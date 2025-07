Lesotho size ne etti?

Etrafı Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevri­li bir kara ülkesi olduğunu öğrendiğimiz Lesotho Krallığı’nı birçoğumuz gibi bende ABD Başkanı Donald Trump’ın 185 ülke ara­sında en yüksek tarife oranını uygulayacağı ülke olarak açıklaması ile duymuştum.

İlk bakışta herhangi bir stratejik ya da jeo­politik önemi olmayan, kendi halinde bir eski İngiliz sömürgesi olarak var olma mücadelesi veren iki meclisli parlamenter monarşi ülke­si Lesotho iflasın eşiğine gelmiş.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Lesotho, 2,1 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla­sıyla (GSYİH), kıtanın ve dünyanın en yok­sul ülkeleri arasında yer alıyordu. Hatta Do­nald Trump bile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho’yu “hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke” ola­rak nitelendirmişti. Bu karar sonrası ülke­nin kısa süre içerisinde batacağı da öngörüler arasındaydı.

Kim sahip çıkacak?

Ve tabi ki bu karar ile Trump bir ülkeyi fe­lakete sürüklemiş. Geçtiğimiz günlerde Le­sotho yüksek işsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl sürecek ulusal afet hali ilan ettiğini duyurdu. Yüksek işsizlik oranı ise 2,5 milyonluk ülke­nin %50’sini şimdiden aşmış durumda.

Lesotho’nun Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kurumlar­dan maddi destek aldığını düşünürsek sadece ABD’nin hem yardımı kesmesi hem de vergi rejimini değiştirmesi bu ülke için ölümcül ol­muş. Bilinen bir yer altı kaynağı ya da madeni de olmayan bu ülkeye kim neden sahip çıksın diye düşünebilirsiniz.

Dünya’da yeni mücadele alanının Afrika kı­tası olacağı artık biliniyor. Çin’in uzun yıllar­dır Afrika’ya yaptığı yatırımın ABD ve Rus­ya’yı oldukça rahatsız ettiği de bir süredir dil­lendiriliyordu. Çin’e karşı kurulacak olası bir küresel ittifak sinyallerini verirken Afrika kıtasında artan çatışma ortamı önümüzdeki dönemin de habercisi.

Savaş endüstrileri tam doyuma ulaşma­mışken Afrika yeniden büyük bir pazar ola­rak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları içerisinde ku­sursuz bir güvenlik alanında gibi görünen Le­sotho ve onun gibi ülkeler jeopolitik ve stra­tejik önemsizliklerini bir kenara bırakarak savaş endüstrilerine üs olma karşılığında ge­leceklerini emanet edebilirler.

Hadi biraz zihin egzersizi yapalım. Ya Amerikan müesses nizamı zaten bunu he­sap etmişse? Lesotho örneğinde olduğu gi­bi nüfusunun %20’sinden fazlası AIDS ile boğuşan, fakirlikten kırılan bir yeri bile ge­lecek planları için kullanmak istiyorsa? Bir bakarsınız tüm şartlar olgunlaşmışken bu “önemsiz” yerde işsizliğe mahkum edilen halkın da desteği ile bir darbe olur, parla­menter monarşi diktatörlüğe dönüşür. Le­sotho kalkınır, müttefik askeri üsler ile do­lar. Çin’e karşı ileri bir karasal merkez hali­ne gelir? Neden olmasın.

“Terörsüz Türkiye” projesinde önemli adım

Türkiye bölgesel barışı adına önemli bir adımın eşiğinde. Son günlerde sosyal med­ya akışında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın saha gö­rüntüleri dolaşımda. Hakkari ile özellikle ilçeleri Yüksekova ve Çukurca’ya yaptığı zi­yaretler o bölgede yıllardır terörle mücadele eden askerlerimize çok önemli bir moral des­teği aynı zamanda.

Türkiye’nin barışının ve terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada da politik psi­koloji unsurları kullanılarak yönetilmesi sü­reç boyunca olası aksaklıkların en baştan ön­lenmesi içinde kritik önem taşıyor.

Çevresi her an yeni çatışmalara girebile­cek Türkiye’nin iç barışı ve iç konsolidas­yonu bu açıdan da her zamankinden daha önemli. Terör Örgütü PKK’nın silah bırak­ma kararını fiilen hayata geçirmesi için bir süredir geri sayımdayız. Son anda bir karar değişikliği olmazsa örgüt, bugün törenle si­lah bırakma sürecini başlatacak. Sürece yö­nelik provokasyon ve sabotaj olasılığı ise her zamankinden daha fazla. Silah bırakma sürecinin birkaç ayda tamamlanması hedef­leniyor.

Türkiye’nin liderliğinde Erbil ve Bağdat yönetimlerinin koordinasyonunda silah bı­rakma noktaları oluşturulması ve örgütün si­lahlarını bu alanlara bırakması öngörülüyor.

Türkiye uzun süre önce teröre karşı müca­delesini kazanmış beraber ülkemizin bölün­mez bütünlüğünün sarsılmayacağını ispatla­mıştı. Şimdi hep ülkemizin geleceği için eli­mizi taşın altına koyma zamanı. Bu uğurda kaybettiğimiz binlerce insanımızın ve şehi­dimizin ruhu şâd olsun.