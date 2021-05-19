Libya bu defa başaracak mı?

Ahmet Yakıcı-Eski Dış Ticaret Müsteşarı-Emekli Büyükelçi

Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra yapılan seçimler ile oluşturulan meclis ve hükümetlere rağmen Libya, milislerin çatışma alanı olmaktan kurtarılamadı. 2014'te başlayan iç savaş sonucunda kurulan 3 hükümet ve iki meclisli yapıya son vermeyi amaçlayan Fas'ın Suhayret kentinde yapılan toplantılarda alınan kararlar uyarınca Ulusal Devlet Başkanlığı Konseyi ve Mutabakat Hükümeti kuruldu. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bu hükümet Hafter'in kontrolündeki ve Agila Salih’in başkanlığındaki Bingazi'deki Meclis tarafından onaylanmadı. Suheyrat'ta oluşturulan Konsey ve Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Bingazi ve Tomruk’taki Meclis ve El Thinni Hükümeti arasında uzlaşma sağlanamadı. Tüm Libya'da çatışmalar devam etti. Hafter güçleri 2019 Nisan ayında Trablus’a saldırdı. Trablus Hükümetinin talebi üzerine Türkiye’nin desteği sonucu Hafter güçleri tekrar doğuya Bingazi’ye çekilmek zorunda kaldı.

2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen yoğun diplomatik çabalar sonunda ateşkes sağlandı. Libya'ya silah ambargosu konuldu. Yabancı tüm silahlı güçlerin Libya'yı terk etmesi kararı alındı. BM gözetiminde Libya'daki tüm tarafları kapsayan 75 kişiden oluşan Libya Politika Diyalog Forumu’nun (LPDF) seçtiği, Ülkeyi 24 Aralık'ta seçime götürecek Ulusal Birlik Hükümeti Mart 2021 de işadamı Abdulhamid Dıbaybe başkanlığında kuruldu. Başkanlar Konseyi Başkanlığına eski Büyükelçi Yunus el Menfi seçildi. Hükümet Tomruk’ta Hafter yanlısı Agila Salih başkanlığındaki Temsilciler Meclisi’nden güvenoyu aldı. Yemin ederek göreve başladı.

Sıra failed state (çökmüş devlet) olarak vasıflandırılan Libya Devleti’nin tüm kurumlarının inşasına gelmişti. BM öncülüğünde oluşturulan Libya Takip Komitesi ile daha önce çatışan iki taraftan 5'er askeri ve güvenlik temsilcisinden oluşan 5+5 Ortak Askeri Komitesi, ordunun birleştirilmesi, mayınların temizlenmesi yolların güvenliği, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkartılması üzerinde yoğunlaştı. Libya'ya uygulanan silah ambargosu AB tarafından oluşturulan iRiNi operasyonları ile kontrol edilmeye başlandı. iRiNi’n görev süresi bir yıl uzatıldı. Libya'daki gelişmeleri Takip Komitesi tarafından oluşturulan Libya Siyasi Çalışma Grubu Libya'daki politik gelişmeleri, İktisadi Çalışma Grubu ekonomik gelişmeleri takip etmektedir. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borell Libya'daki tüm yabancı askeri güçlerin Libya'yı terk etmesini istemiş, Türkiye'nin varlığının yeni dönemin başlamasına müspet katkı sağladığını açıklamıştır. BM isterse AB'nin Libya'daki ateşkesi kontrol edecek mekanizmayı kurabileceğini belirtmiştir. Mart ayının sonunda Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları ile Tunus Devlet Başkanı Trablus’u ziyaret ettiler. Libya Başbakanı, Başkanlık Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştüler. Görüşmelerde ateşkesin sürdürülmesi ve kontrolü, Libya'nın yabancı güçlerden ve paralı askerlerden arındırılması, iRiNi tarafından kontrol edilen silah ambargosunun sürdürülmesi milislerin ve halkın elindeki silahların toplanması gibi güvenlik ile ilgili konular görüşüldü. Yeni seçilen Birleşmiş Milletler Libya Temsilcisi Jan Kubis Libya'daki son durumu BM Güvenlik Konseyi’ne ve BM gözetimindeki LPDF’ye sundu. Libya'da uygulanacak yol haritası hakkında bilgi verdi. Libya Başbakanı Abdulhamit Dibaybe Türkiye ve Mısır'ı ziyaret etti. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus El Menfi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede Libya'daki son durum değerlendirildi. Ülkemizin meşru Libya Hükümetinin ve Libya Halkının yanında olduğu bildirildi. Ülkemiz pozisyonunda bu yeni dönemde de herhangi bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Libya'da Türkiye olmasaydı Hafter diktatörlüğünde bir Darbe Hükümeti tüm Libya'ya hâkim olacak, şimdiki mutabakat sağlanamayacak ve Ulusal Birlik Hükümeti kurulamayacaktı. Ancak 23 Ekim 2020'de ilan edilen ateşkese rağmen Hafter emrindeki silahlı grupları feshetmedi. Hafter Doğu’da Libya ordusunun başı olmaya devam etti. Libya Devleti'nin bu defa başarılı olabilmesi için Libya'da Milli Ordu kurulurken tüm Libya'yı ve milisleri kapsayıcı bir modelin oluşturulması önem arz etmektedir. Bu modelin Libya'yı milislerin tekrar çatışma alanı haline getirmemesini sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Libya'da halkın elinde bulunan 20 milyon üzerindeki silahlar ülkede güvenlik sağlanır sağlanmaz ikna yöntemi ile toplanmalıdır. Libya ekonomisi petrol üretimine dayanmakta olup, petrol fiyatlarındaki değişime göre yılda 60 ila 100 milyar dolar gelir elde etmektedir. Petrol üretim tesisleri korunmalı ve üretimde devamlılık sağlanmalıdır. Libya ile Türkiye arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesi Anlaşması uyarınca Türkiye ve Libya Münhasır Ekonomik alanlarını belirlemiştir. Akdeniz'de kaynakların aranması ve kullanılması konusunda bu anlaşma iki ülkeye geniş manevra alanı sağladı. Libya'nın yurt dışında çeşitli fonlarda bulunan 120 milyar dolarlık kaynağı getirilerek ülkedeki çatışmalardan, elektrik ve su kesintilerinden, çöp yığınlarından yorulan halka dağıtılmalıdır. Petrol gelirleri ile yurt dışındaki kaynağın verimli kullanılarak Libya'nın süratle krizden çıkmasını teminen tüm kurumlar yeniden yapılandırılmalıdır.

Özellikle Libya Petrol Şirketi ve Libya Merkez Bankası ile bakanlıklar oluşturulacak yapıda önemli rol oynayacaktır. Libya'da Fransa, Tunus, Almanya gibi ülkeler ticari ilişkilerini artırmak için görüşmelerini sürdürmektedirler.

Ülkede yarım kalmış altyapı yatırımlarının tamamlanması için daha önce yatırımların koordinasyonunu üstlenen kurumlar yeniden aktif hale getirilmelidir. Libya'da kurumsal yapının yeniden inşası ve kurumların yeniden oluşturulmasında ülkemiz tecrübeleri Libya'ya sunulmalıdır. Bu çerçevede Ticaret Bakanımızın başkanlığında özel ve kamu kesimi yetkililerinin katılacağı kapsamlı bir Heyet ziyaretinin yapılması yararlı olacaktır. Libya’nın yurt dışındaki varlıklarının teminatında veya petrol karşılığında özellikle elektrik, su, sağlık gibi altyapı programlarının uygulanması ve Libya’nın yeniden imarı için çalışmalar yapılmalıdır. Türk müteahhitleri tarafından gerçekleştirilen yarım kalan projelere yeniden başlanmalı, ilgili kuruluşlarımız hızla çalışmalarını sürdürmelidir.

Libya'nın yaşadığı iç savaştan bu defa çıkabilmesi için başta ABD ve Rusya olmak üzere AB üyeleri Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer ilgili tüm ülkelerin önceki dönemlerdeki pozisyonlarını değiştirmeleri ve Libya'daki yeni yönetime şimdi sundukları desteği sürdürmeleri ve özellikle Hafter'e sundukları desteğe son vermeleri, aksi takdirde bu dönemdeki çalışmaların da önceki dönemlerde yaşanan tecrübelerin yeniden yaşanmasından başka bir işe yaramayacağı değerlendirilmektedir.

Ulusal Birlik Hükümeti temsilcilerinin havaalanında tutularak, Bingazi'ye girişlerine izin verilmemesi, Trablus’ta zaman zaman silah seslerinin duyulması Hafter’in Doğu’daki hâkimiyetini sürdürmesi, Hafter’in destekçisi ülkelerin pozisyonlarını bu durumda gözden geçirmemeleri, Libya'da istikrarın önünde önemli tehditler olarak kendini göstermektedir. Ulusal Birlik Hükümeti’nin Libya'yı Aralık 2021'de seçime götürebilmesi için tüm milisleri de içine alacak, Milli ordunun ihdası ve güçlendirilmesi önem kazanmaktadır. Ülkedeki paralı askerlerin ülkeyi terk etmeleri konusundaki kafa karışıklığı giderilmeli, Hafter’i denklemin dışına atacak formüller uygulamaya konulmalıdır. Sarraj Hükümeti’nin daveti ve Türkiye Libya arasında imzalanan Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması uyarınca Libya'da bulunan Türk güçleri diğer unsurlarla karıştırılmamalıdır. Türkiye'nin Libya politikasında esas amacının Libya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olmak olduğu hususu tüm platformlarda sürekli gündemde tutulmalıdır.