Liderlerin 3 Temmuz gündemi anayasa olacak

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6'lı masa, beşinci toplantısını 3 Temmuz Pazar günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

“Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı kim olacak?”, “ 6’lı masadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına onay çıkacak mı?“ sorularına yanıt aranırken, 6’lı masa bu toplantıda Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin anayasasını masaya getirmeye hazırlanıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin ilke ve esasları çerçevesinden oluşturulacak anayasa metni için altı siyasi partinin hukukçu kurmaylarından oluşan komisyonun 3 Temmuz Pazar günü yapılacak toplantıya hazırlanan anayasa metnini sunması planlanıyor.

Liderlerin onayından geçen anayasa metninin belirlenen bir tarihte kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem anayasa çalışması ile mevcut anayasanın tamamında bir değişlik öngörülmüyor. Anayasanın yasama, yürütme, yargıya ilişkin bölümlerinde yaklaşık 60 madde civarında bir değişiklik öngörülüyor. Yapılan anayasa çalışmasında “Cumhurbaşkanını kim seçecek” sorusu da yanıt buluyor.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde de mevcut sistem korunarak, cumhurbaşkanını halk seçecek. Pazar günü yapılacak toplantıda da cumhurbaşkanı adayının gündeme gelmesi beklenmiyor. Seçim tarihi açıklanmadan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının açıklanmaması konusundaki kararlılık sürüyor. Liderler buluşmasında oluşturulan komisyonların yaptığı çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor. Kurulan komisyonlardan Seçim Güvenliği Komisyonu ile Kurumsal Reformlar Komisyonu yaptıkları çalışmaları kamuoyuna Haziran ayında açıklamışlardı.

“Elektrikte tavan fiyat 3 ayda yüzde 50 arttı”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, elektrikte üretim maliyetlerindeki artışı sınırlandırmak amacıyla piyasa takas fiyatına (PTF) getirilen tavan fiyat uygulamasının üç ay içerisinde yüzde 50 oranında artarak megavatsaat başına 2 bin 500 liradan 3 bin 750 liraya çıkarılmasının ulusal tarifede zam baskısını artırdığını söyledi.

CHP’li Akın, “Elektrik fiyatlarını frenlemek için 1 Nisan’da hayata geçirilen tavan fiyatın 19 Mayıs ve 1 Haziran’da artırılmasının ardından ulusal tarifede zam yapıldı. Üç ayda üçüncü kez artırılan tavan fiyatın 1 Temmuz’da megavatsaat başına 3 bin 750 liraya çıkarılması ulusal tarifede zam baskısı yaratıyor” açıklamasında bulundu.