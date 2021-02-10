Liderlerin gündemi: Anayasa, Boğaziçi Üniversitesi ve ekonomi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nde eylem yapan öğrencilere ‘terörist’ denmesini eleştirerek, “Ellerine silah mı sopa mı aldılar? Camı çerçeveyi mi kırdılar? Hayır. Neye göre terörist diyorsunuz ?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında 4 ayaklı bir strateji izleyeceklerini, herkesin can ve mal güvenliğini sağlayarak, sosyal devleti ve güçlü bir demokrasiyi inşa edeceklerini belirterek, güçlü bir demokrasinin kuvvetler ayrılığına dayandığını söyledi. TBMM’nin, AK Parti ve MHP’nin vesayeti altında olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında öncelikle siyasi ahlak yasasını çıkaracaklarını ifade etti. TBMM’nin Varlık Fonu’nu denetleyemediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Milyarlar denetlenmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yüzde 10 seçim barajını kesinlikle kaldıracağız. Temsilde adalet yönetimde istikrar sağlayacağız. Bir devlet vatandaşa hesap vermiyorsa orada birileri malı götürüyordur demek” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni hükümet sistemi nedeniyle yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ruhuna ve dokusuna uygun yeni bir anayasa yazılması geniş bir uzlaşmayla sağlanmalı ve milletimize kazandırılmalıdır. MHP yeni baştan anayasa yazım sürecine vardır ve çalışmalarına samimiyetle, önyargısız şekilde başlamıştır” dedi. Bahçeli, grup toplantısı sonrası gazetecilerin Enis Berberoğlu kararına ilişkin sorusu üzerine , “Yargıya saygımız var mahkemenin davayı yeniden görmesini de uygun buluyoruz ancak infazın durdurulmasına karşıyız. Enis Berberoğlu ile ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasıyla alakalı fezleke komisyon ve genel kurula geldiğinde de MHP daha önceki tutum ve davranışına uygun olarak dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullanacaktır” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A AYŞE BUĞRA ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ayşe Buğra’ya yönelik sözlerini “Her şeyin ötesinde, bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın. Bu sözler, devletin başına yakışmaz” diyerek eleştirdi. Boğaziçi Üniversitesi’nde verilen mücadelenin haklı bir mücadele olduğunu belirten Akşener, öğrencilere, “Bu mücadeleyi siyasi kutuplaşmanın cephesi haline getirmek isteyenlere lütfen prim vermeyin” çağrısı yaptı. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapan Akşener, yeni anayasaya ilişkin, “Biz, kendisinin zaman zaman ortaya attığı böyle yumaklara, artık alıştık. Mevcut anayasayı bile uygulamak istemeyenler, bu tekliflerinde ne kadar samimiler, izleyeceğiz” diye konuştu.