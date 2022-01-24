Lezzetler, sergiler, müze ve yarışmalar

Müthiş bir emek ve bilgi birikimi: Hisart Canlı Tarih Müzesi

Görülmeden, gezilmeden anlaşılamayacak özel bir müzeden söz etmek istiyorum bu hafta... Yeri Kâğıthane’de. Kapısında şöyle yazıyor: “Hisart Canlı Tarih Müzesi”. Ve en son söyleyeceğimi en baştan söyleyeyim, daha merkezi bir noktada daha geniş bir alanı çok, ama çok hak ediyor. Gidince göreceksiniz, kelimenin tam anlamıyla çılgın bir proje. Birçok nadide eserin aralarında bulunduğu parçaların yanı sıra tarihin ilgili dönemlerini betimleyen diorama ve mankenler yer alıyor. Teknoloji ve sanatı bir araya getiren, gerçekliğin sınırlarını zorlayan bir harikalar ülkesi.

Çuhadaroğlu Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi’nin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu Amerika’da eğitim görmüş başarılı bir işinsanı. Türklerin Asya günlerinden başlayan yolculuğunun bugüne, dünyamızın yarınlarına dek canlandırıldığı bu müzeyi oluşturmuş. Çok küçük yaşlarından itibaren çamurdan, hurda parçalarından, çeşitli nesnelerden askerler yapmış, ordular kurmuş, köyler inşa etmiş. Daha sonra plastik uçak ve tank maketleri de yapmaya başlamış. Nejat Bey bu maket, model üretim merakını müzede kurduğu atölyede bizzat yaptığı diaromalar ile sergi salonlarına taşımış. Müthiş bir emek ve bilgi birikimi gerektiren bir çalışma… Hayallerinin peşinde koşmak ve başarmak, ne güzel bir duygu…

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- İstanbul’da Bitlis sofrasında…

Ben Bitlis’e hiç gitmedim. Ama hakkında yazılanları okudum, fotoğraflarına baktım. Bir resim denli güzel şehrimizi uzaktan sevdim. Dört nehrin oluşturduğu derin vadilerde kurulduğundan “Vadideki Güzel Şehir” diye anıldığını öğrendim. Bitlis'teki sanayileşme ve kentleşmenin toplumsal yaşamda önemli değişiklikler meydana getirdiğini de okuyor, bu nedenle belki de değişmeyen tek şeyin lezzetleri, damak tadı olduğunu düşünüyordum, haklıymışım. Sevgili dostum Adnan Şahin, Nişantaşı’ndaki Sade Beş Denizler Mutfağı’na Bitlis’in onca lezzetinden bazılarının Honey Leaves bal markasının kurucusu Ubeydullah Subaşı tarafından getirileceğini ve küçük bir tadım yapılacağını söylediğinde “tabii ki keyifle katılırım” dedim.

- Bebek Hotel’de Fransız mutfağından lezzetler

Bebek Hotel Barı benim için anılarla yüklü bir mekân. Ünlü Newsweek dergisi 1985 yılında Bebek Bar’ı dünyanın gidilmesi ve görülmesi gereken 50 barından biri olarak seçmişti. Yani bizim uğramaya başladığımız yıllardı. Önce Bebek Kahve’de adaçaylarımızı içer, akşamüzeri Bebek Bar’a uğrardık. Gemileri ve martıları izler, denizin ve gökyüzünün maviliğinin birbirine karıştığı anları, güneşin inmesiyle kararmaya başlayan gökyüzünün farklı renklerini izlerdik. Boğaz’ın bu güzel koyunda dolunayı seyretmenin keyfi de bir başkaydı. Geçtiğimiz günlerde bu defa Şef Demir Özkal’ın elinden Fransız mutfağı lezzetlerini tatmak için yine Bebek Hotel’deydik…

- Baksı Anadolu Ödülleri’nden ustalara selam, gençlere yeni alan

Baksı Kültür Sanat Vakfı, bu yıl ikinci kez verdiği Anadolu Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. “Geçmişi Selamlamak” başlığıyla düzenlenen 2021 ödül programında Refik Halit Karay “Edebiyat”, Bedri Rahmi Eyüboğlu “Görsel Sanatlar”, Emre Arolat “Mimarlık”, Muzaffer Sarısözen “Müzik” ve Lütfi Akad “Sinema” alanında Anadolu Ödülü’nün sahibi oldu. Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen Anadolu Ödülleri programında bu yıl ilk kez “Doğan Değer Ödülü” adıyla verilen Onur Ödülü’nü alan isim ise geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık. Mimarlık jürisinin verdiği Destek Ödülleri’ne de Melike Altınışık ve Ömer Selçuk Baz değer bulundu.

- 2. Yeditepe Bienali yeni sergilerle sürüyor

2. Yeditepe Bienali sergilerinde ikinci dönem, Fatih Cam Küp Galeri ve Nuruosmaniye Camii Mahzen’de devam ediyor. 7 Mart’a kadar sergilenecek olan eserler, mahzenin su ile ilişkisini vurgulayan bir tür iniş ve ağırbaşlılığı esas alıyor.

- Paşalimanı’nda Osmanlı reçeteleriyle lezzetler sunuluyor

Nilhan Sultan Köşkü Paşalimanı menüsü, Osmanlı reçeteleri sunarken bu coğrafyanın zengin gastronomik beslenme kültürünü de yansıtmayı amaçlıyor…

- Atölye Cer projesinde ilk sergi açıldı

Bir şantiye alanında hayata geçirilen proje olma özelliğini taşıyan Atölye Cer’de üç ay boyunca devam edecek sergilerin ilki, açıldı. Atölye Cer’de 31 Ocak tarihine kadar görülebilecek serinin ilk sergisinde Hakan Cingöz, Tolga Turan ve Şevket Sönmez’in resim ve heykellerden oluşan 41 adet eseri yer alıyor.

- 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda “Benim Gözümden Dünya”

1981 yılından bu yana aralıksız düzenlenen 41. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, bu sene sürdürülebilirlik vurgusu yaparak “Benim Gözümden Dünya” temasıyla çocukları hayallerindeki dünyayı resmetmeye çağırıyor. Çocuklar resimlerini 1 Nisan 2022 tarihine kadar pinarcocukresimyarismasi.com web sitesinden yükleyebilecek.