Liderlerin gündemi elektrik zammı ve 6’lı liderler zirvesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik zamları geri alıncaya kadar elektrik faturasını ödememe kararına ilişkin olarak “Bir video yayınladım, ‘31 Aralık'ta yapılan zamlar geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim’ dedim. Niye ödemeyeceğim dedim; bunun acısını geniş kitlelere duyurmam lazım. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın sesini çıkarabilecek bir alan bırakmadılar. Kim bunların sesi, sözcüsü olacak. Sizin feriştahınız gelse ben donmam, mücadele ederim” dedi.

Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleşen 6 liderin bir araya geldiği zirveyi “Türk siyaset tarihinde önemli bir başarı” sözleriyle değerlendirdiği Meclis grup toplantısında iktidarı “Türkiye’nin onurunu zedelediler. Para dileniyorlar sağda solda. Oysa biz Milli Kurtuluş Savaşı verirken kimseden dilenmedik. Düne kadar Londra borsalarına söylemedikleri kalmamıştı şimdi oralara gidiyorlar” sözleriyle eleştirdi. “6 partinin genel başkanı bu tabloyu düzeltmeye kararlı. Biz bu kararlılıkla bir araya geldik” diyen Kılıçdaroğlu, toplantı sonrası yapılan ortak açıklamayı hatırlatarak, “Türk siyaset tarihi için de dünya siyaset tarihi için de 6 imzanın olduğu o belge önemli bir belgedir, o belgeyi edinin ve kendi arşivlerinize koyun” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında gıda ürünlerinde KDV indirimiyle devletin üzerine düşeni yaptığını, sorumluluk sırasının ekonomik aktörlere geldiğini belirterek, fiyat etiketlerini vatandaşların lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılarak en ağır cezaların uygulanmasını istedi. Yüksek elektrik faturalarına değinen Bahçeli, “Elektrik dağıtımının devlet eliyle, perakende elektrik faaliyetlerinin de özel sektör kanalıyla yapılması, ilaveten elektriğin üzerindeki vergi yükünün azaltılması maruz kaldığımız sorunları hafifletecektir” dedi.

Isparta’daki elektrik kesintisi hatırlatan Bahçeli, denetim yetkisinin TEDAŞ’a yeniden verilmesi, 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına da müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, 6’lı liderler zirvesine ilişkin olarak, masanın çevresinde 6+1 formatında buluştuklarını belirterek, toplantıya ilişkin bir çizimi göstererek, “Masa dikdörtgen, kare olsaydı dört ayağı olurdu. Yuvarlak masa olunca ayak birdir, gizli ayak HDP’dir. Şu hale bakın ortada altılı ganyan, ortada HDP, yanında Avrupa Konseyi, AB, ABD” dedi.

“Elektrik dağıtımını kamulaştırın”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hayat pahalılığına ilişkin olarak sadece temel gıdada KDV indirimi ile sonuç alınamayacağını belirterek, doğalgaz, akaryakıt, ulaşım, iletişim, elektrik ve su faturalarında vergi indirimi yapılmasını ve elektrik dağıtımının kamulaştırılmasını istedi. Buldan, 6 muhalefet liderinin buluşmasına ilişkin olarak, ”HDP, bu ülkenin geleceğinin adıdır. HDP olmadan demokrasiyi konuşmak çözüm değildir” dedi.