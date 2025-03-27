LCW, İspanyol rakibinin yöneticisini kadrosuna kattı

Avrupa’da hızla büyüyen, 2026 yılında ilk 3 marka olmayı hedefleyen LC Waikiki, bu alandaki rakibi olan dünya devi İspanyol Inditex’in yöneticisini transfer etti. Zara, Bershka, Massimo Dutti gibi markaların tedarik zincirini yöneten İspanyol Jaiver Villar, CEO Yardımcısı olarak LC Waikiki’ye katıldı.

Dünyanın en büyük giyim şirketi İspanyol Inditex. Dünyanın en önemli mar­kaları Zara, Zara Home, Bershka , Massimo Dutti, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe ve Lefties gibi onlarcasını bünyesinde barın­dırıyor. 93 ülkede, 7 bin 200’den fazla mağazasında 161 bin kişiye istihdam sağlıyor. Türkiye’de de oldukça yaygın olan bu markaların toplamda yaptığı ciro ise 35 milyar euronun üzerinde.

Amancio Orte­ga ve eşi Rosalia Mera’nın kurduğu Inditex’in geçmişi ise ilginç bir ba­şarı hikayesiyle başlıyor. 1960'la­rın başında İspanya'nın A Coruna kentinde yerel bir gömlek üretici­sinde çalışırken giyim sektöründe kendi işini kuran Amancio Ortega ve eşi, kendi tasarımlarını evlerin­de geliştirerek bu imparatorluğu kurdu.

1975'te çift, düşük fiyatlara popüler moda ürünleri üreten ilk mağazaları Zara'yı açtı. İlk yurt­dışı mağazasını Portekiz’de 1988 yılında açmasıyla küresel alanda hızla yayılan Inditex’in son yıllar­da yakaladığı başarının arkasın­daki isimlerden biri de Javier Vil­lar. 2003 yılında Zara ile Inditex’e adım atan Villar, ardından İspan­ya’nın en eski hazır giyim zinci­ri olan bin 500’e yakın mağazası bulunan şimdiki adıyla Tendam olan Grupo Cortefiel'da satın al­ma biriminde çalıştı.

Ardından tekrar Inditex’e dönen Villar, 16 yıl boyunca kesintisiz satın alma, kaynak sağlama ve tedarik zinci­ri bölümlerinde üst düzey pozis­yonlarda görev yaptı. Bu bilgileri vermemin nedeni, Villar’ın yeni işiyle ilgili. Dünyanın en büyük gi­yim zinciri Inditex’in küresel an­lamda en önemli isimlerinden bi­ri olan Villar, Türkiye’nin en bü­yük giyim zinciri LC Waikiki’ye transfer oldu. Son dönemde dün­ya genelinde açtığı mağazalarla hızlı bir büyüme yakalayan LC Waikiki’de Villar, CEO Yardım­cısı oldu. Yani LC Waikiki’nin ic­rasını üstlenen CEO Mustafa Kü­çük’ten sonraki ikinci isim.

Bodrum katındaki küçük atölyeyle başladı

Inditex ile LC Waikiki’nin hi­kayesi aslında birbirine benziyor. 1988 yılında Zeytinburnu’nda bir apartmanın bodrum katındaki atölyesinde üretime başlayan hi­kaye, Fransız LC Waikiki’yle ya­pılan fason üretimle kesişti. Ar­dından 1997 yılında LC Waikiki’yi satın alındı ve şu andaki küresel gücüne ulaşmış oldu.

Bugün 5 kı­tada, 61 ülkede bin 300 mağaza­sında yılda 600 milyon parça ürün satışı gerçekleştiren ve 55 bin ça­lışanı bulunan LC Waikiki, 2023 yılını 144 milyar lira, 2024’ü de yüzde 55 büyümeyle 207 milyar liralık ciroyla kapattı. 6 milyar do­lar olarak belirlenen cironun 1.2 milyar dolarını ise ihracat karşıla­dı. LC Waikiki, 2025 yılında Avru­pa’nın en başarılı 3’üncü markası hedefini yakalamayı planlıyor. Bu da bir anlamda Inditex ile rekabet etmek demek. LC Waikiki, İspan­yol Javier Villar’ı kadrosuna ala­rak, İspanyol rakibini zorlayacak gibi görünüyor.

2015’te dünyanın en zengini unvanını aldı

Inditex’in kurucusu Amancio Ortega, şu anda 134 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 11’inci, Avrupa’nın da ikinci ismi. Avrupa’da liderlik yine sektöründeki rakibi Louis Vuitton markasının patronu Fransız Bernard Arnault’a ait. Amancio Ortega, 2015 yılında kısa süreliğine de olsa, dünyanın en zengin ismi unvanını almıştı. O dönem şirketin değeri 80 milyar dolara ulaşmış, bu değerle Ortega’nın serveti, birinci olan Bill Gates’i geçmesini sağlamıştı. Kısa bir hatırlatma daha yapmak isterim. Ortega’nın şirketi Zara’nın Türkiye’de ilginç davaları olmuştu. Hem şarkıcı Zara ve hem de iletişim şirketi Zarakol’a karşı açılan davalar, 2013 yılında medyanın gündeminde yer almıştı.