Liderler için görünmez tehdit: Karmaşıklık kıskacı
Bazı iş günlerinin sonunda yöneticilerin zihninde benzer soru beliriyor: Neden işler bu kadar ağır ilerliyor? Toplantılar bitmek bilmiyor, kararlar erteleniyor, büyük yatırımlar küçük ayrıntılara takılıyor. Oysa kimse tembel değil. Sorun, giderek artan bir “organizasyonel karmaşıklık” yükü.
Araştırmalara göre çalışanların yaklaşık yüzde 77’si üst yönetimin günlük işlerin gerçekliğini anlamadığını düşünüyor. Bu yalnızca bir algı değil verimlilik kaybı, motivasyon düşüşü ve yenilikçi girişimlerin hayata geçememesiyle sonuçlanan somut bir risk. Çoğu iş yerinde benzer sahne tekrar ediyor: Üst yönetim büyük stratejilerden söz ediyor, çalışanlarsa günlük işlerin içinde boğuluyor. İki taraf arasındaki bu mesafe uzun süredir vardı ama 2025 itibarıyla adeta bir uçuruma dönüştü.
Karmaşıklığın görünmez yükü
BCG’nin (Boston Consulting Group) yayınladığı “Moves Only a CEO Can Make” raporu da tabloyu destekliyor: Büyük teknoloji projelerinin yarısından fazlası bağımlılıkların yönetilememesi ve organizasyonel karmaşa yüzünden başarısız oluyor. Kritik nokta şu: Sorunların kaynağı çoğu zaman teknik değil, insan ve süreçle ilgili. Başarısızlık kodlarda değil, kurum kültüründe başlıyor. Bu noktada 2024’te yayımlanan “The Friction Project” kitabının yazarları Robert I. Sutton ve Huggy Rao, çarpıcı bir öneri sunuyor: Liderlerin görevi, “doğru işleri kolay, yanlış işleri zor” kılmak. Onlara göre sıfır karmaşa imkansız ama asıl mesele iş akışını doğru yerlerde hızlandırmak. Benzer bir uyarı, Cal Newport’un “Slow Productivity” (2024) kitabında da karşımıza çıkıyor. Newport, “sürekli çeviklik” çağrılarının aslında “sürekli meşguliyet” yarattığını, kurumlarınsa az sayıda yüksek etkili işe odaklanması gerektiğini vurguluyor. Türkiye’de de benzer bir tablo var. Özellikle hızlı tüketim ve perakende sektörlerinde karar alma süreçlerinin uzaması, müşteri ihtiyaçlarına zamanında cevap verilememesine yol açıyor. Birçok şirket, orta kademeyi daraltarak hızı artırmak istiyor ama bu kez de sahadan kopuyor.
Değişim yoruyor mu, dönüştürüyor mu?
Ashley Goodall’ın 2024 tarihli “The Problem with Change” kitabı, kurumlarda bitmeyen yeniden yapılanmaların yarattığı yorgunluğa dikkat çekiyor. Goodall, değişimin bir “sürekli durum” değil, dalgalar halinde tasarlanması gerektiğini savunuyor. Her dalganın gerekçesi, ölçütü ve bitişi netleşmeden yenisi başlatıldığında, çalışanlar sadece bıkkınlık hissediyor. Bu perspektif, şirketlere ışık tutuyor. Çünkü hızlı reformlar oturmamış süreçlerle birleşince çalışanlarda tükenmişlik yaratıyor. Çözüm, değişimi stratejik aralıklarla tasarlamak ve iletişimde şeffaf olmak. Aksi halde yeni sistemler, daha başlamadan dirençle karşılanıyor.
Basitlik için yol haritası
1Onay katmanlarını azaltın: Gereksiz imza ve prosedürleri temizlemekle başlayın. Küçük ölçekli harcamalarda tek onay eşiği koymak, kritik riskler için ise hızlı hat oluşturmak mümkün. Her onay türü için süre sınırı belirlemek süreci şeffaflaştırıyor.
2 Yüksek etkiyi seçin: Proje portföyünde “diyet” uygulayın. Proje portföyünü düzenli gözden geçirmek, “başlat–durdur” oturumlarıyla odağı korumak ve aynı anda yürütülen proje sayısını sınırlamak şirketlere hız kazandırıyor.
3 Değişimi dalgalarla yönetin: Goodall’ın uyardığı gibi, bitmeyen dönüşüm yorgunluk üretir. Her değişimi dalga olarak tasarlayın. Her dönüşümün gerekçesi, ölçütü ve bitişi netleşmeden yeni projelere geçmemek, yorgunluğu azaltıyor.
4 Orta kademeyi güçlendirin: Orta kademe “kurumun kulaklarıdır”; yok sayıldığında saha nabzı kaybolur. Orta kademe yöneticiler sahadaki gerçekleri merkeze taşıyan “kurumun kulakları”. Onları devreden çıkarmak yerine, köprü rolünü pekiştirmek kritik.
5 Empatiyi ajandaya alın: Empati, hoş bir niyet değil; verimlilik aracıdır. Çalışan deneyimini anlamayan liderlik, inovasyonu da verimliliği de sürdüremiyor.
2025 iş dünyasında en büyük risk, dış şoklardan önce kurum içi karmaşa. Basitleştirmek; kuralları yok saymak değil değere giden yolu kısaltmak demek. Onayları inceltip odağı keskinleştiren, değişimi dalgalarla yöneten, orta kademeyi yeniden devreye alan ve empatiyi ölçen şirketler sadece hızlı değil, süreklilik içeren bir rekabet avantajı kazanıyor. Liderlerin yeni oyunu, karmaşıklığı yönetmek değil; onu basitleştirmek.
