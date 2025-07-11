Lesotho size ne etti?
Etrafı Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili bir kara ülkesi olduğunu öğrendiğimiz Lesotho Krallığı’nı birçoğumuz gibi bende ABD Başkanı Donald Trump’ın 185 ülke arasında en yüksek tarife oranını uygulayacağı ülke olarak açıklaması ile duymuştum.
İlk bakışta herhangi bir stratejik ya da jeopolitik önemi olmayan, kendi halinde bir eski İngiliz sömürgesi olarak var olma mücadelesi veren iki meclisli parlamenter monarşi ülkesi Lesotho iflasın eşiğine gelmiş.
Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Lesotho, 2,1 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla (GSYİH), kıtanın ve dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyordu. Hatta Donald Trump bile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho’yu “hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke” olarak nitelendirmişti. Bu karar sonrası ülkenin kısa süre içerisinde batacağı da öngörüler arasındaydı.
Kim sahip çıkacak?
Ve tabi ki bu karar ile Trump bir ülkeyi felakete sürüklemiş. Geçtiğimiz günlerde Lesotho yüksek işsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl sürecek ulusal afet hali ilan ettiğini duyurdu. Yüksek işsizlik oranı ise 2,5 milyonluk ülkenin %50’sini şimdiden aşmış durumda.
Lesotho’nun Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kurumlardan maddi destek aldığını düşünürsek sadece ABD’nin hem yardımı kesmesi hem de vergi rejimini değiştirmesi bu ülke için ölümcül olmuş. Bilinen bir yer altı kaynağı ya da madeni de olmayan bu ülkeye kim neden sahip çıksın diye düşünebilirsiniz.
Dünya’da yeni mücadele alanının Afrika kıtası olacağı artık biliniyor. Çin’in uzun yıllardır Afrika’ya yaptığı yatırımın ABD ve Rusya’yı oldukça rahatsız ettiği de bir süredir dillendiriliyordu. Çin’e karşı kurulacak olası bir küresel ittifak sinyallerini verirken Afrika kıtasında artan çatışma ortamı önümüzdeki dönemin de habercisi.
Savaş endüstrileri tam doyuma ulaşmamışken Afrika yeniden büyük bir pazar olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları içerisinde kusursuz bir güvenlik alanında gibi görünen Lesotho ve onun gibi ülkeler jeopolitik ve stratejik önemsizliklerini bir kenara bırakarak savaş endüstrilerine üs olma karşılığında geleceklerini emanet edebilirler.
Hadi biraz zihin egzersizi yapalım. Ya Amerikan müesses nizamı zaten bunu hesap etmişse? Lesotho örneğinde olduğu gibi nüfusunun %20’sinden fazlası AIDS ile boğuşan, fakirlikten kırılan bir yeri bile gelecek planları için kullanmak istiyorsa? Bir bakarsınız tüm şartlar olgunlaşmışken bu “önemsiz” yerde işsizliğe mahkum edilen halkın da desteği ile bir darbe olur, parlamenter monarşi diktatörlüğe dönüşür. Lesotho kalkınır, müttefik askeri üsler ile dolar. Çin’e karşı ileri bir karasal merkez haline gelir? Neden olmasın.
“Terörsüz Türkiye” projesinde önemli adım
Türkiye bölgesel barışı adına önemli bir adımın eşiğinde. Son günlerde sosyal medya akışında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın saha görüntüleri dolaşımda. Hakkari ile özellikle ilçeleri Yüksekova ve Çukurca’ya yaptığı ziyaretler o bölgede yıllardır terörle mücadele eden askerlerimize çok önemli bir moral desteği aynı zamanda.
Türkiye’nin barışının ve terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada da politik psikoloji unsurları kullanılarak yönetilmesi süreç boyunca olası aksaklıkların en baştan önlenmesi içinde kritik önem taşıyor.
Çevresi her an yeni çatışmalara girebilecek Türkiye’nin iç barışı ve iç konsolidasyonu bu açıdan da her zamankinden daha önemli. Terör Örgütü PKK’nın silah bırakma kararını fiilen hayata geçirmesi için bir süredir geri sayımdayız. Son anda bir karar değişikliği olmazsa örgüt, bugün törenle silah bırakma sürecini başlatacak. Sürece yönelik provokasyon ve sabotaj olasılığı ise her zamankinden daha fazla. Silah bırakma sürecinin birkaç ayda tamamlanması hedefleniyor.
Türkiye’nin liderliğinde Erbil ve Bağdat yönetimlerinin koordinasyonunda silah bırakma noktaları oluşturulması ve örgütün silahlarını bu alanlara bırakması öngörülüyor.
Türkiye uzun süre önce teröre karşı mücadelesini kazanmış beraber ülkemizin bölünmez bütünlüğünün sarsılmayacağını ispatlamıştı. Şimdi hep ülkemizin geleceği için elimizi taşın altına koyma zamanı. Bu uğurda kaybettiğimiz binlerce insanımızın ve şehidimizin ruhu şâd olsun.