  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Çağdaş YILDIZ
  4. Lesotho size ne etti?

Lesotho size ne etti?

Çağdaş YILDIZ
Çağdaş YILDIZ Boomerang cagdas.yildiz@dunya.com

Etrafı Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevri­li bir kara ülkesi olduğunu öğrendiğimiz Lesotho Krallığı’nı birçoğumuz gibi bende ABD Başkanı Donald Trump’ın 185 ülke ara­sında en yüksek tarife oranını uygulayacağı ülke olarak açıklaması ile duymuştum.

İlk bakışta herhangi bir stratejik ya da jeo­politik önemi olmayan, kendi halinde bir eski İngiliz sömürgesi olarak var olma mücadelesi veren iki meclisli parlamenter monarşi ülke­si Lesotho iflasın eşiğine gelmiş.

Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Lesotho, 2,1 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla­sıyla (GSYİH), kıtanın ve dünyanın en yok­sul ülkeleri arasında yer alıyordu. Hatta Do­nald Trump bile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen dış yardımların ifşasına ilişkin açıklamasında 8 milyon dolarlık yardım alan Lesotho’yu “hiç kimsenin adını bile duymadığı bir ülke” ola­rak nitelendirmişti. Bu karar sonrası ülke­nin kısa süre içerisinde batacağı da öngörüler arasındaydı.

Kim sahip çıkacak?

Ve tabi ki bu karar ile Trump bir ülkeyi fe­lakete sürüklemiş. Geçtiğimiz günlerde Le­sotho yüksek işsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl sürecek ulusal afet hali ilan ettiğini duyurdu. Yüksek işsizlik oranı ise 2,5 milyonluk ülke­nin %50’sini şimdiden aşmış durumda.

Lesotho’nun Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Bankası, Avrupa Birliği gibi kurumlar­dan maddi destek aldığını düşünürsek sadece ABD’nin hem yardımı kesmesi hem de vergi rejimini değiştirmesi bu ülke için ölümcül ol­muş. Bilinen bir yer altı kaynağı ya da madeni de olmayan bu ülkeye kim neden sahip çıksın diye düşünebilirsiniz.

Dünya’da yeni mücadele alanının Afrika kı­tası olacağı artık biliniyor. Çin’in uzun yıllar­dır Afrika’ya yaptığı yatırımın ABD ve Rus­ya’yı oldukça rahatsız ettiği de bir süredir dil­lendiriliyordu. Çin’e karşı kurulacak olası bir küresel ittifak sinyallerini verirken Afrika kıtasında artan çatışma ortamı önümüzdeki dönemin de habercisi.

Savaş endüstrileri tam doyuma ulaşma­mışken Afrika yeniden büyük bir pazar ola­rak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları içerisinde ku­sursuz bir güvenlik alanında gibi görünen Le­sotho ve onun gibi ülkeler jeopolitik ve stra­tejik önemsizliklerini bir kenara bırakarak savaş endüstrilerine üs olma karşılığında ge­leceklerini emanet edebilirler.

Hadi biraz zihin egzersizi yapalım. Ya Amerikan müesses nizamı zaten bunu he­sap etmişse? Lesotho örneğinde olduğu gi­bi nüfusunun %20’sinden fazlası AIDS ile boğuşan, fakirlikten kırılan bir yeri bile ge­lecek planları için kullanmak istiyorsa? Bir bakarsınız tüm şartlar olgunlaşmışken bu “önemsiz” yerde işsizliğe mahkum edilen halkın da desteği ile bir darbe olur, parla­menter monarşi diktatörlüğe dönüşür. Le­sotho kalkınır, müttefik askeri üsler ile do­lar. Çin’e karşı ileri bir karasal merkez hali­ne gelir? Neden olmasın.

“Terörsüz Türkiye” projesinde önemli adım

Türkiye bölgesel barışı adına önemli bir adımın eşiğinde. Son günlerde sosyal med­ya akışında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın’ın saha gö­rüntüleri dolaşımda. Hakkari ile özellikle ilçeleri Yüksekova ve Çukurca’ya yaptığı zi­yaretler o bölgede yıllardır terörle mücadele eden askerlerimize çok önemli bir moral des­teği aynı zamanda.

Türkiye’nin barışının ve terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada da politik psi­koloji unsurları kullanılarak yönetilmesi sü­reç boyunca olası aksaklıkların en baştan ön­lenmesi içinde kritik önem taşıyor.

Çevresi her an yeni çatışmalara girebile­cek Türkiye’nin iç barışı ve iç konsolidas­yonu bu açıdan da her zamankinden daha önemli. Terör Örgütü PKK’nın silah bırak­ma kararını fiilen hayata geçirmesi için bir süredir geri sayımdayız. Son anda bir karar değişikliği olmazsa örgüt, bugün törenle si­lah bırakma sürecini başlatacak. Sürece yö­nelik provokasyon ve sabotaj olasılığı ise her zamankinden daha fazla. Silah bırakma sürecinin birkaç ayda tamamlanması hedef­leniyor.

Türkiye’nin liderliğinde Erbil ve Bağdat yönetimlerinin koordinasyonunda silah bı­rakma noktaları oluşturulması ve örgütün si­lahlarını bu alanlara bırakması öngörülüyor.

Türkiye uzun süre önce teröre karşı müca­delesini kazanmış beraber ülkemizin bölün­mez bütünlüğünün sarsılmayacağını ispatla­mıştı. Şimdi hep ülkemizin geleceği için eli­mizi taşın altına koyma zamanı. Bu uğurda kaybettiğimiz binlerce insanımızın ve şehi­dimizin ruhu şâd olsun.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
En riskli 4 Temmuz 04 Temmuz 2025
NATO’da liderlik işimize yarar mı? 27 Haziran 2025
İsrail – İran iletişim savaşları 20 Haziran 2025
Ortadoğu gündem olur mu? 13 Haziran 2025
SAFE planı Avrupa’yı korur mu? 30 Mayıs 2025
Amerika Netanyahu’yu gözden mi çıkardı? 23 Mayıs 2025
Devrim topraklarını canlandırmak 16 Mayıs 2025
Mikroklima 09 Mayıs 2025
Avrupa’da elektriğin yeniden keşfi 02 Mayıs 2025
Ya iş, ya siyaset 25 Nisan 2025