Lexus lüksün geleceğini yeniden tanımlıyor
Japon otomotiv devi Lexus, 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda premium mobilite vizyonunu tanıttı. “Özgürlüğü Keşfet” temasıyla sunulan yeni konseptler; sadece otomobilleri değil, deniz ve hava araçlarını da kapsayan bütüncül bir lüks yaşam ekosistemine işaret ediyor.
Japon premium otomobil markası Lexus, 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda geleceğin tasarım dilini ve mobilite anlayışını ortaya koyan kapsamlı bir konsept serisiyle sahneye çıktı. Marka, otomobilden katamarana, kişisel hava aracından mikro ulaşım araçlarına kadar uzanan ürün ailesiyle, lüksü otomobilin ötesine taşıyan bir yaklaşım sergiliyor.
“Discover freedom – Özgürlüğü keşfedin” temasıyla sunulan yeni ekosistem, mobiliteyi kişisel alan, sürdürülebilirlik ve özgür hareket kabiliyeti temelinde yeniden tanımlıyor.
LS Concept
Lexus’un amiral gemisi LS modeli, bu kez bambaşka bir yorumla sahnede. Modelin adındaki “S” artık “Space – Alan” anlamına geliyor. Altı tekerlekli özgün gövde tasarımı, kabin içi yaşam alanını maksimum düzeye çıkarıyor. Özellikle ikinci ve üçüncü sıra yolcular için geniş ve eş zamanlı giriş-çıkış imkânı sunuluyor. Bu konsept, kara yolculuğunu bir iç mekân deneyimi haline getirmeyi hedefliyor. Sportif ve zarif çizgileriyle öne çıkan Coupe versiyonu ise lüks ve performansı aynı çatı altında buluşturuyor. Araç, her yolcunun kendi kişisel konfor alanına sahip olabileceği ferah bir kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. LS Micro Concept ise şehir içi dar kullanım alanları için geliştirilen tek kişilik bir otonom araç. Kısa mesafelerde çevik ve ekonomik hareket kabiliyeti sağlıyor.
LS Sport Concept ise sürücüyü merkeze alan kokpit tasarımı ve duygusal sürüş hissiyle,
Lexus’un spor otomobil kimliğini yeniden kurgulama iddiasını ortaya koyuyor.
Lexus, fuarda yalnızca otomobil konseptlerini değil, mobiliteyi yaşam kültürüyle birleştiren bir ekosistem de tanıttı.
Lüks, artık sadece karada değil
Fuarda sergilenen Lexus Catamaran, yapay zekâ destekli otomatik pilot sistemiyle çalışan çevreci bir deniz aracı olarak dikkat çekti. Joby Aviation işbirliğiyle geliştirilen otonom eVTOL hava aracı, bireysel hava mobilitesinin geleceğini temsil ediyor.
Ayrıca Lexus Home konsepti, güneş enerjisini araç bataryasıyla entegre eden sürdürülebilir bir yaşam alanı sunarken; Lexus Hub, kara, deniz ve hava ulaşımını birleştiren sosyal paylaşım merkezi olarak tanıtıldı.
Özellikle denizcilikte otomotivin son durumdaki yerinin, teknolojisinin yeri düşünüldüğünde Japon markanın yaptığı çalışmaların geleceğe yön vermesi şaşırtıcı olmaz. Tabii ki konsept ve gerçek arasındaki dengeyi gözetmek önemli.
Bu yeni konseptler, Lexus’un lüksü yalnızca otomobillerde değil, yaşamın her alanında özgürlük ve kişisel alanla bütünleştirme vizyonunu ortaya koyuyor.
Rolls-Royce’dan 100 yıla özel koleksiyon
Rolls-Royce Bespoke (kişiselleştirme) Collective’in tasarımcı, mühendis ve ustaları, tüm uzmanlıklarını ve yaratıcılıklarını bir araya getirerek, markanın başyapıtı olarak nitelendirilebilecek bir eşsiz koleksiyonu hayata geçirdi.
Rolls-Royce Bespoke ekibi, 1920’lerden günümüze Phantom’un her neslinin ruhunu ve kimliğini detaylı bir şekilde inceleyerek, modelin dünyasına tam anlamıyla nüfuz etti. Bespoke ekibi, Phantom’un önemli sahiplerini, Rolls-Royce’un kilit isimlerini, modelin tasarlanıp üretildiği mekanları ve dönemin ruhunu yansıtan önemli olayları detaylı bir şekilde araştırdı. Bu ilham kaynakları, önce 77 el çizimi motif olarak tasarlandı ve ardından Phantom Centenary Private Collection’a özenle işlenmiş arşiv referanslarıyla yansıtıldı.
Ortaya çıkan bu özel koleksiyon, Phantom’un geçmişine saygı duruşunda bulunurken, bugününü tanımlıyor ve önümüzdeki 100 yıl boyunca modelin mirasını şekillendirecek prensipleri ortaya koyuyor.
Araç, Bespoke iki tonlu boya ile tamamlanıyor ve uzun yüzeylerdeki bu uygulama, 1930’lu yılların Phantom modellerinin akıcı silüetine saygı duruşu niteliği taşıyor. Yan gövde, Arctic White üzerine Super Champagne Crystal kaplamasıyla sunulurken, üst gövde siyah üzerine Super Champagne Crystal ile tamamlanıyor.
İngiliz efsanesinin efsane olmasında en önemli noktalardan biri olan muhteşem konforlu arka koltukları ise 1926 yılından ilham alıyor. “Phantom of Love” modelinden esinlenilen koltuklar dönemin el dokuması Aubusson halılarıyla özel olarak tasarlanmış. Koltuklardaki sanat eserleri, Londra’daki markanın ilk adresi Conduit Street’ten, Henry Royce’un Güney Fransa’yı konu alan yağlı boya tablolarına kadar uzanıyor.
İstanbul’da tekne şovu
Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük fuarı olan Bosphorus Boat Show, Ataköy Marina’da gerçekleştirildi. 40 binden fazla ziyaretçinin iştirak ettiği fuarda, 250 bin TL ile 650 milyon TL arasında 350’ye yakın tekne sergilendi.
Türkiye’de son dönemde art arda düzenlenen fuarlar içinde öne çıkan Bosphorus Boat Show, bu yıl ilk kez Ataköy Marina’da kapılarını açtı. Türkiye’nin deniz üzerinde düzenlenen en büyük fuarı olarak nitelendirilen etkinlikte; 250 binden 650 milyon TL’ye kadar farklı segmentlerde yelkenliler, katamaranlar, motor yatlar, deniz oyuncakları ve ekipmanları meraklılarıyla buluştu.
İki yüzü aşkın firmanın, 500’ün üzerinde yerli ve yabancı markayla katılım sağladığı fuarda, 3 metreden 33 metreye kadar farklı boylarda yaklaşık 350 tekne sergilendi. Bunların 200’ü deniz üzerinde, kalanlar ise karada ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.
Fuarın açılışına; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran ve sektör temsilcileri katıldı. ED Fuarcılık tarafından, YATED desteği ve GİSBİR ana sponsorluğunda düzenlenen fuara 40 binden fazla ziyaretçi geldi.
“Bağlama kapasitesini artırıyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, konuşmasında sektörde önemli bir ivme yakalandığını belirterek, Türkiye’nin yat imalatında dünya çapında rekabet gücü kazandığını söyledi. Ünüvar, “Sipariş toplam boy uzunluğu itibarıyla Türkiye, İtalya’nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Yat ve tekne endüstrimiz yeniliğe ve katma değer üretimine odaklanmış durumda” dedi.
Ünüvar, marina kapasitesini artıracak projelerin sürdüğünü söyleyerek, özellikle İzmir ve Fethiye’de yeni yatırımların gündemde olduğunu ifade etti.
Finansman ve maliyet baskısı sektörü zorluyor
İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise sektörde son yıllarda önemli başarılar yakalanmasına rağmen maliyet artışı ve finansmana erişim sorunlarının rekabet gücünü zorladığını vurguladı: “Uluslararası rekabette konumumuzu korumamız için bu sorunların çözülmesi gerekiyor.”
Bu yıl fuarın Pendik’ten Ataköy Marina’ya taşındığını hatırlatan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ise 24 metre altı teknelerde KDV muafiyetinin kaldırılmasının yerli üreticileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.
GİSBİR Başkanı Murat Kıran ise Türkiye’nin 135 bin kayıtlı tekneye karşılık yaklaşık 40 bin bağlama kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, altyapı yatırımlarının hızlanması gerektiğini belirtti.
