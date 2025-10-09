Lefkoşa bağlantısallık ve kalkınma forumu
Türk Dünyasını akademik çalışmak zor iştir. Bırakın yılları, ayları her gün kendine dert edinirsin. Hep bir şeyler yapmak istersin, yaptıklarını ve yapılanları hep eksik görürsün.
Olmayınca kızarsın, bazen ümitsizliğe kapılırsın ama hiç pes etmezsin. Keza bilirsin ki Türkiye bu dünyada varlığını güçlendirecekse en yakını yine Türk dünyası olacak. Geçen hafta bu düşünceleri harekete geçirecek bir akademik etkinliğe katıldık. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Küreselleşen Türk Dünyası ve KKTC” konulu bir forum gerçekleştirdi. Açılış KKTC Cumhurbaşkanı sayın Ersin Tatar tarafından yapıldı.
Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Muhittin Şimşek ve ekibi muhteşem bir girişime imza atmışlar. Alan çalışan uzmanları toplamışlar. En çok önemsediğim ise forumun “Antalya Diplomasi Formu” gibi geleneksel hale getirilme düşüncesi ve “bağlantısallık ve kalkınmayı” amaçlamasıydı. Bu Kuzey KKTC’nin geleceğine büyük katkı sunacak.
Türk devletleri teşkilatı içerisinde KKTC
Soğuk Savaş’ın bitişiyle ABD tek kutuplu bir sistem yaratmak isterken sistemin kutupluluktan çok merkezli bir yapıya dönmesini önleyemedi. Bu yapıda bölgesel örgütler ve bölgesel güçler kendi bölgelerindeki sorunlarda daha önemli hale geldiler.
Bölgesel dayanışma mekanizmaları, küreselleşmenin olumsuz etkilerini dengeleyen, aynı zamanda devletlerin kendi çıkarlarını daha etkin savunmasına imkân tanıyan yapılar olarak ön plana çıktılar. Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk dünyasının dayanışma arayışlarının kurumsal ifadesi oldu.
KKTC’nin en önemli sorunu ekonomi. Bu sorunun en önemli nedeni ise uluslararası tanınma eksikliği. Bu eksiklik KKTC’nin doğrudan yabancı yatırımlara erişimini sınırlamakla kalmıyor bankacılık ve finans sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Tanınma konusunda KKTC kurulduğundan beri en önemli gelişme, Kasım 2022’de Semerkant’ta yapılan 9’uncu TDT zirvesinde KKTC’ye oy birliğiyle “gözlemci üye” statüsü verilmesidir.
KKTC ilk kez çok taraflı bir uluslararası örgütte temsil hakkı kazanmış oldu. Bu durum, Kıbrıs Türk halkı için diplomatik izolasyonun kırılmasına yönelik stratejik bir adımdır. TDT 17. Aksakallar Konseyi’nin 2025’te Girne’de yapılması ve Macaristan Zirvesi sonuç raporunda Kıbrıs Türk halkının Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak ifade edilmesi, örgütün KKTC’ye verdiği siyasi desteğin göstergesi olmuştur.
Neler yapılabilir?
Öncelikle KKTC’nin Türkiye aracılığıyla bu ülkelerle enerji, eğitim, turizm ve tarım alanlarında ortak projeler geliştirmesi hem kalkınma sürecine hem de uluslararası görünürlüğüne katkı sağlayacaktır. Bu noktada KKTC ve Türkiye, TDT üyeleri için karşılıklı çıkar projeleri teklif ederek KKTC’ye destek sağlamak için teşvik paketleri sunabilir.
Bugün Doğu Akdeniz’de dengelerin istikrarı için iki devletli bir Kıbrıs çözümüne ve Kıbrıs’ta güçlendirilmiş Türk varlığına ihtiyaç olduğu vurgusu, Teşkilat içerisinde sıklıkla gündeme getirilmelidir. Keza 1983’ten beri Ada’nın kuzeyinde işleyen bir devlet var. Bu devletin siyasi iradesi, siyasi sistemi, meclisi, karar verme yetisi var. Ama en önemlisi kendisini KKTC’li kabul eden ve bu siyasi gerçekliği yaşayan ve yaşatan vatandaşları var.
KKTC bir turizm cennetidir. Ada, Türk dünyasının Akdeniz’deki tatil destinasyonu olarak konumlandırılmalıdır. Bırakınız TDT üye ülkelerini, Türkiye nüfusunun bile ancak %5’i KKTC’yi görmüş durumda. Bu noktada KKTC’ye yönelik bir turizm hamlesi fiyat ve ulaşım desteğiyle harekete geçirilmelidir. Böylece halkların birbirini tanıması sağlanmalı, bağlantısallık artırılmalıdır.
‘Lojistiğin jeopolitiği’ yeni bir kavram. Lojistik sistemlerin bir parçası olmak, rekabet gücünü artırırken ekonomik güvenliğin sağlanmasının da temel yollarından biri olarak görülüyor. Zengezur Koridoru gerçekleşirse “Orta Koridor” daha aktif hale gelecek. Burada KKTC’nin önemi artıyor. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz’de önemli bir liman hüviyetinde. Enerji hatlarının ve deniz ticaret yollarının merkezinde yer alan KKTC, TDT’nin Akdeniz’e açılan kapısı konumunda. KKTC’nin Ercan Havalimanı, Gemikonağı ve Gazimağusa limanları; Orta Koridor projesinin Akdeniz’e açılan lojistik merkezi haline getirilebilir.
Bunların yanında Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları ortak projelerle geliştirilebilir; KKTC, yenilenebilir enerji projeleri için test sahası olaraksunulabilir. Türk Cumhuriyetlerinde dergi ve gazetelerde Kıbrıs konusu sıklıkla işlenmelidir. KKTC’de 24 uluslararası üniversitede yüz binin üzerinde yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu üniversitelerin örgüte üye ülkeler tarafından tanınırlığı önemli bir gelişme olacaktır. Ayrıca Türkiye’de eğitim gören Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere tez olarak Kıbrıs sorunu çalıştırılmalı ve Türkistan halklarında KKTC için bir farkındalık yaratılmalıdır. Bu öneriler fazlasıyla artırılabilir. Bak yine bir daraldık. Emin olun uluslararası ortam “Türk Yüzyılını” hızlandıracak yapıda.
Gelin sözden çok icraat üretelim.
