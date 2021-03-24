Liderlerden İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine, “Kimsin sen? Siyaseti cep doldurma aracı olarak gördüğünü de biliyoruz. Yandaşlarına milyar dolarları kazandırdığını da biliyoruz. İşi olanı işinden ettiğini de biliyoruz. Ama 42 milyon kadına ihanet edeni de artık şimdi biliyoruz ve öğreniyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu, şu anda yaşanan ekonomik buhranın temel sebebinin gerek içeride, gerekse dışarıda AK Parti yönetimine olan güvenin sıfırlanması olduğunu belirterek, acilen alınması gereken 9 tedbir açıkladı. Kılıçdaroğlu tedbirleri, kamuda israfa son programı açıklaması, kamu mali yönetimini ve bütçe birliğini bozan uygulamalara son verilmesi, bağımsız kurumlara siyasi müdahale olmayacağının garantisinin verilmesi, ekonomik ve sosyal konseyin toplanması, döviz garantili projelerin Türk Lirası’na dönüştürülmesi, bankalardaki tahsili gecikmiş alacak sorununa gerçekçi bir ödeme planı hazırlanması, salgının en çok etkilediği kesimler için toplumsal dayanışma programı açıklanması, kısa vadede belli bir istihdam olanağı yaratılması, izlenen ihvancı dış politikanın terk edilmesi olarak sıraladı.

“Kime şirinlik yapma peşindesiniz?“

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Devletmiş, anayasaymış, kanunmuş, artık hepsi önemsiz birer detay haline geldi. Sayın Erdoğan’ın paşa gönlü ne istiyorsa, o oluyor, o yapılıyor. Sırf canları istedi diye, uluslararası bir anlaşmayı feshedebiliyorlar. Sırf canları istedi diye itibarı bağımsızlığından gelen Merkez Bankası’nın, bir başkanını daha görevden alabiliyorlar” dedi. Akşener, Türkiye’yi yönetenlerin artık ne içeride, ne de dışarıda yatırımcıya güven vermediklerini belirtti. Grup toplantısında konuşan Akşener, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ise, “Madem, kafanızı karıştıran maddeler vardı, o zaman sözleşmeyi neden imzaladınız? Madem kadınların, çocuklarımızın iyiliği umurunuzda değildi, o zaman kime şirinlik yapma peşindeydiniz?” diye sordu.

“Yanlış hesap halktan döner”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, grup toplantısında partilerine açılan kapatma davasına yönelik, “Kapatma davasının savcısı iktidarın başıdır, dava bizzat Saray’da hazırlanmıştır” dedi. “Yanlış hesap halktan döner” diyen Sancar, demokratik siyasetteki ısrarlarını sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi. Sancar,”HDP bir bina mıdır sadece, dükkân mıdır, ne sanıyorsunuz siz? HDP meydanlardaki milyonlardır” diyerek tepki gösterdi.