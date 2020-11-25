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Liderlerden ekonomi, reform, ittifak mesajları

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin deneme, sınama yoluyla götürüldüğünü belirterek, ”Erdoğan, ‘Ülkemiz şahlanış dönemine giriyor' demişti, meğer tefeciler için söylüyormuş. Faiz arttı. Çaktırmadan kredi kartı faizlerini de yükselttiler. Kredi kartını Erdoğan mı kullanıyor? Esnaf, öğretmen, işçi kullanıyor. Madem ki faizleri arttıracaktın 128 milyar doları kime ve nereye sattın? Benim bildiğim manav, kasap, taksici, işsiz, emekli almadı. Kime sattın. Eğer faizi artıracaksan neden Merkez Bankası Başkanı’nı hakaretlerle görevden aldın? 20 gün ekonomi pik yaptı derken şimdi dip yaptı. Neden acı reçete diyorsun? 20 gün önce faiz baronlarına karşı kurtuluş mücadelesi verdiğini söylüyordun, şimdi ne oldu?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, dokunulmazlığının kaldırılması konusunda MHP Lideri Bahçeli’nin yaptığı çağrıya “Eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım. Bir canım var, memleketime, vatanıma, bayrağıma feda olsun” diye karşılık verdi.

Bahçeli: Size buradan kemik çıkmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’yla ilgili akla hayale sığmayan çirkin dedikoduları hayretle takip ettiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz Türkiye düşmanlarının kafalarının almayacağı kadar tutarlı, dengeli, hesapsız, plansız, ilkeli, karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalıdır. Nifak saçan dillerinizi Cumhur İttifakı’ndan derhal çekiniz, size buradan kemik çıkmaz” dedi. Reformların birbiri ardına hayata geçirileceğini belirten Bahçeli, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın açıklamalarını eleştirerek; “Siyaset eskisi bir şahsın Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş'a güzelleme yapması ahmaklıktır. Bu, suçluyu övmektir. Bu gafil terör propagandasını milletimize baka baka yapmıştır” dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurul’da acilen ele alınması çağrısı yaptı. Alaattin Çakıcı’ya “Şehidimizin oğludur, benim dava arkadaşımdır, vatan ve millet sevdalısıdır” sözleriyle sahip çıktı.

Akşener: Reform yapacak siyasi irade yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ekonominin reform vaatleriyle idare edilmeye çalışıldığını belirterek, “Çaresizlik içinde yapılan bu açıklamaların hiçbirinde samimi değiller. Ne sende, bahsettiğin reformları yapacak, siyasi irade var, ne ekibinde, bu reformları hayata geçirecek, nitelik var” dedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da ekonomi ve hukuk reformuna ilişkin olarak “Yarattıkları krizi yönetemeyince 'Artık reform zamanı geldi' demeleri işledikleri tüm suçların itirafıdır. Yargıyı tek sorumluymuş gibi bizlere göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

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