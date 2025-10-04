Liderler için görünmez tehdit: Karmaşıklık kıskacı

Bazı iş günlerinin sonunda yöneticilerin zihninde benzer soru beliriyor: Neden işler bu kadar ağır ilerliyor? Toplantılar bitmek bilmiyor, kararlar erteleniyor, büyük yatırımlar küçük ayrıntılara takılıyor. Oysa kimse tembel değil. Sorun, giderek artan bir “organizasyonel karmaşıklık” yükü.

Araştırmalara göre çalışanla­rın yaklaşık yüzde 77’si üst yönetimin günlük işlerin gerçek­liğini anlamadığını düşünüyor. Bu yalnızca bir algı değil verim­lilik kaybı, motivasyon düşüşü ve yenilikçi girişimlerin hayata ge­çememesiyle sonuçlanan somut bir risk. Çoğu iş yerinde benzer sahne tekrar ediyor: Üst yönetim büyük stratejilerden söz ediyor, çalışanlarsa günlük işlerin için­de boğuluyor. İki taraf arasında­ki bu mesafe uzun süredir var­dı ama 2025 itibarıyla adeta bir uçuruma dönüştü.

Karmaşıklığın görünmez yükü

BCG’nin (Boston Consulting Group) yayınladığı “Moves Only a CEO Can Make” raporu da tab­loyu destekliyor: Büyük teknolo­ji projelerinin yarısından fazlası bağımlılıkların yönetilememesi ve organizasyonel karmaşa yü­zünden başarısız oluyor. Kritik nokta şu: Sorunların kaynağı ço­ğu zaman teknik değil, insan ve süreçle ilgili. Başarısızlık kod­larda değil, kurum kültüründe başlıyor. Bu noktada 2024’te ya­yımlanan “The Friction Proje­ct” kitabının yazarları Robert I. Sutton ve Huggy Rao, çarpıcı bir öneri sunuyor: Liderlerin göre­vi, “doğru işleri kolay, yanlış iş­leri zor” kılmak. Onlara göre sıfır karmaşa imkansız ama asıl me­sele iş akışını doğru yerlerde hız­landırmak. Benzer bir uyarı, Cal Newport’un “Slow Productivity” (2024) kitabında da karşımıza çıkıyor. Newport, “sürekli çevik­lik” çağrılarının aslında “sürekli meşguliyet” yarattığını, kurum­larınsa az sayıda yüksek etkili işe odaklanması gerektiğini vurgu­luyor. Türkiye’de de benzer bir tablo var. Özellikle hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde ka­rar alma süreçlerinin uzaması, müşteri ihtiyaçlarına zamanın­da cevap verilememesine yol açı­yor. Birçok şirket, orta kademeyi daraltarak hızı artırmak istiyor ama bu kez de sahadan kopuyor.

Değişim yoruyor mu, dönüştürüyor mu?

Ashley Goodall’ın 2024 tarihli “The Problem with Change” ki­tabı, kurumlarda bitmeyen yeni­den yapılanmaların yarattığı yor­gunluğa dikkat çekiyor. Goodall, değişimin bir “sürekli durum” değil, dalgalar halinde tasarlan­ması gerektiğini savunuyor. Her dalganın gerekçesi, ölçütü ve bi­tişi netleşmeden yenisi başlatıl­dığında, çalışanlar sadece bık­kınlık hissediyor. Bu perspektif, şirketlere ışık tutuyor. Çünkü hızlı reformlar oturmamış sü­reçlerle birleşince çalışanlarda tükenmişlik yaratıyor. Çözüm, değişimi stratejik aralıklarla ta­sarlamak ve iletişimde şeffaf ol­mak. Aksi halde yeni sistemler, daha başlamadan dirençle kar­şılanıyor.

Basitlik için yol haritası

1Onay katmanlarını azal­tın: Gereksiz imza ve pro­sedürleri temizlemekle başlayın. Küçük ölçekli harcamalarda tek onay eşiği koymak, kritik risk­ler için ise hızlı hat oluşturmak mümkün. Her onay türü için sü­re sınırı belirlemek süreci şeffaf­laştırıyor.

2 Yüksek etkiyi seçin: Pro­je portföyünde “diyet” uy­gulayın. Proje portföyünü dü­zenli gözden geçirmek, “baş­lat–durdur” oturumlarıyla odağı korumak ve aynı anda yürütülen proje sayısını sınırlamak şirket­lere hız kazandırıyor.

3 Değişimi dalgalarla yö­netin: Goodall’ın uyardığı gibi, bitmeyen dönüşüm yorgun­luk üretir. Her değişimi dalga ola­rak tasarlayın. Her dönüşümün gerekçesi, ölçütü ve bitişi netleş­meden yeni projelere geçmemek, yorgunluğu azaltıyor.

4 Orta kademeyi güçlen­dirin: Orta kademe “ku­rumun kulaklarıdır”; yok sayıl­dığında saha nabzı kaybolur. Or­ta kademe yöneticiler sahadaki gerçekleri merkeze taşıyan “ku­rumun kulakları”. Onları devre­den çıkarmak yerine, köprü rolü­nü pekiştirmek kritik.

5 Empatiyi ajandaya alın: Empati, hoş bir niyet değil; verimlilik aracıdır. Çalışan dene­yimini anlamayan liderlik, ino­vasyonu da verimliliği de sürdü­remiyor.

2025 iş dünyasında en büyük risk, dış şoklardan önce kurum içi karmaşa. Basitleştirmek; ku­ralları yok saymak değil değe­re giden yolu kısaltmak demek. Onayları inceltip odağı keskin­leştiren, değişimi dalgalarla yö­neten, orta kademeyi yeniden devreye alan ve empatiyi ölçen şirketler sadece hızlı değil, sü­reklilik içeren bir rekabet avan­tajı kazanıyor. Liderlerin yeni oyunu, karmaşıklığı yönetmek değil; onu basitleştirmek.