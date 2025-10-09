Lefkoşa bağlantısallık ve kalkınma forumu

Türk Dünyasını akademik çalışmak zor iştir. Bırakın yılları, ayları her gün kendine dert edinirsin. Hep bir şeyler yapmak istersin, yaptıklarını ve yapılanları hep eksik görürsün.

Ol­mayınca kızarsın, bazen ümitsizliğe kapılırsın ama hiç pes etmezsin. Keza bilirsin ki Türki­ye bu dünyada varlığını güçlendirecekse en yakını yine Türk dünyası olacak. Geçen hafta bu düşün­celeri harekete geçirecek bir akademik etkinliğe katıldık. Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde “Küreselleşen Türk Dünyası ve KKTC” konulu bir forum gerçekleştirdi. Açılış KKTC Cumhurbaşka­nı sayın Ersin Tatar tarafından yapıldı.

Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Muhittin Şimşek ve ekibi muhteşem bir girişime imza atmışlar. Alan çalışan uzmanları toplamışlar. En çok önemsediğim ise forumun “Antalya Diplomasi Formu” gibi geleneksel hale getirilme düşüncesi ve “bağlantısallık ve kalkın­mayı” amaçlamasıydı. Bu Kuzey KKTC’nin gele­ceğine büyük katkı sunacak.

Türk devletleri teşkilatı içerisinde KKTC

Soğuk Savaş’ın bitişiyle ABD tek kutuplu bir sistem yaratmak isterken sistemin kutupluluktan çok merkezli bir yapıya dönmesini önleyemedi. Bu yapıda bölgesel örgütler ve bölgesel güçler kendi bölgelerindeki sorunlarda daha önemli ha­le geldiler.

Bölgesel dayanışma mekanizmaları, küresel­leşmenin olumsuz etkilerini dengeleyen, aynı za­manda devletlerin kendi çıkarlarını daha etkin sa­vunmasına imkân tanıyan yapılar olarak ön plana çıktılar. Bu bağlamda, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk dünyasının dayanışma arayışlarının kurumsal ifadesi oldu.

KKTC’nin en önemli sorunu ekonomi. Bu so­runun en önemli nedeni ise uluslararası tanın­ma eksikliği. Bu eksiklik KKTC’nin doğrudan ya­bancı yatırımlara erişimini sınırlamakla kalmı­yor bankacılık ve finans sektörlerini de doğrudan etkiliyor. Tanınma konusunda KKTC kuruldu­ğundan beri en önemli gelişme, Kasım 2022’de Semerkant’ta yapılan 9’uncu TDT zirvesinde KKTC’ye oy birliğiyle “gözlemci üye” statüsü ve­rilmesidir.

KKTC ilk kez çok taraflı bir uluslarara­sı örgütte temsil hakkı kazanmış oldu. Bu durum, Kıbrıs Türk halkı için diplomatik izolasyonun kırılmasına yönelik stratejik bir adımdır. TDT 17. Aksakallar Konseyi’nin 2025’te Girne’de yapıl­ması ve Macaristan Zirvesi sonuç raporunda Kıb­rıs Türk halkının Türk Dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak ifade edilmesi, örgütün KKTC’ye verdiği siyasi desteğin göstergesi olmuştur.

Neler yapılabilir?

Öncelikle KKTC’nin Türkiye aracılığıyla bu ül­kelerle enerji, eğitim, turizm ve tarım alanlarında ortak projeler geliştirmesi hem kalkınma süreci­ne hem de uluslararası görünürlüğüne katkı sağ­layacaktır. Bu noktada KKTC ve Türkiye, TDT üyeleri için karşılıklı çıkar projeleri teklif ederek KKTC’ye destek sağlamak için teşvik paketleri su­nabilir.

Bugün Doğu Akdeniz’de dengelerin istikrarı için iki devletli bir Kıbrıs çözümüne ve Kıbrıs’ta güçlendirilmiş Türk varlığına ihtiyaç olduğu vur­gusu, Teşkilat içerisinde sıklıkla gündeme getiril­melidir. Keza 1983’ten beri Ada’nın kuzeyinde iş­leyen bir devlet var. Bu devletin siyasi iradesi, si­yasi sistemi, meclisi, karar verme yetisi var. Ama en önemlisi kendisini KKTC’li kabul eden ve bu siyasi gerçekliği yaşayan ve yaşatan vatandaşları var.

KKTC bir turizm cennetidir. Ada, Türk dün­yasının Akdeniz’deki tatil destinasyonu olarak ko­numlandırılmalıdır. Bırakınız TDT üye ülkeleri­ni, Türkiye nüfusunun bile ancak %5’i KKTC’yi görmüş durumda. Bu noktada KKTC’ye yönelik bir turizm hamlesi fiyat ve ulaşım desteğiyle ha­rekete geçirilmelidir. Böylece halkların birbirini tanıması sağlanmalı, bağlantısallık artırılmalıdır.

‘Lojistiğin jeopolitiği’ yeni bir kavram. Lojistik sistemlerin bir parçası olmak, rekabet gücünü ar­tırırken ekonomik güvenliğin sağlanmasının da temel yollarından biri olarak görülüyor. Zengezur Koridoru gerçekleşirse “Orta Koridor” daha ak­tif hale gelecek. Burada KKTC’nin önemi artıyor. Kıbrıs adası Doğu Akdeniz’de önemli bir liman hüviyetinde. Enerji hatlarının ve deniz ticaret yollarının merkezinde yer alan KKTC, TDT’nin Akdeniz’e açılan kapısı konumunda. KKTC’nin Ercan Havalimanı, Gemikonağı ve Gazimağusa limanları; Orta Koridor projesinin Akdeniz’e açı­lan lojistik merkezi haline getirilebilir.

Bunların yanında Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları or­tak projelerle geliştirilebilir; KKTC, yenilenebi­lir enerji projeleri için test sahası olaraksunula­bilir. Türk Cumhuriyetlerinde dergi ve gazeteler­de Kıbrıs konusu sıklıkla işlenmelidir. KKTC’de 24 uluslararası üniversitede yüz binin üzerinde yabancı öğrenci eğitim görmektedir. Bu üniver­sitelerin örgüte üye ülkeler tarafından tanınırlı­ğı önemli bir gelişme olacaktır. Ayrıca Türkiye’de eğitim gören Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğ­rencilere tez olarak Kıbrıs sorunu çalıştırılmalı ve Türkistan halklarında KKTC için bir farkında­lık yaratılmalıdır. Bu öneriler fazlasıyla artırıla­bilir. Bak yine bir daraldık. Emin olun uluslararası ortam “Türk Yüzyılını” hızlandıracak yapıda.

Gelin sözden çok icraat üretelim.