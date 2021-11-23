Libya’yı, 82’nci vilayet yapabilir miyiz?

Bu soruyu ‘şovenist’ bulabilirsiniz ama şakayla karışık da olsa “Keşke Libya’yı 82’nci vilayetimiz yapsak” diyen Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil böyle söyleyince, “Başkan ciddi misiniz” diye sordum. Yanıtı şöyleydi: “Darbeci general Halife Hafter dünyaya, Libya’nın yüzde 89’unu kontrol altına aldığını ve 3 günde tamamını ele geçireceğini ilan edince, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle tabloyu değiştirdi. Askeri uzmanlar gitti, Silahlı İnsansız Hava Araçları ve diğer desteklerle Hafter’in güçleri birkaç günde süpürüldü. Türkiye Libya’yı kurtardı. O günlerden beri Libya devletinin memurları ve siyasileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne diyeceğine bakıyor. Halk da bu zaferin Türkiye sayesinde kazanıldığını çok iyi biliyor. 82’inci vilayet yapamayız ama sahipsiz de bırakamayız.”

Türkiye olmasa ne olurdu?

Yanıt uzayınca araya girdim ve “Tamam ama bu zamanda üstelik Türkiye’ye; Rusya, Avrupa, ABD, Libya’da daha ileri adımlar için geçit verir mi” diye ekledim. Karanfil, “Öyle bakmamak lazım, yapabildiklerimize izin verirler miydi? Türkiye büyük katliamı önledi. Bölgeyi ve aşiretleri çok iyi tanıdığım için söylüyorum, Türkiye gitmeseydi, Hafter ve beraberindekiler Trablus halkına yönelik, yeryüzünün daha önce görmediği katliam ve tecavüzlere girişecekti. Libya’yı elde tutmamız hem onların hayatları hem de ulusal güvenliğimiz için çok önemli. 82’inci vilayet ilan edemesek bile fiilen bizim bir vilayetimiz gibi desteklemeye devam etmeliyiz, yaşatmalıyız” diyor. Bunları söyleyince “Kötü bir şeyler mi olacak” diye soruyorum. “Birileri boş durmuyor” diyor ve ekliyor, “Çok önemli ihaleler, Hafter’i destekleyen ülkelere gitti. Hafter gibi adamlar da asker oldukları için sürekli aksiyon peşindedir.”

Neden vize koyduk ve sanayi yatırımı yapmıyoruz?

Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet aklının mutlaka bir bildiği vardır ama Türkiye Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil’in söyledikleri de tartışılmaya değer. Kendisine bu heyecanlı çıkışı üzerine “82’nci vilayet yapamasak ne yapabiliriz” diye soruyorum. Kaddafi’nin 41 yıllık idaresinde bu ülkede müteahhitlerimizin toplam 29 milyar dolarlık iş bitirdiğini hatırlatıyor ve devam ediyor: “Libya’ya iyi bakar, elde tutarsak, şu anda 2 milyar dolar olan yıllık ihracatımızın 10 milyar dolara yükselmesi hiç zor olmaz. Libya’nın nüfusu 7 milyon ama 300 milyon nüfuslu bir pazarın anahtarı konumunda.

‘Libya vatandaşlarına vize uygulamamız’ çok yanlış. Bu vize, Libya vatandaşları ile aramızda fiziki ve manevi engel. Bazı bürokratlar ve vize hizmetlerinden nemalanan bir sektör ısrarla devam ettiriyor. Vize olmasa Libya’dan sağlık hizmetleri gelirimiz yılda 1 milyar doları çok hızlı aşar. Libya’da büyük bir de ortak ‘Organize Sanayi Bölgesi’ kurmalıyız. ‘Petrokimya yatırımları’ da yapmalıyız. Libya, petrol satıp benzin ithal ediyor. Libya ile bağlarımızı sıkı tutacak asıl icraatlar ise Trablus’un çöp ve elektrik sorununu çözmek, havalimanı hizmetlerini dünya standartlarında sürdürmek, şehirde asayişi (güvenlik) sağlamak olmalı. Bunun için devletimiz, uzman bürokratlar gönderebilir ve Libyalı kardeşlerimizle uyumlu ortak yönetim-çalışma ortamı kurulabilir. Bütün bunları içeren bir dizi kapsayıcı anlaşma yapmak lazım.”

Başkan Karanfil, “1,1 milyar dolarlık Tripoli Çevre Yolu Projesi’ni Brezilyalılar yapıyordu, bıraktılar. Mısır devlet firması aldı. Fransızlar da ‘vatandaşlık hizmetleriyle ilgili teknik altyapı işini’ aldı” diyor ve Türkiye’nin Libya’daki projeleri daha kolay alabilmesi için ‘kamu şirketleri’ yoluyla hareket etmesini, kamunun aldığı işi Türk firmalarına ihale etmesini öneriyor, çünkü Libya’da bütün işleri devlet veriyor. Başkan Karanfil’e, daha fazla kaybetmemek için “Nereden başlamalı?” diyorum. Yanıtı, “Sayın Cumhurbaşkanımız acilen ‘Daimi Libya Çalışma Masası’ kurmalı. Bu konuda detaylı rapor hazırlıyoruz, yakında kendisine sunabileceğimizi umuyoruz” oluyor.

Şirket müzesi markaya ne katar?

Coca-Cola, Mercedes, Nestle, McDonald’s, Intel, Microsoft, Apple, Samsung, Tesla, Ferrari, Harley Davidson ve daha nicelerinin ‘şirket müzesi’ var. Bu müzeler doğdukları şehirlerde görülmesi gereken en önemli yerler arasında. Çünkü popüler kültürün de parçası olarak büyük ilgi çekiyorlar. Türkiye’de de şirket müzelerinin sayısı artıyor. Marka değerini artırmak, kurucuların girişim hikâyelerini yeni nesillere etkili şekilde aktarmak isteyen firmalar için ‘şirket müzesi nasıl kurulur’ sorusunun cevabını örneklerle anlatan bir eser yayınlandı. İş insanı Ebru Turhan’ın, eşi Gökhan Turhan ile Turaş Gaz Armatürleri Silivri fabrikasına kurdukları Turhan Müzesi, eserin ortaya çıkışında başlangıç adımı olmuş. Turhan’ın, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde şirket müzeleri konusunda akademik proje olarak yaptığı araştırma, Köklere Yolculuk adıyla Ceres Yayınları tarafından basıldı. Ebru Turhan, “ABD, Avrupa, Japonya ve ülkemizde ‘kim ne yapmış, nasıl yapmış ve biz nasıl yapabiliriz’ diyenler için faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü ülkemizde de ikinci, üçüncü kuşaklara geçen şirket sayısı artıyor. Kurucuların hikâyeleri, geçmişten kalan alet, makine ve belgelerle yeni kuşaklara aktarılmalı ki gençlerimiz girişimciliğe daha çok ilgi duysun. Şirketlerimizin inovasyon kültürü ve gelecek vizyonları da bu müzelerde ayrıca tanıtılabiliyor” diyor.

‘Helal Ekonomi’nin en büyük etkinliği başlıyor

8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo ve 7. Dünya Helal Zirvesi, 25-28 Kasım arası 35 ülkeden 500’ü aşkın satın almacı ve binlerce ziyaretçiyi İstanbul Kongre Merkezi’nde ağırlayacak. Helal sertifikalı ürünlerde de hızla yükselen Türk şirketleri, 7 trilyon dolarlık olduğu tahmin edilen dünya helal pazarında önemli fırsatlar yakalayabilir. Giyim, kozmetik, turizm, finans gibi konularda konuşmacılar Zirve’de sahneye çıkacak. 9. Uluslararası Aşçılar Şampiyonası’nın da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Dünya Helal Zirvesi Konseyi ve Discover Events Başkanı Yunus Ete, startup alanını büyüttüklerini, girişimcilerle yatırımcıları buluşturacaklarını belirtiyor ve “Moda, sanat alanları da oluşturduk. Burada, muhafazakâr giyim öne çıkacak. Endonezya’dan bir grup dans gösterisi yapacak. Kadın girişimcilerle yatırımcıları ayrıca buluşturacağız” diyor.

Helal Expo ve Zirveye, en çok ilgi Endonezya, Malezya, Senegal ve Fransa’dan olmuş. Ana tema için de yeşil mutabakatın dünya gündemde olduğu bu dönemin ruhuna da çok uygun olan Araf Suresi 31’inci ayetten (Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz, çünkü Allah israf edenleri sevmez) esinlenilmiş.