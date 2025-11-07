Lexus lüksün geleceğini yeniden tanımlıyor

Japon otomotiv devi Lexus, 2025 Japonya Mobilite Fuarı’nda premium mobilite vizyonunu tanıttı. “Özgürlüğü Keşfet” temasıyla sunulan yeni konseptler; sadece otomobilleri değil, deniz ve hava araçlarını da kapsayan bütüncül bir lüks yaşam ekosistemine işaret ediyor.

Japon premium otomobil mar­kası Lexus, 2025 Japonya Mo­bilite Fuarı’nda geleceğin tasarım dilini ve mobilite anlayışını or­taya koyan kapsamlı bir konsept serisiyle sahneye çıktı. Marka, otomobilden katamarana, kişi­sel hava aracından mikro ulaşım araçlarına kadar uzanan ürün ai­lesiyle, lüksü otomobilin ötesine taşıyan bir yaklaşım sergiliyor.

“Discover freedom – Özgürlü­ğü keşfedin” temasıyla sunulan yeni ekosistem, mobiliteyi kişisel alan, sürdürülebilirlik ve özgür hareket kabiliyeti temelinde ye­niden tanımlıyor.

LS Concept

Lexus’un amiral gemisi LS mo­deli, bu kez bambaşka bir yorum­la sahnede. Modelin adındaki “S” artık “Space – Alan” anlamına ge­liyor. Altı tekerlekli özgün gövde tasarımı, kabin içi yaşam alanı­nı maksimum düzeye çıkarıyor. Özellikle ikinci ve üçüncü sıra yolcular için geniş ve eş zamanlı giriş-çıkış imkânı sunuluyor. Bu konsept, kara yolculuğunu bir iç mekân deneyimi haline getirme­yi hedefliyor. Sportif ve zarif çiz­gileriyle öne çıkan Coupe versi­yonu ise lüks ve performansı ay­nı çatı altında buluşturuyor. Araç, her yolcunun kendi kişisel konfor alanına sahip olabileceği ferah bir kabin tasarımıyla dikkat çekiyor. LS Micro Concept ise şehir içi dar kullanım alanları için geliştirilen tek kişilik bir otonom araç. Kısa mesafelerde çevik ve ekonomik hareket kabiliyeti sağlıyor.

LS Sport Concept ise sürücüyü merkeze alan kokpit tasarımı ve duygusal sürüş hissiyle,

Lexus’un spor otomobil kimli­ğini yeniden kurgulama iddiasını ortaya koyuyor.

Lexus, fuarda yalnızca otomo­bil konseptlerini değil, mobiliteyi yaşam kültürüyle birleştiren bir ekosistem de tanıttı.

Lüks, artık sadece karada değil

Fuarda sergilenen Lexus Cata­maran, yapay zekâ destekli oto­matik pilot sistemiyle çalışan çevreci bir deniz aracı olarak dik­kat çekti. Joby Aviation işbirli­ğiyle geliştirilen otonom eVTOL hava aracı, bireysel hava mobili­tesinin geleceğini temsil ediyor.

Ayrıca Lexus Home konsep­ti, güneş enerjisini araç batarya­sıyla entegre eden sürdürülebilir bir yaşam alanı sunarken; Lexus Hub, kara, deniz ve hava ulaşı­mını birleştiren sosyal paylaşım merkezi olarak tanıtıldı.

Özellikle denizcilikte otomoti­vin son durumdaki yerinin, tek­nolojisinin yeri düşünüldüğün­de Japon markanın yaptığı ça­lışmaların geleceğe yön vermesi şaşırtıcı olmaz. Tabii ki konsept ve gerçek arasındaki dengeyi gö­zetmek önemli.

Bu yeni konseptler, Lexus’un lüksü yalnızca otomobillerde de­ğil, yaşamın her alanında özgür­lük ve kişisel alanla bütünleştir­me vizyonunu ortaya koyuyor.

Rolls-Royce’dan 100 yıla özel koleksiyon

Rolls-Royce Bespoke (kişisel­leştirme) Collective’in tasa­rımcı, mühendis ve ustaları, tüm uzmanlıklarını ve yaratıcılıkla­rını bir araya getirerek, markanın başyapıtı olarak nitelendirilebi­lecek bir eşsiz koleksiyonu haya­ta geçirdi.

Rolls-Royce Bespoke ekibi, 1920’lerden günümüze Phan­tom’un her neslinin ruhunu ve kimliğini detaylı bir şekilde in­celeyerek, modelin dünyasına tam anlamıyla nüfuz etti. Bespo­ke ekibi, Phantom’un önemli sa­hiplerini, Rolls-Royce’un kilit isimlerini, modelin tasarlanıp üretildiği mekanları ve dönemin ruhunu yansıtan önemli olayları detaylı bir şekilde araştırdı. Bu il­ham kaynakları, önce 77 el çizimi motif olarak tasarlandı ve ardın­dan Phantom Centenary Private Collection’a özenle işlenmiş ar­şiv referanslarıyla yansıtıldı.

Ortaya çıkan bu özel koleksi­yon, Phantom’un geçmişine say­gı duruşunda bulunurken, bugü­nünü tanımlıyor ve önümüzdeki 100 yıl boyunca modelin mirasını şekillendirecek prensipleri orta­ya koyuyor.

Araç, Bespoke iki tonlu boya ile tamamlanıyor ve uzun yüzeyler­deki bu uygulama, 1930’lu yılla­rın Phantom modellerinin akı­cı silüetine saygı duruşu niteliği taşıyor. Yan gövde, Arctic White üzerine Super Champagne Crys­tal kaplamasıyla sunulurken, üst gövde siyah üzerine Super Cham­pagne Crystal ile tamamlanıyor.

İngiliz efsanesinin efsane ol­masında en önemli noktalardan biri olan muhteşem konforlu ar­ka koltukları ise 1926 yılından il­ham alıyor. “Phantom of Love” modelinden esinlenilen koltuk­lar dönemin el dokuması Aubus­son halılarıyla özel olarak tasar­lanmış. Koltuklardaki sanat eser­leri, Londra’daki markanın ilk adresi Conduit Street’ten, Henry Royce’un Güney Fransa’yı konu alan yağlı boya tablolarına kadar uzanıyor.

İstanbul’da tekne şovu

Türkiye’nin deniz üzerindeki en büyük fuarı olan Bosphorus Boat Show, Ataköy Marina’da gerçekleştirildi. 40 binden fazla ziyaretçinin iştirak ettiği fuarda, 250 bin TL ile 650 milyon TL arasında 350’ye yakın tekne sergilendi.

Türkiye’de son dönemde art arda düzenle­nen fuarlar içinde öne çıkan Bosphorus Boat Show, bu yıl ilk kez Ataköy Marina’da ka­pılarını açtı. Türkiye’nin deniz üzerinde dü­zenlenen en büyük fuarı olarak nitelendirilen etkinlikte; 250 binden 650 milyon TL’ye kadar farklı segmentlerde yelkenliler, katamaranlar, motor yatlar, deniz oyuncakları ve ekipmanları meraklılarıyla buluştu.

İki yüzü aşkın firmanın, 500’ün üzerinde yerli ve yabancı markayla katılım sağladığı fuarda, 3 metreden 33 metreye kadar farklı boylarda yak­laşık 350 tekne sergilendi. Bunların 200’ü deniz üzerinde, kalanlar ise karada ziyaretçilerin in­celemesine sunuldu.

Fuarın açılışına; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ti­caret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, YATED Yönetim Kurulu Başkanı Mu­rat Bekiroğlu, GİSBİR Yönetim Kurulu Başka­nı Murat Kıran ve sektör temsilcileri katıldı. ED Fuarcılık tarafından, YATED desteği ve GİSBİR ana sponsorluğunda düzenlenen fuara 40 bin­den fazla ziyaretçi geldi.

“Bağlama kapasitesini artırıyoruz”

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dur­muş Ünüvar, konuşmasında sektörde önemli bir ivme yakalandığını belirterek, Türkiye’nin yat imalatında dünya çapında rekabet gücü ka­zandığını söyledi. Ünüvar, “Sipariş toplam boy uzunluğu itibarıyla Türkiye, İtalya’nın ardın­dan ikinci sıraya yükseldi. Yat ve tekne endüst­rimiz yeniliğe ve katma değer üretimine odak­lanmış durumda” dedi.

Ünüvar, marina kapasitesini artıracak proje­lerin sürdüğünü söyleyerek, özellikle İzmir ve Fethiye’de yeni yatırımların gündemde olduğu­nu ifade etti.

Finansman ve maliyet baskısı sektörü zorluyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise sektörde son yıllarda önemli başarılar yakalanmasına rağmen maliyet artışı ve finans­mana erişim sorunlarının rekabet gücünü zor­ladığını vurguladı: “Uluslararası rekabette ko­numumuzu korumamız için bu sorunların çö­zülmesi gerekiyor.”

Bu yıl fuarın Pendik’ten Ataköy Marina’ya ta­şındığını hatırlatan YATED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu ise 24 metre altı tek­nelerde KDV muafiyetinin kaldırılmasının yer­li üreticileri olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

GİSBİR Başkanı Murat Kıran ise Türkiye’nin 135 bin kayıtlı tekneye karşılık yaklaşık 40 bin bağlama kapasitesine sahip olduğuna dikkat çe­kerek, altyapı yatırımlarının hızlanması gerek­tiğini belirtti.