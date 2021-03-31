Liderler ekonomi, erken seçim ve kapatma davasını değerlendirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Merkez Bankası Başkanı değişikliğinin bir haftada ekonomiye getirdiği mali yükün boyutunu anlattı. Kılıçdaroğlu, 20 Mart’ta dolar kurunun 7.28 lira iken merkezi yönetimin 765 milyar 800 milyon lira olan dış borcunun, 27 Mart’'ta dolar kurunun 8 lira olmasıyla 841 milyar 600 milyon liraya yükseldiğini belirterek,”7 günde bu milletin sırtına 77 milyar 800 milyon lira yüklenirken, reel sektörün dış borcu bir haftada yaklaşık 126 milyar arttı. Borsa İstanbul’un değeri ise 30 milyar dolar düştü” dedi. Montrö Anlaşması tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Eğer Türkiye’de TBMM Başkanı Montrö Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini bilmiyorsa o koltukta oturamaz. Oturmamalıdır” dedi. Çaykur’a alınacak 210 mevsimlik işçi kadrosuna 23 bin kişinin başvuru yaptığını hatırlatan ve işsizlik sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emekliye verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını istedi.

Bahçeli: Seçim zamanında yapılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, grup toplantısında erken seçim tartışmalarına ilişkin, “Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı dişliyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak. Bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır” dedi. İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmaların esef verici boyutlara tırmandığını söyleyen Bahçeli, “İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Bu itibarla, İstanbul Sözleşmesi’nin yayınlanmış bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır” dedi. Bahçeli, 2023 yılı stratejik hedeflerini Türk tipi başkanlık sistemine sahip çıkmak, sivil anayasa, yeni yerli ve milli ekonomik sistem, terörle mücadele, küresel ve bölgesel zeminde barış olarak sıraladı.

Buldan: HDP’siz Türkiye hayali kurmayın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise, HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin, “ Bu davanın kararını ve talimatını veren sarayın iki ortağıdır. Küçük ortak davanın savcısı, büyük ortak davanın başsavcısıdır” dedi. “Kapatma davasıyla sizin HDP’den koparabileceğiniz tek bir parça olsa olsa HDP’nin tabelası olabilir. Tabelamızı bile size vermeyeceğiz” diyen Buldan, “Boş yere HDP’siz Türkiye, HDP’siz Meclis hayali kurmayın. Kapatma davasından size iktidar çıkmayacaktır” diye konuştu.