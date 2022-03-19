Yücel UYGUN

DBA Consulting Eğitim ve Danışmanlık

Gülümsemek hem sosyal hem de iş yaşamımıza önemli ölçüde katkı sağlar; stresi/gerginliği azaltır, ekip içindeki pozitif enerjiyi yükseltir, kan basıncını düşürür, iş başarısına katkı sağlar. Ayrıca gülümsemenin diğer yüz ifadelerine göre ayırt edici bir özelliği vardır. Bunların yanında, duyguların bulaşıcı olduğunu ve personelin liderini rol-model aldığını düşünürsek, gülümseyen bir liderin daha pozitif bir ekibinin olacağı aşikârdır.

Bazı yöneticiler ise katı yüzlerle daha iyi bir yönetici imajı çizdiğini düşünürler. Oysa bu davranış şekli, takım ruhuna önemli ölçüde zarar verir. Gülümsemeyen bir liderin, pozitif, güler yüzlü bir ekibinin olması beklenemez. Hele ki, bu satış ekibiyse somurtan bir kültürün, departmana/işletmeye zararı daha büyük olacaktır.

Bir lider neden gülümsemelidir?

Etrafa pozitif enerji yayar: Kim asık yüzlü bir yönetici ile çalışmak ister? Hiç kimse. Gerçek lider, iyimserdir ve ekibine sürekli pozitif enerji yayar. Lider gülümsediğinde, personel o gün herhangi bir problemden dolayı negatif bir tutuma sahip olsa dahi, liderden aldığı enerjiyle bu duygusal durumunu dengeleyebilir.

Ekip kendini güvende hisseder: Yöneticinin geri bildirimden uzak, sürekli katı bir tutum sergilemesi, personelin kendisini yeterince güvende hissetmemesine neden olur. Güvenden yoksun bir çalışma ortamında ise, takım ruhu oluşmaz ve bu durum başarıya negatif bir şekilde etki eder.

Açık iletişimin önü açılır: Hiç kimse asık yüzlü bir kişiyle konuşmak istemez. Yönetici genel olarak böyle bir tavır içindeyse, liderliğin en önemli unsurlarından biri olan açık iletişimin de önünü kapatmış olur. Personel kendisini yeterince ifade edemez. Oysa gülümseyen insanlarla daha çok sohbet etmek isteriz. Liderlik, aynı zamanda ekiple bir sohbet ortamı oluşturabilmektir.

Ekip içindeki sinerji yükselir: Ekip başarısında en önemli unsurlardan biri de yeterli sinerjinin oluşmasıdır. Pozitif yaklaşıma sahip liderler, bu ortak istek ve gücün ortaya çıkmasında daha başarılı olurlar.

Ekip sinerjisi diğer ekiplere ve müşterilere bulaşır: Duyguların bulaşıcı olma özelliği, ekip enerjisinin diğer insanlara da bulaşmasını sağlar. Böyle bir organizasyonda, personel tutumu müşterilere de yansır. Ve oluşan bu durum, mutlu müşterilerin çoğalması için zemin oluşturur.

Ekip performansını/başarısını artırır: Yapılan araştırmalar, gülümsemenin iş başarısını önemli ölçüde yükselttiğini bulguluyor. Çalışan, kendisini ne kadar mutlu hissederse daha büyük işler başarmak istiyor. (Özellikle satış, müşteri ilişkileri vb. departmanlarda -müşterilerin de memnuniyeti açısından- gülümsemenin önemi çok daha yüksek oluyor tabii ki.)

Yukarıdakilere ek olarak, gülümseyen bir yüzün, çalışanın kendisini daha iyi yönetebildiğinin bir yansıması olduğu kanısındayım.

Yönetici genellikle katı bir yüz ifadesi sergilediğinde ise ekip içinde gerginlik ve çatışma oluşma olasılığı daha yüksek oluyor. Ve bu durum da işletmenin gereksiz yere emek, zaman ve para harcamasına neden oluyor. Bu sebepten ekip içinde ‘hoşgörü ve coşku kültürü’ oluşturmak isteyen liderlerin pozitif tutuma yatırım yapmaları son derece önemli bir yaklaşım olacaktır.