatı’da 12 milyon dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 420 milyon TL’lik bir lojistik merkezinin kurulması projesiydi. LC Waikiki, bu mer­kezle diğer Orta Asya ülkelerin­deki şubelere ürün dağıtımını planlıyor.

Gelelim ikinci lojistik merkez görüşmesine. Kazak yö­neticilerin ikinci görüşmesi de Türk şirketi S Sistem Lojistik ile yapıldı. Bu görüşmede de Ha­zar Denizi’ne kıyı olan yeni tu­rizm merkezi Aktobe bölgesinde bir lojistik merkezinin inşası ve yönetimine yönelik Kazpost JSC ile ortak bir projenin uygulanma­sı gündeme geldi. İlk etapta yatı­rım tutarı 25 milyon dolar olacak. Şu anda proje yol haritası imza­landı ve şirket 10 hektarlık alan­da arazi çalışmalarını yürütüyor.

İlaç, deri, metal sektörlerinde yatırımlar yapılacak

Kazak heyetinin görüşme­leri lojistik ile sınırlı kalmadı. İstihdam yaratacak ağır sana­yi ve üretim konusunda da ya­tırımlar masadaydı. Bunlardan biri Türk ilaç şirketi Orzax ile gerçekleştirildi. Türk şirketi, Almatı'da biyolojik olarak aktif katkı maddeleri üretiminin kurulması için 40 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. Yeni yatırım 300 yeni istihdam yaratacak. Öte yandan Türkiye’nin deri ürünleri sektöründe önemli oyuncularından İskefe Hol­ding ile yapılan toplantıda Al­matı sanayi bölgesinde 40 mil­yon dolarlık yatırımla kurula­cak olan ve 105 kişiye istihdam yaratacak yatırım vurgulandı.

Bu tesiste yılda 7 bin ton jela­tin üretimi gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanlığı Yatırım Ko­mitesi Başkanı Gabidulla Os­pankulov’un liderliğindeki Ka­zak heyetinin yaptığı son gö­rüşme ise Roz Metal ile yapıldı. Çimkent'te alüminyum ve ba­kır kütük ve profil üretimine yö­nelik projeyi başlatan şirket, şu anda şirket inşaat ve montaj ça­lışmalarına yeni başladı. Roz­metal, daha önce Mangistau ve Atyrau bölgelerinde bakır, alüminyum, kurşun ve pirincin işlenmesine yönelik projeler başlatmıştı.