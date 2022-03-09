Liderler gündemine kadın hakları, tarım ve gıda fiyatlarını aldı  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gıda krizi yaşandığını belirterek, fiyatlarda yaşanan artışa ilişkin olarak “Bu işler denetimle, sopayla falan olmaz. İlk yapacağın iş bu zabıta tayfasını geri çekeceksin” dedi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini Tarım Kanunu’nun uygulanması, çiftçiye mazot, elektrik, tarımsal sulama desteği verilmesi, çiftçinin kredi faizlerinin silinmesi olarak sıraladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin olarak “Kadın-erkek ayrımı olmayan, hiçbir kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bunun sözünü veriyorum, mutlaka İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir” dedi.

Kılıçdaroğlu, zeytinliklerle ilgili yönetmelik değişikliğini eleştirerek, “AK Parti’nin bu zeytin ağaçlarına karşı bir alerjisi var. Kanunla yapamadıklarını bir yönetmelikle yaptılar. Şimdi bunun üzerine bütün STK'lar davalar açtı bizler de dikkatle değerlendiriyoruz” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir aylık ayçiçek yağı kaldığına dönük iddiaların yalan olduğunu belirterek, CHP’yi “Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur” sözleriyle eleştirdi. Ucuz yağ alabilmek için insanların birbirinin üstüne çıkmasını köhne görüntüler olarak değerlendiren Bahçeli, “Yağsız yemek olur da, yarınsız Türkiye olmaz, olamaz” dedi.

Bahçeli, vurguncuların ve karaborsa şebekelerinin üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. “Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların kazananı değil, sayıca kalabalık kaybedenler kulübü olacaktır” diyen Bahçeli, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin bu savaşın ekonomik, ticari, insani temelli vahim sonuçlarına direkt maruz kaldığını söyledi.

Bahçeli, kadına şiddetin engellenmesine ilişkin TBMM gündemine gelecek yeni düzenlemeyi kararlılıkla destekleyeceklerini söyledi.

“Kadınlara alışacaksınız”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’de Türk kadınının tarihte verdiği mücadeleyi anlattığı grup toplantısında “İktidardakilerin, uyduruk erkek egemen diskurlarına bakmayın. Türk kadının verdiği mücadele, belki de, dünyanın başka hiçbir yerinde görülmedi. Kadınların kaderini değiştiren, o büyük cumhuriyet vizyonumuzdan, bugün geldiğimiz nokta, maalesef içler acısı. 100 yıl sonra bugün, Türkiye’de birileri; kadınların seslerini bastırmak istiyor. İYİ Parti iktidarında kadınların varlığına da, kadınların başarılarına da alışacaksınız” dedi.

Akşener, yüksek enflasyon üzerinden iktidarı eleştirerek, iktidarın her hafta başka sorumlu uydurduğunu belirterek, “Nitekim, son olarak, “Dünyada enerji fiyatları yükseliyor, o yüzden enflasyon yüksek” demeye başladılar. Bu, koskoca bir yalan. Başka ülkeler, enerji ithal etmiyor mu? Dünyadaki ülkelerin, en az yarısında, yıllık enflasyon, bizim aylık enflasyonumuzdan, daha düşük” dedi.