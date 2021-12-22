Liderler ‘Kur korumalı TL mevduat modeli’ni eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni tedbirler paketini “Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor ‘ diye diye, gizli faizin dik alasını uyguladılar” sözleriyle eleştirdi. Bankadaki tasarruf mevduatının yüzde 66'sının döviz olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Edirne’yi ve Kars’ı korumak neyse, Türk Lirası’nın itibarını korumak da aynı şeydir” dedi.

Erken seçim çağrısını yenileyen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye yapılan kötülük yetmedi, asla yapılmaması gereken bir işi bunlar bir daha yaptılar. İkinci kez beyt-ül mâle el uzattılar. Hazinede olmayan bir para ile garanti verdiler. Dün yaptıkları buydu. 'Nas bunu emrediyor’ diye diye, gizli faizin dik alasını uyguladılar. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzeni getirdiler. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? Garibanın parası ile bankada doları olanı finanse ediyorsun. O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Bu Türkiye'nin bir trajedisidir. Bir organize kötülük ile karşı karşıyayız. Milletime namus sözümdür. Bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu,13. Cumhurbaşkanının millet ittifakının cumhurbaşkanı olacağını belirterek, bu dönemde güvenin tesis edilmesi, ekonomik ve sosyal konseyin toplanması, israfın önlenmesinin de aralarında bulunduğu 7 maddeden oluşan atılacak adımları açıkladı.

“Kanuni düzenleme olmadan Hazine’den tek kuruş çıkarılamaz”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni tedbirler paketini “Ekonomi bütünüyle yabancı paraya bağlanmış oldu, bunun adı tam da mandacılıktır“ sözleriyle değerlendirdi.

Türk Lirası mevduatındaki faize bakmadan dövizdeki artışın mevduat sahiplerine verilmesinin dolaylı faiz artımı olduğunu ifade eden Sancar, “Yeni açıkladıkları paketi gerçekten hayata geçireceklerse, faizle kur arasındaki farkı TL mevduat sahiplerine mutlaka vereceklerse, Hazine’den tek kuruşun kanuni dayanak olmadan çıkarılmasının imkânı yok. Ya anayasayı askıya alacaksınız artık, açık ve doğrudan darbe yönetimine geçeceksiniz, ya da bu garanti için Meclise bir kanun getireceksiniz. İşte burada bütün muhalefet partilerine tarihi bir sorumluluk düşüyor. Böyle bir kanunun Meclis’e gelmesi gerek. Böyle bir kanunu getirdikleri anda en etkili mücadeleyi yürüteceğiz” dedi.

Sancar, CHP, DEVA, Gelecek Partisi ile Saadet Partisi Genel Başkanları ile görüşeceklerini, talebin kendilerinden geldiğini söyledi.