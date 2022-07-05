Liderler, açıklanan enflasyon oranı üzerinden TÜİK’i eleştirdi

TÜİK, haziran enflasyonunu açıkladı. Tüketici fiyatları aylık yüzde 4,95 artarken, yıllık enflasyon yüzde 78,62'ya çıktı. Açıklanan enflasyon oranları üzerinden TÜİK’i eleştiren liderler, rakamların gerçeği yansıtmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, “ENAG yıllık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde 79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emeklinin, memurun cebinden çalmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan için suç işlemeyi bırakın, sorumlusu siz olacaksınız" açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Geçtiğimiz hafta, 2022 yılı Bütçe Kanunu'nda yüzde 9,8 olarak öngörülen enflasyonun, yüzde 73,5'e ulaşmasındaki rezaleti dile getirmiştik. Bugün ise TÜİK'in açıkladığı rakamlarla bile enflasyon yüzde 78,6'ya tırmandı. Yani Bay Kriz'in öngörüsüzlüğü tam gaz devam ediyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz’ demesinin üstünden tam 11 ay geçti. O gün enflasyon yüzde 18,9 idi. Şimdi TÜİK verileri ile bile yüzde 78,6. İşte sizin ekonomistliğiniz bu kadar” dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından, “Yine maşallah çok hassas tartmışlar. Enflasyon yüzde 78,62 imiş. Bizler markete, pazara, çarşıya çıkıp alışveriş yapıyoruz. Ve neredeyse yüzde 200’e varan gerçek enflasyonu çoook çok iyi biliyoruz“ açıklaması yaptı.

BDP’li Aydeniz bugün sözlü savunma yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclis'i Hazırlık Komisyonu, DBP’li Salihe Aydeniz'in fezlekeleri için mesaisini sürdürüyor. İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde, görevli polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından kurulan hazırlık komisyonu bugün Aydeniz’in sözlü savunmasını alacak.

Hazırlık komisyonu AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığından toplanacak. İstanbul'daki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Aydeniz hakkında hazırlanan 5 dokunulmazlık dosyası bulunuyor. 5 dosyada, terör örgütü propagandası, kamu görevini yaptırmamak için direnme, fiziki ve sözlü şiddette bulunma gibi suçlamalar yer alıyor. DBP'li vekilin karma komisyonda toplam 77 fezlekesi bulunuyor.