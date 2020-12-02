Liderlerden pandemi, ekonomi ve Katar mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin salgın yönetiminde Avrupa’nın en kötü yönetilen ülkesi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni tedbirlere ilişkin olarak, “Salgınla ilgili önlemler tamam, ekonomi ile ilgili önlemlerle ilgili tek satır yok. Dükkanı kapat diyorsun, her şeyi kapat diyorsun peki bu adam nasıl geçinecek? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı” dedi. Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk hissesinin Katar’a satılmasına ilişkin olarak “Kaça sattığını açıkla, dedim. Varlık Fonu açıklama yaptı ‘200 milyon dolar’ diye. Neye göre 200 milyon dolar? 200 milyon dolar bu şirketin 15 ya da 20 aylık karına denk geliyor. Böyle ballı satış nerede olur. Şimdi ben soruyorum; Borsa İstanbul’un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız, 200 milyon dolar mı, 425 milyon dolar mı, gerçek değeri? Neye göre 200 milyon dolar? Bunun cevabını istiyorum. Bunun cevabını Erdoğan veremez, ama ben Borsa İstanbul'un yönetiminden istiyorum” dedi. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları sonrası başlayan tartışmalara değinen Kılıçdaroğlu, “Sen Başbakan iken Süleymaniye’de 11 askerin başına çuval geçirilip götürüldüğünde ne yaptın? Sen kalktın şehitlere kelle dedin. Sen mi bana ordudan bahsedeceksin” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, salgında vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye’nin dünyada 3. sıraya yükseldiğini belirterek, “Bu yalanın faturası halkın sağlığıdır. Bu basit bir yalan değil, bu toplumun sağlığına mal olan bir yalandır. Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Bunun hesabını bu iktidar vermeyecek mi?” diye sordu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi eleştirdiği konuşmasında “Bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi, bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır” dedi.

AKŞENER: ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL OLMALI

4 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, brüt asgari ücretin 3 bin liraya çıkarılmasını önerdi. Akşener, “İşverenimiz, çalıştırdığı asgari ücretli vatandaşımızın, gelir vergisini ve SGK primini, devlete değil çalışanına versin. Devletimiz de, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3 bin lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin. Devletimiz bütün çalışanlarının cebine, aylık 675 lira koysun ama bu parayı işverenden almasın” dedi.