Liderlerden 2021 yılı bütçe eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı bütçesinin 83 milyon vatandaşa getirdiği hiçbir artı olmadığını belirterek. “Bu bütçe tamamen tefecilere hizmet eden bir bütçedir. Kaynağın önemli bir kısmı faize ödeniyor. Sen işçiye ne veriyorsun, manava, bakkala ne veriyorsun? Hiçbir şey. Sonra bize dönüp diyorlar ki; gelin bizim bütçemize destek verin. Bu bütçeye destek vermek, vatandaşın mutfağındaki yangını görmemek demektir” dedi. Asgari ücretin net 3 bin 100 lira olması gerektiğini, bunun altında bir asgari ücreti gerçekçi bulmadıklarını belirten Kılıçdaroğlu,”Asgari ücret ortalama ücrete dönmüş. Asgari ücretten hangi vergiyi alacaksın. Zaten vatandaş geçinemiyor” diye konuştu. Esnafın sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, CHP döneminde Esnaf Bakanlığı kuracaklarını ve esnafa sahip çıkacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘CHP’nin iktidara gelmesi durumunda ‘ AK Partiyi kapatacak’ açıklamasına “Arkadaşlara sorduk, kimse böyle bir şey söylememiş. Biz demokrasinin yeşermesini istiyoruz. Devletin başında olan, orayı işgal eden adamın yalan söylemeye hakkı var mıdır? Yalan söylüyorsun. AK Parti’yi neden kapatalım. Tam bir akıl tutulması. Böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir insan böyle katmerli bir yalanı nasıl söyler hayret ediyorum” dedi.

AKŞENER: “BORÇ VE FAİZ BÜTÇESİ”

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener, 2021 yılı bütçesini eleştirdiği grup toplantısında bütçe açığının 245 milyar lira olduğunu hatırlatarak, “Ayıptır. Hangi akla hizmet böyle bir bütçe yapabiliyorsunuz? Devlet yönetmekten bu kadar mı acizsiniz?” dedi. Son 6 aydaki görev zararları 3.4 milyar lirayı bulan kamu bankalarından bütçeye 40 milyar liralık temettü geliri yazıldığına dikkat çeken Akşener, “2020’de milyarlarca lira görev zararı yazan bu bankalar, 2021’de öyle büyüyecek, öyle bir kar edecekler ki; devlete 40 milyar lira gelir sağlayacaklar. Öngörüye bakar mısınız?” diye konuştu. 2021 yılı bütçesini ‘borç ve faiz bütçesi’ olarak tanımlayan Akşener, “Bu bütçe, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin iflasının bütçesidir” diye konuştu. ABD’nin yaptırım kararını da değerlendiren Akşener, “Hep uyardık, ‘Diplomasi kurumsal bir disiplinle yürütülmelidir” dedik. ‘Eşi dostu büyükelçi yapmakla bu işler yürümez, işi ehline, liyakatli kadrolara bırakın’ dedik. Dinlemediler. Nitekim, bugün geldiğimiz noktada; Amerika Birleşik Devletleri’nin, S-400’ler nedeniyle aldığı yaptırım kararı, işte bu vizyonsuzluğun sonucudur. Türkiye, bu vizyonsuzluğu, bu beceriksizliği daha fazla taşıyamaz” diye konuştu.