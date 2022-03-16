Liderler gündemine seçim kanunu ve doktorları aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan seçim kanuna ilişkin yasa teklifine ilişkin olarak “Bir, gideceklerini çok iyi biliyorlar. İki; amaçları seçim kanununda değişiklik yapıp milletin iradesini Meclis'e yansıtmak değil. Amaçları biz acaba koltuğumuzu nasıl koruruz. Bunun için düzenleme yapıyorlar” dedi.

“Millet artık kararını verdi, seni yolcu edecek” diyen Kılıçdaroğlu, “Seçim kanununu ister sabah, ister öğle, ister akşam değiştir. Biz seni yolcu edeceğiz kardeşim. Milli iradenin Meclis’e yansımasını istiyoruz. Seçim barajı yüzde 3 olsun. Niye korkuyorsun? Efendim MHP barajı aşamaz. Bir parti için, koltuk için siyaset yapılmaz. Hiç meraklanma seni oradan paşa paşa göndereceğiz" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, doktorların 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak “Gitmeyeceksiniz, biz onları göndereceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ziyaretini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Ben Türkiye'nin her noktasına giderim, alnım açık giderim. Vatanım, bayrağım için giderim ama sen gidemezsin” diye yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta, barışın dışında ikinci bir seçenek olmadığını, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna politikasının dengeli ve makul olduğunu, aynı anda hem Rusya ile hem de Ukrayna’yla doğrudan konuşabilen Türkiye’nin herkesin dikkat ve ilgisini çektiğini söyledi. Bahçeli, “Türkiye aktif diplomasiyle dünya gündemindedir. Hatta kutup yıldızı gibi parlamaktadır” dedi.

MHP Meclis Grup toplantısında konuşan Bahçeli, Türk Tabipler Birliğini, ‘hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır’ sözleriyle eleştirerek, “Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa, o da Türk Tabipleri Birliği’nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar, gidişleri olsun da dönüşleri olmasın” dedi.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır ziyaretini eleştirerek, “Tarihimiz kirli, yüzleşmemiz gerekir” sözlerini hatırlatıp “Milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak” diye konuştu.

“Bu hesap işe yaramayacaktır”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, seçim kanununda değişiklik yapan yasa teklifi ile iktidarın siyasi mühendislik ve hukuksal oyunlar yaparak kazanmayı amaçladığını belirterek, “Kaybeden iktidarlar bu mühendislik çalışmalarından medet ummuşlardır. İktidarın küçük ortağı eriyor. Yüzde 10'un altında kalacağı kesin gibi. Onu kurtarmak için indiriyorlar. İttifak sistemiyle de oynuyorlar, azalan oylarına karşı avantaj sağlamak için. Bu oyunlara başvuran bütün iktidarlar halkın iradesi karşısında kaybetti. Bu hesap işe yaramayacaktır” dedi.

Sancar, Tıp Bayramını kutlayarak, “Şimdi de ülkeden kovmaya kalkıyorlar. Kim kimi nereden kovuyor? Hekimler hiçbir yere gitmiyor. Kim gidecek, bu iktidar gidecek” diye konuştu.