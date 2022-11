Leblebiye ‘değer’ kattı ABD’de raflara kilosu 32 dolar fiyatla girdi

AKBANK Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in davetiyle Eş Başkanı olduğu The American Turkish Society’nin (ATS) programlarında katıldıktan sonra New York’ta dünürümüz Barnett ailesinin ev sahipliğinde The Marmara Park Avenue Oteli’ne geçtik.

Kızım Sırma’nın 29 Ekim 2022 akşamı Ian Barnett’le nikahı sonrası 31 Ekim’de İstanbul’a dönüşe hazırlanırken, lobide otelin Operasyonlar Direktörü Gökhan Çakmak’la karşılaştık. Çakmak, kendisini anımsatmak için cep telefonundan 6 Mart 2015 tarihli yazımı gösterdi:

Simit, ABD’de Zagat’ın tavsiye listesine girdi…

Gökhan Çakmak, o günlerde Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un bizzat ilgilenip desteklediği Simit & Smith’in CEO’suydu. Çakmak’la Simit & Smith’in New York Üniversitesi (NYU) şubesinde buluşup sohbet etmiştik.

Çakmak, The Marmara Park Avenue Otel’deki görevinin yanısıra kendi özel işini de yönettiğini belirtti:

- Başta işlenmiş leblebi olmak üzere nohut bazlı atıştırmalıkları Gaziantep, Bursa ve Denizli’de yaptırıp ABD’de de pazarlıyoruz.

Aynı gün akşam saatlerinde havalimanına hareket öncesi lobide çalışırken Çakmakyanımıza uğradı. Yanında nişanlısı Hatice Bilici vardı. Bilici, kendini tanıttı:

- Merkezi Adana’da olan Bilici Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bilici’nin kızıyım. Holdinge bağlı şirketler tekstil, tarım, boya, turizm ve dış ticaret faaliyeti gösteriyor.

ABD’de Cornell Üniversitesi’nde ekonomi ve işletme eğitimini tamamlayıp, finans ve kamu yönetimi yüksek lisansı yaptığını belirtti:

- Aile şirketlerimizde 10 yıl çalıştım. Sonra da kendi işimi kurmak üzere yola çıktım.

The Marmara Park Avenue’da otel konuklarına da sunulan “Talia” markalı nohut bazlı atıştırmalıkları gösterdi:

- “Talia”, cennetten düşen çiğ taneleri, bolluk bereket demek. Markamıza bu ismi ben belirledim. Anadolu’nun milli çerezi leblebiyi işliyoruz, nohut bazlı atıştırmalıkları üretiyoruz. Gördüğünüz gibi ABD’ye de ihraç ediyoruz.

Gökhan Çakmak’la yollarının “Hamdi Ulukaya Girişimi” platformu üzerinden kesiştiğini vurguladı:

- Hamdi Ulukaya Girişimi platformuyla bağlantı kurdum. Orada Gökhan’la tanıştık.

Çakmak araya girdi:

- Hamdi Ulukaya Girişimi’nin mentorları arasındayım. Hamdi Bey’den çok şey öğreniyorum. Yolumuzu açan fikirleriyle bize çok destek oluyor.

Hatice Bilici, Talia’yı 2019 yılı ocak ayında kurduğunu bildirdi:

- Atıştırmalık ürünlerimizi ülkemizin yanısıra 10 ayrı ülkede ve ABD’de zincir marketler ile kahve dükkanlarında tüketicilere ulaştırıyoruz.

Yarattıkları katma değeri anlamak için leblebi örneği üzerinden hesap yaptırdım:

- İşlenmiş leblebinin kilosunu ABD’ye kaç dolara ihraç ediyorsunuz?

Çakmak, küçük paketlerin New York’taki market fiyatına baktı, onun üzerinden kilo başı fiyatını hesapladı:

- Talia markalı leblebinin market rafındaki kilo fiyatı burada 32 doları buluyor.

Çakmak’tan Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen normal paketlenmiş leblebinin market fiyatına bakmasını rica ettim. Baktı, onun da kilo başına market fiyatını hesapladı:

- Leblebinin marketteki fiyatı da kilo başına 15 dolar dolayında görünüyor.

Hatice Bilici, 2019 yılı başında kurduğu atıştırmalık markası yolculuğunda nişanlısıGökhan Çakmak’la kol kola çıtayı daha da yükseltmek üzere ilerliyor.

Leblebide kilo başına market fiyatında ABD’de 32 doları yakalamaları, katma değerli ürün konusunda başarılı olduklarını gösteriyor.

Nohut makarna ve kahvaltı gevreği sırada

TALIA atıştırmalık markasının kurucusu Hatice Bilici, cep telefonundan bir-iki ambalaj gösterdi:

- Nohuttan makarna ve kahvaltı gevreği üretmek üzere hazırlıklarımızı tamamladık. 2023 yılında piyasaya çıkaracağız.

Vegan beslenme yolunu seçenlerin bu ürünlere ilgi göstermesini beklediklerini belirtti:

- Nohutun yanısıra mercimeği de aynı şekilde ürünlerimizde işlemeyi düşünüyoruz.

Goldman Sachs’ta 20 milyar dolarlık fonu yönetiyor

SUZAN Sabancı Dinçer’in Eş Başkanlığını yürüttüğü American Turkish Society’nin uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs’la ortaklaşa düzenlediği “Türkiye’de Girişimcilik” toplantısı sonrasında Goldman Sachs’ın gelişmekte olan ülkelere yönelik fonlarını yöneten Başak Yavuz’la sohbet fırsatı yakaladım.

Yavuz, başında bulunduğu birimin 20 milyar dolarlık fonu yönettiğini belirtti:

- Şu anda bu fonun 3’te birini Çin piyasalarında değerlendiriyoruz.

Goldman Sachs’ın Türkiye’de hisse senedi ve bono-tahvil piyasalarında olup olmadığını sordum, yanıtladı:

- Bu dönemde Türkiye’de hisse senedi ve bono-tahvil piyasalarında yokuz.

Goldman Sachs’ın Türkiye’de geçmişte yatırımcılar arasında yer aldığını bildiğim için merak ettim:

- Türkiye piyasasından ne zaman çıktınız?

Şu yanıtı verdi:

- Bir yıldır Türkiye piyasalarında yokuz. Çıkışımız ani şekilde olmadı elbette. Portföyümüzü yavaş yavaş boşalttık.

Bu dönemde Türkiye piyasasına neden yönelmediklerini şöyle açıkladı:

- Türkiye piyasası döviz bazında çok sığlaştı. Marjlar çok düştü. Sonuçta yönettiğimiz fonlara kazandırmamız gerekiyor. Kazandıramayacağımız piyasalara da girmiyoruz.