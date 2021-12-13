Lezzetleri, müzeleri, festivalleri, sergileriyle İstanbul

İstanbul’un lezzet tarihine bir yolculuk

“Bana İstanbul’u anlat, nasıldı? / Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı?” diye soruyor ünlü dizelerinde Nâzım Hikmet büyük bir özlemle. Nereye gidersem gideyim peşimi bırakmayan, mutlaka dönmek istediğim, hemen özlemeye başladığım tek şehir, İstanbul. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, izleri bugün de sürüyor, sürdürülmeye çalışılıyor. İstanbul lezzetleri de işte böyle değerler arasında. Rum, Yahudi, Ermeni mutfaklarının yanı sıra İstanbulluların âşina oldukları Karadeniz, Antep, Ege, Boşnak, Balkan, Kafkas, Trakya, Mardin, Antakya, Diyarbakır mutfakları da İstanbul’un kadim lezzet haritasında yerini almış kültürel değerler. Bunların kayıt altına alınması çok önemli. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu konudaki çalışmalarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan “Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri” kitabı bu konuda yazı, söyleşi ve fotoğraflarla İstanbul mutfağına büyüteç tutmayı amaçlayan değerli bir çalışma olarak öne çıkıyor.

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- İstanbul Modern 17 yaşında!

11 Aralık 2004’te kurulan İstanbul Modern, 17. yaşını kutluyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 8 milyon 500 bin ziyaretçiye ulaştığını kaydetti. Eczacıbaşı, "73 koleksiyon ve süreli sergi, 40 fotoğraf sergisi, 13 video sergisi, 17 yurt dışı sergisi gerçekleştirdik. Binin üzerinde sanatçı sergilerimizde yer aldı. 850 bin çocuk ve gencimiz sunduğumuz eğitim programlarına katılarak sanatla buluştu. İstanbul Modern Sinema'da 408 film programı ile 4 binin üzerinde film gösterimi gerçekleştirdik” bilgisini verdi.

- 7. Kara Hafta İstanbul Festivali başlıyor

Kara Hafta İstanbul Festivali bir yıl aradan sonra Pera Palace Hotel’e dönüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle, ünlü yazar John le Carré temasıyla düzenlenen etkinlikte 17-18 Aralık tarihlerinde polisiyenin özel isimleri polisiye tutkunlarıyla bir araya gelecek.

- “Dün Bugün İstanbul Sergisi”ni göremeyenler için “Sanal Tur” olanağı

Sakıp Sabancı Müzesi, 3 Eylül – 28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği “Dün Bugün İstanbul” Sergisini, sanal tur ile tekrar erişime açıyor. Sergi döneminde fiziksel olarak ziyaret edemeyen sanatseverlerin genç sanatçıların çağdaş yorumları ile İstanbul’u keşfedebileceği sanal tur, müzenin internet sitesinden incelenebilir.

- Akbank Sanat’ın yeni sergisi: Seçilmiş Cehalet

Akbank Sanat, 12 Şubat 2022 tarihine kadar "Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine" sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ekmel Ertan’ın üstlendiği serginin katılımcıları Morehshin Allahyari, Soheila Golestani, Mary Maggic, Jennifer Lyn Morone, Christoph Wachter & Mathias Jud, Pınar Yoldaş’ın eserlerinin yanı sıra Tansu Açık, Zeynep Direk, Pascal Gielen, Güven Güzeldere, Anıl K. Jain, Ömer Madra, Renata Salecl ve Ebru Yetişkin.

- Bulutsuzluk Özlemi’nin konseri, İş Sanat YouTube kanalında

Türkiye'de rock müziğin önde gelen isimleri arasında yer alan Bulutsuzluk Özlemi, yıllardır söylenen şarkılarını Symphonista Oda Orkestrası eşliğinde yeni düzenlemeleriyle geçtiğimiz günlerde seyircili bir konserde seslendirmişti. Konser, 16 Aralık Perşembe saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın Youtube kanalında ücretsiz olarak izlenebilecek,

- Gelecek Turizmde ile Anadolu Efes’e uluslararası ödül

Kültür ve Turizm Bakanlığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes, ortaklığında hayata geçen Gelecek Turizmde programı uluslararası alanda aldığı ödüllerine bir yenisini ekledi. Anadolu Efes, UN Global Compact Ukrayna tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik için Ortaklık Ödülleri’nde, 14 yıldır sürdürdüğü Gelecek Turizmde programıyla “Sosyo-Ekonomik Kalkınma” kategorisinde ödüle layık görüldü.