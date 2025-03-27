LCW, İspanyol rakibinin yöneticisini kadrosuna kattı
Avrupa’da hızla büyüyen, 2026 yılında ilk 3 marka olmayı hedefleyen LC Waikiki, bu alandaki rakibi olan dünya devi İspanyol Inditex’in yöneticisini transfer etti. Zara, Bershka, Massimo Dutti gibi markaların tedarik zincirini yöneten İspanyol Jaiver Villar, CEO Yardımcısı olarak LC Waikiki’ye katıldı.
Dünyanın en büyük giyim şirketi İspanyol Inditex. Dünyanın en önemli markaları Zara, Zara Home, Bershka , Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe ve Lefties gibi onlarcasını bünyesinde barındırıyor. 93 ülkede, 7 bin 200’den fazla mağazasında 161 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’de de oldukça yaygın olan bu markaların toplamda yaptığı ciro ise 35 milyar euronun üzerinde.
Amancio Ortega ve eşi Rosalia Mera’nın kurduğu Inditex’in geçmişi ise ilginç bir başarı hikayesiyle başlıyor. 1960'ların başında İspanya'nın A Coruna kentinde yerel bir gömlek üreticisinde çalışırken giyim sektöründe kendi işini kuran Amancio Ortega ve eşi, kendi tasarımlarını evlerinde geliştirerek bu imparatorluğu kurdu.
1975'te çift, düşük fiyatlara popüler moda ürünleri üreten ilk mağazaları Zara'yı açtı. İlk yurtdışı mağazasını Portekiz’de 1988 yılında açmasıyla küresel alanda hızla yayılan Inditex’in son yıllarda yakaladığı başarının arkasındaki isimlerden biri de Javier Villar. 2003 yılında Zara ile Inditex’e adım atan Villar, ardından İspanya’nın en eski hazır giyim zinciri olan bin 500’e yakın mağazası bulunan şimdiki adıyla Tendam olan Grupo Cortefiel'da satın alma biriminde çalıştı.
Ardından tekrar Inditex’e dönen Villar, 16 yıl boyunca kesintisiz satın alma, kaynak sağlama ve tedarik zinciri bölümlerinde üst düzey pozisyonlarda görev yaptı. Bu bilgileri vermemin nedeni, Villar’ın yeni işiyle ilgili. Dünyanın en büyük giyim zinciri Inditex’in küresel anlamda en önemli isimlerinden biri olan Villar, Türkiye’nin en büyük giyim zinciri LC Waikiki’ye transfer oldu. Son dönemde dünya genelinde açtığı mağazalarla hızlı bir büyüme yakalayan LC Waikiki’de Villar, CEO Yardımcısı oldu. Yani LC Waikiki’nin icrasını üstlenen CEO Mustafa Küçük’ten sonraki ikinci isim.
Bodrum katındaki küçük atölyeyle başladı
Inditex ile LC Waikiki’nin hikayesi aslında birbirine benziyor. 1988 yılında Zeytinburnu’nda bir apartmanın bodrum katındaki atölyesinde üretime başlayan hikaye, Fransız LC Waikiki’yle yapılan fason üretimle kesişti. Ardından 1997 yılında LC Waikiki’yi satın alındı ve şu andaki küresel gücüne ulaşmış oldu.
Bugün 5 kıtada, 61 ülkede bin 300 mağazasında yılda 600 milyon parça ürün satışı gerçekleştiren ve 55 bin çalışanı bulunan LC Waikiki, 2023 yılını 144 milyar lira, 2024’ü de yüzde 55 büyümeyle 207 milyar liralık ciroyla kapattı. 6 milyar dolar olarak belirlenen cironun 1.2 milyar dolarını ise ihracat karşıladı. LC Waikiki, 2025 yılında Avrupa’nın en başarılı 3’üncü markası hedefini yakalamayı planlıyor. Bu da bir anlamda Inditex ile rekabet etmek demek. LC Waikiki, İspanyol Javier Villar’ı kadrosuna alarak, İspanyol rakibini zorlayacak gibi görünüyor.
2015’te dünyanın en zengini unvanını aldı
Inditex’in kurucusu Amancio Ortega, şu anda 134 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 11’inci, Avrupa’nın da ikinci ismi. Avrupa’da liderlik yine sektöründeki rakibi Louis Vuitton markasının patronu Fransız Bernard Arnault’a ait. Amancio Ortega, 2015 yılında kısa süreliğine de olsa, dünyanın en zengin ismi unvanını almıştı. O dönem şirketin değeri 80 milyar dolara ulaşmış, bu değerle Ortega’nın serveti, birinci olan Bill Gates’i geçmesini sağlamıştı. Kısa bir hatırlatma daha yapmak isterim. Ortega’nın şirketi Zara’nın Türkiye’de ilginç davaları olmuştu. Hem şarkıcı Zara ve hem de iletişim şirketi Zarakol’a karşı açılan davalar, 2013 yılında medyanın gündeminde yer almıştı.