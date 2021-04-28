Liderlerden Biden’e ‘soykırım’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında siyasetçilere düşen görevin geçmişin acılarını malzeme yapmamak olduğunu vurguladı. Acı olayların incelenmesini tarihçilerin yapması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tepkinin geç ve hafif kaldığını eleştirisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Türkiye kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz yönetimle karşı karşıya” dedi ve ayrıca Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını Amerika'daki hiçbir başkan soykırım olarak tanımlamadığına vurgu yaptı.

Önceki gün açıklanan kapanma önlemlerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, ayrıca sosyal program açıklanması gerektiğini bildirdi. Tüm icra işlemlerinin durdurulması yönünde teklif hazırladıklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, kendi önerileri kabul edilmeyecekse AK Parti’nin getireceği teklife de destek verebileceklerini anlattı. Kılıçdaroğlu, Kısa Çalışma Ödeneği desteği için ise teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sözde soykırım suçlamasının yalan üzerine inşa edilmiş bir propaganda olduğunu belirterek, müttefiklik ruhuna ağır hasar verdiğini söyledi. Grup konuşmasının önemli bir bölümünü Biden’ın açıklamasına ayıran Bahçeli, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının tarihe kara bir leke gibi düştüğünü, Türkiye-ABD arasındaki diyalog köprülerini dinamitlediğini belirtti. “ABD Başkanı’nın 1915 olaylarına soykırım demesi siyasidir; hukuki, objektif ve insani hiçbir dayanağı yoktur” diyen Bahçeli, Biden’in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 11’inci maddesine göre nefret suçu işlediğini söyledi. ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşakta olduğunu ifade eden Bahçeli, “S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin sözde Ermeni soykırımı ile yüzleşmesi gerektiğini söyleyen HDP’ye de sert tepki gösteren Bahçeli, HDP’nin parti görünümlü kanlı şebeke olduğunu ve kapatılması gerektiğini belirtti.

Buldan: Kobani davası temelsizdir

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ilk duruşması yapılan Kobani davasının kapatma davasında olduğu gibi temelsizdir ve çökmeye mahkûm olduğunu belirtti. Hafta sonu yapılan sınır ötesi operasyonu eleştiren Buldan, savaş ve çatışma politikalarının karşısında olduklarını söyledi. Buldan, ekonomik destek paketi açıklanmadan tam kapanma kararı alınmasını eleştirdi.