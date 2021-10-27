Liderlerin gündemi büyükelçi krizi ile Irak ve Suriye tezkereleri 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak ve Suriye tezkeresini değerlendirdiği grup toplantısında, “Şimdi torba tezkere dönemi başladı. Her şeyi koymuşlar bir tezkerenin içine gelin buna 'evet deyin’ diyorlar. Biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız?” dedi.

Bu tezkerinin diğerlerinden farklı olarak 2 yıl için geldiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Niçin, 2 yıl? Herkesi papağan gibi görme alışkanlığı var onu başkaları yapabilir ama biz CHP’yiz. Senin her dediğine 'evet' deseydik niye ayrı bir parti kuruyoruz? MHP senin her dediğine ‘evet’ diyebilir ama biz milli Kurtuluş Savaşı döneminden gelen bir partiyiz” dedi.

Yabancı askerlerin potinlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin topraklarını çiğnemesini istemediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması’ ne demek? Yabancı kuvvetler Türkiye’de bulunacak. Soruyorum, Erdoğan’a değil, ona sormaya gerek yok, yönetme kapasitesi olmayan adama soru sormak da yanlış. Bahçeli’ye soruyorum. Bu yabancı askerler kim ve sen yabancı askerler Türkiye’ye gelip konuşlanacak, sen yabancı askerler Türkiye'ye gelsin diye el kaldıracaksın. Söyle bakalım milliyetçi sen misin, biz miyiz?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, büyükelçiler krizine ilişkin olarak, Türkiye’nin daha önce böyle bir rezaleti yaşamadığını belirterek, ekonominin allak bullak olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gurup toplantısında, 10 büyükelçinin Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısını sert dille eleştirerek, aynı talebin Kılıçdaroğlu tarafından ısrarla seslendirildiğini, Akşener’in de dolambaçlı sözlerle yeşil ışık yaktığını belirtti. Bahçeli, “Bu tablodan çıkardığımız sonuç şudur: Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Karşımızda, senaristi perde gerisinde nefretle bekleyen, figüranları bedeli karşılığı sahneye itilen şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur” dedi.

“Kavala, Soros’un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, azmettiricisi, kışkırtıcısıdır” diyen Bahçeli, Kavala ile ilgili önerilerini de, önce cezasını Türkiye’de çekmesi, sonra da vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyükelçiden birisinin ülkesine gönderilmesi olarak açıkladı. Anayasa Mahkemesi’nin Demirtaş, Baydemir, Kavala davalarında hak ihlali kararlarını hatırlatarak eleştiren Bahçeli, “Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin?” diye konuştu. Bahçeli, tezkereye ön şartsız ‘evet ‘ diyeceklerini de söyledi.

HDP’den tezkere çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, muhalefet partilerine Irak ve Suriye tezkeresine destek vermemeleri çağrısında bulunarak, ”Kaybetmekte olan iktidarın değirmenine su taşımayın. Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye hayır demelidir” dedi.

Buldan, tezkerenin süresinin 2 yıl olduğunu hatırlatarak, “Demek ki İktidar, bir yıl sonra Meclisi toplayamayacağından endişe ettiği için süreyi 2 yıl uzatarak tezkereyi garanti altına almaya çalışmaktadır. Bu tezkere iktidarın aynı zamanda gidiş tezkeresidir” dedi. Buldan, büyükelçi krizini ise iktidarın rejim krizinin üzerini yapay dış kriz ile örtme çabası olarak değerlendirdi.